The X-Privilege Night: Đêm đặc quyền dành cho những chủ nhân tiên phong của OPPO Find X9 Series

The X-Privilege Night là sự kiện dành riêng cho những khách hàng đã đặt trước OPPO Find X9 Series tại TGDĐ, những người may mắn trở thành chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu sớm siêu phẩm này.

Trước đó, chương trình pre-order tại Thế Giới Di Động đã tạo nên sức hút lớn trong cộng đồng yêu công nghệ. Những khách hàng nhanh tay không chỉ trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ đôi flagship được mong chờ nhất năm 2025, mà còn nhận về bộ quà tặng ưu đãi trị giá lên đến 10 triệu đồng.

Sức nóng từ giai đoạn đặt trước đã nhanh chóng lan tỏa, góp phần đưa OPPO Find X9 Series trở thành dòng flagship tăng trưởng nhanh nhất của OPPO tại Việt Nam, với doanh số gấp 5 lần thế hệ tiền nhiệm chỉ sau 10 ngày mở bán. Cột mốc này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Find X9 Series, mà còn khẳng định niềm tin của người dùng Việt đối với chiến lược "King of Mobile Photography" toàn diện mà OPPO theo đuổi trên dòng flagship Find X.

Từ thành công của chương trình đặt trước, không khí háo hức ấy được tiếp nối trong The X-Privilege Night, đêm tiệc đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân đầu tiên của OPPO Find X9 Series.

Đêm tiệc có sự góp mặt của gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, cùng các khách mời đặc biệt như Hùng RV, Hiếu Tôm đã khiến bầu không khí thêm phần sôi động và ấm áp

Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, The X-Privilege Night thật sự trở thành đêm của cảm xúc. Mỗi chi tiết trang trí, mỗi góc trưng bày đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến khách mời cảm nhận rõ đây không chỉ là một buổi lễ trao máy, mà là một hành trình trải nghiệm được tạo ra riêng cho họ.

Trong phần giao lưu, ca sĩ Đăng Khôi đã có những giây phút trải nghiệm và chia sẻ cảm nhận về chiếc flagship mới nhất của OPPO

Chia sẻ về sản phẩm, ca sĩ Đăng Khôi cho biết: "Tôi vốn là người yêu thích sự tinh tế trong từng chi tiết, và Find X9 Series thật sự khiến tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế phẳng hiện đại, viền kim loại cứng cáp cùng loạt màu sắc sang trọng tạo nên một tổng thể vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ."

Hùng RV, reviewer công nghệ nổi tiếng, cũng để lại nhiều ấn tượng sau khi trải nghiệm sản phẩm: "Điều mình chú ý nhất trên OPPO năm nay là phần pin và camera. Thông thường, điện thoại flagship khi bán ở thị trường quốc tế sẽ bị cắt dung lượng pin so với bản nội địa, nhưng Find X9 Series vẫn giữ nguyên - 7.025 mAh và 7.500 mAh. Trải nghiệm về pin có thể nói là tốt nhất trong các dòng flagship tại Việt Nam."

Hùng RV đánh giá đối với anh, ba từ để miêu tả OPPO Find X9 Pro là Mạnh - Mượt - Nét

"So với thế hệ trước,Find X9 Series có nhiều nâng cấp rõ rệt. Thiết kế mới khác biệt, không nhàm chán. Thời lượng pin được cải thiện mạnh, màn hình phẳng mang đến trải nghiệm tối ưu hơn, khắc phục điểm mà nhiều người dùng từng chưa hài lòng ở Find X8 Pro", Hùng RV cho biết thêm.

Khách hàng tham gia sự kiện không chỉ được trải nghiệm các tính năng của sản phẩm mà còn trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của OPPO Find X9 Series tại Việt Nam

Anh Hiếu (TP.HCM), một trong những khách hàng đặt hàng trước tại TGDĐ và may mắn có mặt tại sự kiện cho biết rất ấn tượng với camera của OPPO Find X9 Series cũng như các chính sách bán hàng bao gồm gói Premium Service+, bảo hành tận nơi và thu cũ đổi mới. "Những dịch vụ này tạo nên hệ sinh thái chăm sóc khách hàng toàn diện, giúp Find X9 Series trở nên nổi bật hơn trong phân khúc flagship," anh nói.

Từ những chia sẻ ấy, người ta dễ hiểu vì sao Find X9 Series lại được xem là biểu tượng mới của sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn dịu lại, khoảnh khắc những chủ nhân đầu tiên chính thức nhận trên tay chiếc Find X9 Series đã trở thành điểm nhấn trọn vẹn của đêm tiệc.

Với Find X9 Series, OPPO và Thế Giới Di Động không chỉ mang đến một sản phẩm công nghệ cao cấp, mà còn mở ra một phong cách sống mới, nơi công nghệ hòa quyện cùng thẩm mỹ, đẳng cấp và trải nghiệm cá nhân hóa đỉnh cao.

Hiện nay, OPPO Find X9 Series đã chính thức mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc, với phiên bản Find X9 16+512 Titan đặc quyền. Đặc biệt, từ ngày 8/11, khách mua hàng tại Thế Giới Di Động sẽ nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn như nhận bộ quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bao gồm gói Premium Service+ (24 tháng bảo hành, 12 tháng bảo hiểm màn hình, bảo hành tận nơi trong 90 phút và bảo hành toàn cầu), chương trình thu cũ đổi mới với hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng, tặng SIM 5G 100GB tốc độ cao, 3 tháng Google One AI Premium miễn phí và ưu đãi trả chậm 0% lãi suất.