Thí sinh nên đặt nguyện vọng thế nào để chắc suất trúng tuyển đại học

Thí sinh đăng ký Trường ĐH Văn Hiến là nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, tự tin trúng tuyển đại học

Hiểu rõ về đăng ký nguyện vọng, nguyên tắc xét tuyển

Năm nay, Bộ GD&ĐT có một số thay đổi quan trọng mà phụ huynh và thí sinh cần lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh chỉ cần khai báo 3 nội dung chính:

1. Thứ tự nguyện vọng: gồm NV1, NV2, NV3… (không giới hạn nguyện vọng);

2. Thông tin trường: gồm Mã trường và Tên trường;

Ví dụ: Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Văn Hiến thì sẽ điền thông tin như sau: "DVH–Trường Đại học Văn Hiến".

3. Thông tin ngành đăng ký: gồm Mã ngành và Tên ngành.

Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A đăng ký ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Văn Hiến thì bạn sẽ điền thông tin như sau: 7340101-Quản trị kinh doanh.

Điểm mới của năm nay là thí sinh không cần phải khai báo phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển như năm trước.

Thí sinh thực hiện theo đúng hướng dẫn và kiểm tra thật kỹ thông tin để tránh sai sót

Theo các chuyên gia, phụ huynh và thí sinh hay gặp lúng túng khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển do chưa hiểu rõ nguyên tắc xét tuyển. Hiện có hai xu hướng khá phổ biến mà thí sinh đặt nguyện vọng trong xét tuyển đại học:



4. Xu hướng thí sinh lựa chọn trường học: sẽ đặt các nguyện vọng vào tất cả các ngành trong cùng một trường.

5. Xu hướng thí sinh lựa chọn ngành học: sẽ đặt các nguyện vọng vào cùng một ngành ở nhiều trường có đào tạo ngành này.

Theo quy trình xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT năm 2023, quá trình xét tuyển sẽ thực hiện theo thứ tự từ nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1 - NV1) đến các NV 2, 3… và đến nguyện vọng cuối cùng. Khi xét, nếu thí sinh đạt đủ điểm để trúng tuyển vào NV 1 thì hệ thống sẽ không xét đến các nguyện vọng phía sau. Kết thúc quá trình xét tuyển chung thí sinh chỉ có thể trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất tại một cơ sở đào tạo hoặc không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng.

Như vậy thí sinh cần có sự tham khảo, đối chiếu giữa điểm trúng tuyển một vài năm liên tiếp tại trường học và ngành học các bạn mong muốn để đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, cần xác định rõ sở thích, tố chất của bản thân, cơ hội việc làm của ngành mình theo học để cân nhắc và đặt thứ tự nguyện vọng phù hợp.

Xét tuyển sớm vào Trường Đại học Văn Hiến: Cơ hội chắc suất vào đại học

Theo Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến ông Nguyễn Đỗ Tùng cho biết: Năm nay đông đảo thí sinh đã xét tuyển vào 34 ngành đào tạo của trường bằng hình thức xét tuyển học bạ trước khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để được Trường xét trúng tuyển sớm.

Trường ĐH Văn Hiến đã thực hiện việc xét trúng tuyển sớm và thông báo cho thí sinh trúng tuyển sớm có điều kiện. Bước tiếp theo thí sinh phải đăng ký nguyện vọng cao nhất vào Trường Đại Văn Hiến (mã trường DVH) theo đúng thông tin ngành đã được nhà trường thông báo trúng tuyển sớm, và thêm một điều kiện nữa là thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Khi thực hiện đúng các bước trên, thí sinh sẽ chắc cơ hội trúng tuyển vào trường.

Nếu thí sinh muốn thay đổi ngành học thì vẫn thực hiện đăng ký theo thông tin ngành mong muốn để xét tuyển bổ sung.

Thí sinh đăng ký thành viên myU tại Trường ĐH Văn Hiến đến 30/07 được hỗ trợ 50% HP HK1 và 30% HP HK2

Một điểm thí sinh cần lưu ý, Trường ĐH Văn Hiến đã hợp tác với myU (Hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp) để có chính sách hỗ trợ học phí cho phụ huynh thí sinh. Nhằm đảm bảo nhận được quyền lợi tốt nhất, từ nay đến ngày 30/7 thí sinh đến đăng ký thành viên myU sẽ được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 và 30% học phí học kỳ 2.

Đối với thí sinh có ba/mẹ là công nhân, nhân viên làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy; con của viên chức làm việc tại các tổ chức, cơ quan, đoàn thể… có thu nhập bị giảm hoặc mất việc làm trong thời gian 06 tháng gần nhất sẽ được hỗ trợ 50% học phí HK1 và 50% học phí HK2.

Đặc biệt, mừng kỷ niệm 26 năm thành lập, khi đăng ký thành viên myU bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến thí sinh đều được tham gia chương trình quay số may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn: 26 laptop, 226 điện thoại, 2226 gấu bông, 2226 bình giữ nhiệt.

Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều chính sách cho thí sinh: Được tặng 3 lớp kỹ năng mềm trị giá 900.000 đồng, được tham gia chương trình học tập suốt đời với chính sách hỗ trợ từ 35% đến 100% học phí toàn khóa (áp dụng cho thành viên từ 26 tuổi trở lên), được hỗ trợ 70% học phí toàn khóa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh/bệnh binh hoặc người dân tộc thiểu số; hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, hỗ trợ vay học phí lãi suất 0%; miễn phí dịch vụ "All in one" tặng đồng phục thể dục, bảng điểm cùng dịch vụ hành chính,…

Sinh viên ngành Du lịch trong buổi học thực tế tại phòng thực hành của Trường ĐH Văn Hiến

Trường ĐH Văn Hiến là trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Được biết đến là trường đại học có đa dạng các hoạt động sinh viên với hơn 30 CLB, sinh viên Văn Hiến ngoài học tập trên lớp còn thường xuyên được trải nghiệm thực tế thông qua nhiều cuộc thi, chương trình đa dạng các lĩnh vực. Với mạng lưới ký kết hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, sinh viên Văn Hiến được giới thiệu việc làm tăng thu nhập ngay khi là sinh viên, và 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để nhận được hỗ trợ học phí, thí sinh đăng ký thành viên myU tại địa chỉ https://ts.vhu.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline 18001568

Sau khi hoàn thành phí đăng ký thành viên myU, thí sinh đăng nhập tra cứu số tiền tích lũy, số tiền này được dùng để đóng học phí sau khi trúng tuyển và nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến theo Quy định của Bộ GD&ĐT.