Thí sinh khiến Karik bất lực ở Rap Việt

Tối 30/11, tập tiếp theo của Rap Việt mùa 4 lên sóng với bảng đấu của V High, Billy100, Gill và Nhật Hoàng. Cả 4 rapper đều bứt phá theo đúng tính chất của vòng đấu, song Gill vượt trội tất cả bằng kinh nghiệm, độ catchy (bắt tai) trong âm nhạc và trình diễn sân khấu. Sau cùng, Gill thắng thuyết phục khi giành 4/6 phiếu bầu.

Gill dễ dàng đánh bại Nhật Hoàng.

Ứng viên vô địch lên tiếng

Gill không chọn một câu nói trending để phát triển bài hát theo yêu cầu vòng đấu, mà lồng ghép một loạt câu trending như “49 gặp 500”, “Nói thế cho nó vuông”, “8386”. Màu sắc âm nhạc Gill mang đến vòng Bứt phá có chủ đạo là Trap, trên con beat điểm nhấn ở bộ gõ, bass nặng để phát huy độ “chiến”.

Nam rapper phân bổ bản rap theo cấu trúc verse, đan xen hook và phát triển đoạn drop cuối bài để khuấy động sân khấu. Karik cho rằng thông thường điểm nhấn khiến khán giả tập trung nhiều nhất vào bản rap là hook. Nhưng ở tiết mục này, Gill làm nổi bật từ các phân đoạn của verse, do đó nâng lên tầm cao khác.

So với vòng Đối đầu, Gill tại trận chiến Bứt phá tung kỹ năng nhiều hơn. Ca từ của nam rapper có tính kết nối, gieo vần hợp lý, thú vị về cách so sánh và chơi chữ. Gill vượt trội so với V High, Billy100 và Nhật Hoàng là ở chất giọng sáng, rap rõ chữ, ngắt nhả chữ có điểm nhấn và delivery (kiểm soát flow) chắc nịch.

Chiến thắng tuyệt đối của Gill thuyết phục số đông khán giả, khi nam rapper đáp ứng đủ các tiêu chí: Bứt phá so với các vòng trước, một bản rap truyền tải nội dung rõ ràng, bám sát đề bài và có tinh thần trình diễn sân khấu cao. Không chỉ vậy, Bốn mùa phát lộc có yếu tố catchy, hứa hẹn tiếp tục thành công trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội.

Thất bại của Nhật Hoàng khiến khán giả tiếc nuối. Thí sinh của BigDaddy chọn storytelling (kể chuyện) để làm điểm nhấn của tiết mục. Nhật Hoàng dùng câu chuyện của chính mình để viết ca từ cho bài rap.

Nam thí sinh được Thùy Chi hỗ trợ với đoạn hook tình cảm sâu lắng. Nhật Hoàng dừng bước khi đối thủ của anh là Gill toàn diện về nhiều mặt. Một bản rap storytelling dễ lấy được cảm xúc người nghe nhưng rất khó để đáp ứng tiêu chí bứt phá và thuyết phục người chấm về mặt kỹ thuật trong rap.

Với V High và Billy100, họ dừng bước theo đúng thực lực. 2 rapper này có năng lượng dồi dào, sự khát khao nhưng kỹ năng còn nhiều hạn chế.

Coolkid đấu Shayda.

Chia rẽ ý kiến vì Coolkid

Sự xuất hiện của Quang Anh Rhyder trong vai trò hỗ trợ Coolkid là điểm nhấn tiếp theo ở tập 12 Rap Việt mùa 4. Đây là 2 rapper ở chung tổ đội DG House, có cá tính âm nhạc gần như tương đồng. Thông thường, nghệ sĩ hỗ trợ thí sinh ở vòng Bứt phá chỉ đảm nhận phần hook. Song, Rhyder có thêm một verse rap và chia bố cục trình diễn với Coolkid gần như tương đương.

Giám khảo Thái VG nhận định khi Rhyder góp mặt ở tiết mục này, anh không còn chú ý đến Coolkid. HLV của Coolkid nói ban đầu phản bác ý tưởng mời Rhyder hỗ trợ, nhưng sau đó bị thuyết phục vì Coolkid và tổng thể tiết mục đã hoàn thành tốt. Karik nằm ở giữa cuộc tranh luận, nhận định quan điểm của ai cũng đúng, quan trọng là Coolkid và Rhyder đều tiết chế để giúp phần trình diễn này cân bằng.

Nhiều khán giả nhận định nếu xét về tính chất cuộc chiến, Coolkid đã sai lầm khi để Rhyder tham gia quá nhiều trong tiết mục. Từ đây, “đất” để Coolkid thể hiện bị bó hẹp lại. So với Coolkid, Rhyder đang nổi tiếng hơn, được đánh giá trội hơn về mọi thứ từ ngoại hình, giọng hát, rap và trình diễn sân khấu. Ở góc độ khác, nhiều khán giả nhận định mục tiêu của Coolkid có thể khác, đưa Rhyder, tinh thần tổ đội lên sân khấu mới là quan trọng.

Ở bảng đấu tiếp theo, 2 thí sinh lộ diện là Coolkid và Shayda . Sự xuất hiện của Shayda cũng thu hút nhiều chú ý khi đây là first choice (thí sinh được chọn đầu tiên) của Suboi nhưng gây tranh cãi dữ dội vì từ đầu cuộc thi chỉ hát là chủ yếu. Vòng này, Shayda lột xác khi tiết mục của cô có rap chiếm phần lớn thời lượng. Thậm chí, Shayda còn thử sức với một đoạn fast flow (rap nhịp nhanh).

Tinh thần bứt phá của Shayda được các HLV và giám khảo ghi nhận. Thái VG nói: “Đây là lần đầu tiên anh thấy em rap. Mọi thứ em làm đều chắc chắn”. Karik nhận xét: “Mọi thứ em làm hôm nay đúng như anh mong muốn, không sao trễ còn hơn không. Không ngờ em kill con beat nét như vậy”.

Cuộc chiến ở bảng E còn có DANMY (đội Karik) và $a Lil Van (đội BigDaddy). Hai tiết mục đã lên sóng của Coolkid và Shayda không quá vượt trội về chất lượng, do đó cục diện bảng đấu này còn khó đoán.

Như vậy, bảng cuối cùng vòng Bứt phá xác định với cuộc chiến giữa Robber, Quân Lee, Manbo và Dacia. Đây là bảng tử thần tiếp theo khi một trong 2 Robber và Manbo - 2 ứng viên vô địch - phải loại nhau.