Trong buổi phỏng vấn với tạp chí W, The Weeknd gây bất ngờ khi tiết lộ anh có ý định xóa bỏ nghệ danh và mang lại một cá tính nghệ sĩ hoàn toàn mới đến với khán giả. Thậm chí, The Weeknd còn ám chỉ rằng thời gian trở thành ngôi sao nhạc pop của anh có thể đang sắp kết thúc.

"Tôi đang trải qua một cuộc thanh tẩy bản thân", The Weenkd chia sẻ, "Đó là thời điểm mà tôi chuẩn bị kết thúc chương trở thành The Weeknd. Tôi vẫn sẽ sáng tác nhạc, có thể là với cái tên Abel (tên thật của nghệ sĩ), cũng có thể là The Weeknd. Nhưng tôi vẫn muốn loại bỏ cái tên này và sau cùng tôi đang cố lột bỏ lớp da đó để tái sinh".

"Album mà tôi đang thực hiện có lẽ là thành công cuối cùng của tôi với tư cách The Weeknd rồi. Đây là điều mà tôi phải làm", nam ca sĩ nói tiếp.

(Ảnh: Sky News)

Thực tế, việc The Weeknd muốn xóa bỏ nghệ danh là điều đã được nghệ sĩ ẩn ý từ trước trong "bộ ba album" của mình. Trong đó, After Hours năm 2020 là phần đầu tiên, tiếp theo là Dawn FM phát hành năm 2022. Nếu đúng như The Weeknd thông báo, album tiếp theo sẽ là album cuối cùng nằm trong bộ ba, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của cái tên The Weeknd. Như vậy, ngôi sao 33 tuổi sẽ đánh dấu một chặng đường mới và trở thành một nghệ sĩ hoàn toàn khác trong mắt khán giả.

Đây là một sự mạo hiểm mà không phải nghệ sĩ nào cũng dám đánh đổi, đặc biệt là khi nghệ danh đã trở nên quá nổi tiếng và được công chúng biết đến quá nhiều. Tuy nhiên, sự thay đổi sắp tới của The Weeknd chắc chắn vẫn sẽ được khán giả đón chờ.