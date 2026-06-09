Theo chân Jun Phạm khám phá một Singapore mới mẻ qua những trải nghiệm đời thường

Không chạy đua với những điểm check-in nổi tiếng, không vội vàng hoàn thành danh sách địa điểm phải đến, Jun Phạm chọn khám phá Singapore theo một cách chậm rãi và đầy cảm hứng.

Sau quãng thời gian bận rộn với lịch trình dày đặc, nam nghệ sĩ dành cho mình những ngày đi chậm giữa thiên nhiên, lang thang qua các khu phố di sản và tận hưởng nhịp sống địa phương. Từ những khoảng xanh ở Mandai đến các khu phố di sản đầy sắc màu, Singapore hiện lên qua góc nhìn của Jun như một điểm đến khác biệt: gần gũi, đa sắc và giàu cảm hứng.

Sống chậm giữa thiên nhiên hoang dã tại Mandai

Nhắc đến Singapore, phần lớn du khách sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh thành phố hiện đại với những công trình kiến trúc ấn tượng và nhịp sống không ngừng chuyển động. Thế nhưng bên cạnh hình ảnh đô thị quen thuộc ấy, Singapore còn sở hữu những không gian thiên nhiên xanh mát, cùng hệ sinh thái động vật hoang dã đặc sắc.

Khởi động hành trình nghỉ dưỡng tại Singapore, Jun Phạm lựa chọn Mandai, khu vực được ví như "lá phổi xanh" của đảo quốc để khám phá và tận hưởng nhịp sống chậm rãi hiếm có.

Buổi sáng tại Mandai bắt đầu bằng những bước chân thong thả trên Mandai Boardwalk - tuyến đường đi bộ dài 3,3 km chạy dọc khu vực River Wonders và Singapore Zoo. Bao quanh bởi cây xanh và tầm nhìn hướng ra hồ Upper Seletar Reservoir, khung cảnh nơi đây mang đến cảm giác thư thái hiếm gặp. Jun dành thời gian đi bộ, vận động nhẹ nhàng và lắng nghe âm thanh tự nhiên của khu rừng. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy đã hé lộ một Singapore rất khác: yên bình, gần gũi và giàu kết nối với thiên nhiên.

Đi dạo giữa ánh nắng sớm, không điện thoại, không áp lực lịch trình, chỉ còn cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên.

Từ Mandai Boardwalk, Jun tiếp tục hành trình tại Rainforest Wild Adventure West (tên gọi mới của Rainforest Wild Asia) - công viên động vật hoang dã theo mô hình phiêu lưu đầu tiên tại châu Á. Khác với hình dung quen thuộc về một sở thú truyền thống, hành trình tại đây đưa du khách len qua các cung đường mô phỏng rừng nhiệt đới, băng qua những khoảng không gian mở và tiếp cận thế giới động vật trong môi trường bán tự nhiên.

Sự hiện diện của 58 loài động vật cùng hệ sinh thái nhiệt đới phong phú khiến mỗi chặng khám phá đều mang đến những bất ngờ riêng. Bên cạnh việc quan sát, du khách còn có cơ hội tương tác và tìm hiểu sâu hơn về thế giới hoang dã theo cách sống động và gần gũi hơn.

Khi màn đêm buông xuống, Night Safari - công viên động vật về đêm đầu tiên trên thế giới lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác cho hành trình khám phá Mandai. Thông qua các tuyến đi bộ và hành trình Safari Tram Adventure, Jun có cơ hội quan sát hơn 900 cá thể động vật hoạt động trong môi trường sống được tái hiện gần với tự nhiên nhất.

Bên cạnh đó, anh chàng còn có trải nghiệm đáng nhớ khi cho tê giác Ấn Độ ăn trong không gian riêng tư, giúp Jun tiếp cận gần hơn với động vật hoang dã. Đặc biệt, Jun còn được "chạm mặt" với lợn vòi Mã Lai, sư tử và nhiều loài động vật hoang dã khác khiến hành trình thêm phần sống động.

Hành trình tại Mandai mở ra một góc nhìn rất khác về Singapore, với sự dung hòa giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên hoang dã

Với Jun, Mandai là minh chứng cho một Singapore vượt xa hình dung về những tòa nhà chọc trời hay các khu mua sắm sầm uất. Từ bình minh giữa rừng xanh đến hành trình khám phá thế giới hoang dã về đêm, nơi đây mở ra nhịp sống chậm rãi và đầy cảm hứng. Đó cũng là lý do Jun Phạm gợi ý du khách nên dành ít nhất một ngày trọn vẹn tại Mandai để trải nghiệm những sắc thái khác nhau của thiên nhiên từ sáng đến tối, và khám phá một Singapore giàu cảm hứng theo cách khác biệt.

Khám phá cách những khu phố di sản kể về một Singapore đa sắc

Rời những khoảng xanh tại Mandai, Jun dành thời gian khám phá một Singapore gần gũi hơn qua những khu phố di sản. Không có những công trình biểu tượng hay các điểm check-in nổi tiếng, sức hấp dẫn ở đây đến từ nhịp sống địa phương, những hàng quán lâu năm, các công trình kiến trúc được gìn giữ và bầu không khí rất riêng của từng khu vực.

Điểm dừng chân đầu tiên là Chinatown. Giữa những dãy shophouse đầy màu sắc và dòng người tấp nập, Jun hòa mình vào nhịp sống thường nhật của khu phố di sản lâu đời bậc nhất Singapore. Tại Chinatown Complex Food Centre, một trong những hawker centre lớn nhất đảo quốc, anh dành thời gian khám phá văn hóa ẩm thực địa phương theo cách người Singapore vẫn làm mỗi ngày: dạo quanh các quầy hàng đông khách, lựa chọn những món ăn yêu thích và hòa mình vào không khí rộn ràng đặc trưng của các khu ăn uống cộng đồng. Từ những đĩa thịt quay, tô mì nóng hổi đến các món tráng miệng truyền thống, mỗi món ăn đều góp phần kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa đã tạo nên bản sắc Singapore ngày nay.

Tại Chinatown Complex Food Centre, mỗi món ăn là một câu chuyện về sự giao thoa văn hóa của Singapore

Nếu Chinatown mang sắc màu sôi động, Tiong Bahru lại đưa Jun đến với nhịp sống chậm rãi và đầy hoài niệm. Là một trong những khu dân cư lâu đời nhất Singapore, nơi đây gây ấn tượng bởi những dãy nhà mang kiến trúc Art Deco thấp tầng, cầu thang cong đặc trưng, ban công bo tròn cùng gam màu pastel cuốn hút. Giữa những công trình di sản là các hiệu sách độc lập, cửa hàng thiết kế và quán cà phê mang phong cách tối giản. Tất cả tạo nên một bầu không khí đầy cảm hứng cho những người yêu sáng tạo.

Trong hành trình khám phá khu phố, Jun ghé Tiong Bahru Bakery để thưởng thức những chiếc bánh nướng nổi tiếng, đồng thời tận hưởng cảm giác thong thả hiếm có giữa một Singapore năng động.

Thưởng thức cafe và tận hưởng cảm giác thong thả hiếm có tại Tiong Bahru

Hành trình tiếp tục tại Katong - Joo Chiat, khu phố được nhiều du khách yêu thích nhờ những dãy shophouse Peranakan rực rỡ sắc màu. Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt, khu vực này còn phản ánh rõ nét bản sắc đa văn hóa của Singapore thông qua các tiệm bánh thủ công, quán cà phê đặc sản và những cửa hàng địa phương nằm xen giữa các công trình kiến trúc được bảo tồn. Với Jun, đây là nơi giúp anh cảm nhận được tinh thần sáng tạo và chất sống đặc trưng của người Singapore hiện đại.

Katong - Joo Chiat là điểm đến phản ánh rõ nét tinh thần đa văn hóa và phong cách sống hiện đại của Singapore.

Sau hành trình khám phá các khu phố di sản, Jun nhận ra điều đáng nhớ nhất đôi khi không nằm trong lịch trình hay danh sách điểm đến nổi tiếng, mà còn ở những khoảnh khắc rất đời thường: một quán cà phê tình cờ bắt gặp, một góc phố đầy màu sắc hay một quầy ăn đông khách giữa khu hawker nhộn nhịp. Chính những trải nghiệm giản dị ấy đã giúp anh cảm nhận một Singapore gần gũi, sống động và giàu cảm hứng hơn nhiều so với những gì thường thấy trong các cuốn cẩm nang du lịch.

Vì thế, lời khuyên của Jun dành cho du khách là đừng quá vội vàng "check-in" thật nhiều địa điểm. Hãy dành thời gian đi bộ nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và sẵn sàng rẽ vào một con phố bất kỳ nếu thấy tò mò. Bởi đôi khi, những trải nghiệm đáng nhớ nhất lại xuất hiện ở những nơi không hề có trong kế hoạch ban đầu. Và nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi để nạp lại năng lượng, hãy thử khám phá Singapore theo cách của Jun Phạm xem sao nhé.