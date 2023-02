TheShy tụt dốc phong độ, fan LPL 'nhớ' SofM

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, Weibo Gaming là một trong những đội thay đổi đội hình nhiều nhất LPL. Trừ TheShy, toàn bộ những thành viên còn lại từ thời Suning đều lần lượt ra đi. Một dàn sao gồm những cái tên đình đám như Xiaohu, Light, Karsa, Crisp cập bến và WBG được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch LPL Mùa Xuân 2023.

WBG đang có thành tích không như mong đợi tính đến hiện tại - nguồn: Weibo

Tuy nhiên, khi vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023 đã đi được gần nửa chặng đường, WBG lại không cho thấy dáng dấp của một đội tuyển có thể cạnh tranh ngôi vị vô địch. Họ vẫn chỉ đang ngụp lặn ở giữa BXH với hiệu số 3 thắng - 2 thua. Tuyển thủ duy nhất của WBG cũ còn ở lại - TheShy, lại đang là cái tên gây thất vọng nhất. Riêng vị trí Đường Trên, TheShy là tuyển thủ có KDA thấp thứ 3 (chỉ hơn Zdz và Xiaoxu) giải đấu. Cả Zdz và Xiaoxu đều là thành viên của 2 đội đang xếp chót BXH (LGD Gaming và Anyone's Legend).

TheShy là tuyển thủ gây thất vọng nhất đội hình WBG - nguồn: Weibo

Trong trận thắng của WBG trước JDG, TheShy chỉ đóng góp đúng 1 mạng hạ gục. Còn lại, anh nằm xuống 16 lần. Thành tích "feed không ngừng nghỉ" tiếp tục được kéo dài qua trận gặp TT khi anh nằm xuống 9 lần chỉ sau 2 ván đấu, có 1 mạng hạ gục và 4 điểm hỗ trợ. Đáng nói là trong trận gặp TT, "Shy ca" sử dụng Gnar - vị tướng đi đường và giao tranh đều rất mạnh.

Với thành tích của TheShy như vậy, khán giả LPL (đặc biệt là fan WBG) lại nhớ đến SofM. Trên nhiều diễn đàn của cộng đồng LPL, không ít ý kiến bày tỏ sự nể phục khi nhận ra rằng, với một đội hình còn yếu hơn hiện tại nhưng WBG đã có không ít chuỗi thắng khá dài và tính tổng cả Mùa Xuân thì họ cũng chỉ thua 6 trận (bao gồm trận gặp JDG ở vòng loại).

Không ít fan LPL và của riêng WBG nhớ SofM - nguồn: Weibo

Ảnh hưởng của SofM còn lớn hơn nữa khi WBG 2022 thậm chí còn yếu hơn WBG hiện tại rất nhiều. Không chỉ TheShy mà Angel cũng khó so được với Xiaohu trong khi cặp bot Huanfeng - ON chắc chắn chưa thể bằng Light - Crisp. Do đó, vai trò của SofM càng quan trọng hơn, nhất là khi khán giả đã thấy rằng phong độ của các thành viên khác trong đội hình WBG cũ trồi sụt như thế nào.

Sức ảnh hưởng của SofM càng lớn hơn khi WBG 2022 yếu hơn hiện tại rất nhiều - nguồn: Weibo

Hiện tại, WBG có lẽ vẫn sẽ sớm trở lại cuộc đua nhưng nhiều ý kiến vẫn không đánh giá cao khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển này. Trừ khi TheShy lấy lại phong độ, nếu không, các tuyển thủ WBG có thể sẽ phải chờ đến Mùa Hè để quay trở lại với mục tiêu vô địch.