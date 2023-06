Thêm trường hợp chuyển cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an bị xử phạt

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, từ tháng 1-2/2023, Nguyễn Văn C, trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an. Hành động này là kết quả của việc C vay tiền qua mạng (app) và sau đó bị nhóm “khủng bố” điện thoại đòi nợ. C. đã tìm hiểu trên mạng và học cách chuyển cuộc gọi sang số đường dây nóng của Bộ Công an để tránh sự quấy rối.

C. tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, hành vi của C vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, cùng với Nghị định 14 ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều trong Nghị định 15/2020.

Ngày 23/6/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với C vì hành vi nêu trên, đồng thời yêu cầu C khắc phục và gỡ bỏ việc chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân đến số đường dây nóng của Bộ Công an.

Cơ quan công an cảnh báo mọi người không được chuyển cuộc gọi sang số đường dây nóng của Bộ Công an nếu không có sự cho phép, bởi hành vi này là vi phạm pháp luật.