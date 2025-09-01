Theo chồng đi tập trị liệu sau ca mổ, Á hậu Phương Nga tranh thủ tập boxing khiến netizen "rén" thay Bình An

Trong clip được diễn viên Bình Anh chia sẻ mới đây, bà xã anh - Á hậu Phương Nga - diện đồ thể thao đơn giản nhưng vẫn nổi bật với găng tay boxing màu hồng. Người đẹp hào hứng tung đòn, vừa tạo cảm giác vui nhộn vừa khiến khán giả "toát mồ hôi hột" khi nghĩ đến cảnh Bình An vốn đang chấn thương, nay lại phải trực tiếp đỡ găng cho vợ.

Phương Nga tập boxing khi cùng chồng đến phòng gym tập vật lý trị liệu

Nụ cười cưng chiều pha chút bất lực của Bình An khi vợ tập boxing quá hăng say

Khoảnh khắc khiến netizen "rén" ngang giùm Bình An

Và khi Bình An trêu đùa cùng vợ, Phương Nga không ngần ngại tung cú sút vào mông chồng dù cho anh đang chấn thương, kết quả sau đó không được cập nhật nhưng vài giây ngắn ngủi qua video cũng khiến netizen "rén" giùm Bình An. Cánh Phương Nga thoải mái tung cú đấm, cú đá, ra đòn đầy hài hước khiến cư dân mạng không khỏi nghĩ tới tương lai của Bình An - người vốn đang chấn thương và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, netizen không ngừng để lại bình luận vừa lo lắng vừa thích thú: "Anh Bình An chắc rén lắm", "Đi tập phục hồi mà thành tập chịu đòn", "Vợ chồng nhà này lúc nào cũng đáng yêu hết nấc".

Có thể thấy, dù trong hoàn cảnh nào, cặp đôi đình đám showbiz Việt vẫn giữ được tinh thần lạc quan, biến quá trình điều trị chấn thương thành những khoảnh khắc vui vẻ, truyền năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

Bình An quyết định từ bỏ bóng đá vì Phương Nga

Chấn thương đến vào tháng 6/2024 khi Bình An tham gia đá bóng phong trào. Kết quả kiểm tra cho thấy dây chằng chéo trước bị đứt hoàn toàn, kèm theo phù nề và tổn thương phần mềm quanh khớp gối. Sau quá trình điều trị bảo tồn kéo dài không hiệu quả, anh quyết định phẫu thuật vào giữa tháng 7/2025.

Dù ca mổ thành công, di chứng để lại là không nhỏ: chân phải của nam diễn viên bị teo gần 5cm, thường xuyên đau nhức và mất thăng bằng. Anh hiện vẫn phải dùng nạng để di chuyển, dự kiến phải mất nhiều thời gian mới đi lại bình thường được.

Trên trang cá nhân, Bình An chia sẻ xúc động nói về trăn trở khi chấn thương: "Người đau là tôi nhưng người mệt hơn lại là vợ. Từ việc đi đứng, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân... mọi thứ đều do vợ lo. Cuộc sống của hai đứa bị đảo lộn hoàn toàn". Chính sự chăm sóc tận tụy của Phương Nga đã khiến anh suy ngẫm và quyết định tạm gác đam mê bóng đá: "Đam mê thì có thừa, nhưng nếu ảnh hưởng đến người thân và công việc thì cũng không đáng. Thôi thì đành chọn một môn thể thao nhẹ nhàng hơn".

Trong suốt thời gian Bình An nằm viện, Phương Nga đã trở thành chỗ dựa không thể thiếu. Cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí nội trợ mọi việc nhà và còn khiến anh bật cười bằng những đoạn clip hài hước, động viên tinh thần chồng.

Có lúc, netizen còn "lụi tim" khi thấy Phương Nga nhảy múa, pha trò ngay trong bệnh viện để khiến ông xã mỉm cười, lan tỏa năng lượng tích cực.