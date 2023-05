Thêm 1 phim Việt giờ vàng cực đáng hóng: Chuyện tình chị - em mới lạ, nam chính từng là tình màn ảnh của Chi Pu

Sau khi Khúc Hát Mặt Trời khép lại hành trình lên sóng, sóng giờ vàng VTV1 sẽ chào một tác phẩm mới toanh đến từ đạo diễn Trịnh Lê Phong là Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Mới đây tại buổi họp báo ra mắt dự án, những thông tin thú vị xoay quanh bộ phim này đã được ekip làm phim tiết lộ. Theo đó đây là một dự án phim tình cảm, tâm lý gia đình với nhân vật chính là hai bà cháu có quan điểm khác biệt về công việc ở công ty của gia đình.



Trailer phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Những điểm đáng mong đợi ở Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Có thể thấy đã khá lâu rồi, VFC mới lại khai thác câu chuyện với hai nhân vật chính là hai bà cháu. Trong phim, nghệ sĩ Lê Khanh sẽ vào vai bà Lan, một người bà quyền lực, luôn muốn cháu trai là Gia An (Lãnh Thanh) sẽ thay bà điều hành công ty gia đình. Thế nhưng Gia An lại thích cuộc sống tự do, anh có phần phóng túng và luôn muốn thoát khỏi áp lực của người nối nghiệp. Vì quan điểm khác nhau nên giữa bà Lan và Gia An đã xảy ra không ít mâu thuẫn.

Giữa Gia An và bà thường xuyên xảy ra tranh cãi

Ngoài hai bà cháu, phim còn có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ chính là Phương (Việt Hoa) và Mai Anh (Minh Thu). Ngay từ lần đầu gặp mặt, Phương và An đã rất ghét nhau. Trong mắt Gia An, Phương là bà cô già khó tính, cản trở cuộc vui của anh. An không thể người người mình không bao giờ muốn gặp lại lại chính là thư ký riêng mà bà Lan lựa chọn cho mình. Chuyện tình oan gia, từ ghét thành yêu bắt đầu. Thế nhưng khi Gia An bắt đầu rung động thì Mai Anh, người yêu cũ của anh, lại tìm về, một mực níu kéo sau đó còn thông báo mang bầu.

Khi Gia An phải lòng Phương...

Cũng là lúc người yêu cũ tìm về

Chuyện tình chị - em, oan gia trái dấu, người cũ đáng ghét và những bất hòa vì khoảng cách thế hệ là những điểm đáng mong chờ ở bộ phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Đặc biệt dàn diễn viên chất lượng cũng khiến khán giả hoàn toàn tin tưởng vào bộ phim. Nếu NSND Lê Khanh là cái tên chẳng còn gì để bàn cãi, Việt Hoa - Minh Thu là lứa diễn viên trẻ được yêu mến trên sóng truyền hình hiện nay thì Lãnh Thanh lại là cái tên làm nhiều người tò mò. Với các khán giả truyền hình, Lãnh Thanh là một gương mặt rất mới thế nhưng thực tế anh đã làm nghề khá nhiều năm và dành toàn bộ thời gian của mình để đóng phim điện ảnh. Ngoài ngoại hình nổi bật, Lãnh Thanh còn được đánh giá cao về diễn xuất. Những dự án nổi bật của anh phải kể đến như Thưa Mẹ Con Đi, Cô Gái Từ Quá Khứ - một bộ phim mà anh đã đóng với NSND Lê Khanh, Chị Chị Em Em - tác phẩm gắn mác 18+ và Lãnh Thanh thì là tình màn ảnh của cả Thanh Hằng lẫn Chi Pu.

Lãnh Thanh và Chi Pu có duyên nợ từ MV đến màn ảnh rộng

NSND Lê Khanh "trở về nhà", Lãnh Thanh tham vọng nổi tiếng nhờ Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Tại buổi họp báo, dàn diễn viên cùng đạo diễn đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị liên quan đến dự án lần này. Khi được hỏi về việc bất ngờ trở lại với phim truyền hình VTV sau 5 năm, NSND Lê Khanh gọi đó là sự "trở lại với ngôi nhà" quen thuộc của mình: "Sau 5 năm, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trở về với gia đình của mình. Và đó cũng là cái duyên với Trịnh Lê Phong." Đặc biệt nữ nghệ sĩ cũng thể hiện tình cảm của mình với những diễn viên trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết trong phim cũng như việc cô cảm thấy có trách nhiệm với thế hệ trẻ của ngành phim ảnh Việt.

NSND Lê Khanh tại họp báo ra mắt Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Về nam chính Lãnh Thanh, anh chàng liên tục trở thành tâm điểm của buổi họp báo vì những chia sẻ hài hước xoay quanh lần trở về miền Bắc đóng phim sau nhiều năm chỉ toàn đóng phim điện ảnh. Lãnh Thanh cho biết nhiều bạn bè, người thân ở quê thường xuyên thắc mắc sao nghe nói anh là diễn viên nổi tiếng nhưng lại chẳng bao giờ thấy xuất hiện trên tivi. Lần này việc góp mặt trong một bộ phim truyền hình giờ vàng là cơ hội lớn để Lãnh Thanh được chú ý nhiều hơn, cũng như những bạn bè, người thân ở quê chưa có cơ hội xem phim điện ảnh của anh sẽ thấy được hình ảnh Lãnh Thanh trên màn ảnh.

Lãnh Thanh tại họp báo ra mắt Nơi Giấc Mơ Tìm Về

Đối với nữ chính Việt Hoa, đây là lần thứ 7 cô hợp tác với đạo diễn Trịnh Lê Phong và được ưu ái gọi với cái tên "nàng thơ" của đạo diễn Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Tại buổi họp báo, cô thể hiện sự hạnh phúc khi liên tục được đạo diễn Trịnh Lê Phong tin tưởng. Việt Hoa cũng cho biết giữa hai người là một cái duyên lớn khi không ít lần cô không phải sự lựa chọn đầu tiên nhưng vì một lý do nào đó, cô lại có cơ hội để đóng phim của Trịnh Lê Phong. Về vai diễn lần này, Việt Hoa cũng hứa hẹn mang tới một màu sắc mới khi vai Phương là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính, khác hẳn những bộ phim trước đây của cô.

Việt Hoa nên duyên với Lãnh Thanh

Nơi Giấc Mơ Tìm Về sẽ chính thức lên sóng trong tháng 5 này, vào 21h tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Nguồn ảnh: VTV