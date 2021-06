"The Real Britney": Hành trình dài đằng đẵng đi tìm con người thật của Britney sau sự tô vẽ của ngành công nghiệp giải trí

"Chào mọi người, dành cho tất cả những ai đang quan tâm đến tôi," - Britney Spears xuất hiện trong một video đăng tải trên Instagram vào ngày 23/4/2019. "Gia đình tôi gần đây đã phải trải qua rất nhiều căng thẳng và lo sợ, nên tôi cần thời gian để giải quyết. Nhưng đừng lo, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Đoạn video đó là lời đáp trả của chính cô Công chúa nhạc Pop về chiến dịch #FreeBritney (Hãy trả tự do cho Britney) tràn lan trên mạng xã hội khi đó, bắt đầu từ một kênh podcast có tên Britney's Gram do fan của cô tạo ra.

Kênh podcast đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông, báo rằng Britney bị ép buộc phải đi khám tại cơ sở điều trị tâm thần thông qua "lệnh bảo hộ" áp đặt lên cô suốt hơn 11 năm trời. Người đứng ra bảo hộ là James (Jamie) Spears - cha ruột cô, có quyền kiểm soát đời sống cá nhân và tài chính của Britney.

"Những gì xảy ra có thể nói là rất đáng lo," - người gọi thuật lại, cho biết bản thân từng làm việc cho luật sư liên quan đến lệnh bảo hộ của Britney. "Từ những gì tôi biết thì đó không phải là quyết định của cô ấy."

Barbara Gray và Tess Barker - 2 host của kênh podcast đã cảm thấy lo lắng vì Britney bỗng dưng biến mất trên Instagram. Vậy nên, họ cảm thấy thông tin trên rất thuyết phục, và muốn chia sẻ nó đến cả thế giới.



"Có rất nhiều người kiếm được tiền nhờ Britney. Họ sẽ trục lợi được nếu có thể kiểm soát số tiền đó theo những cách nhất định," - Gray thẳng thắn nói. "Văn hóa sợ hãi đã khiến nhiều người không thể lên tiếng về vấn đề này."

Thính giả của Britney's Gram đã bắt đầu chia sẻ hashtag #FreeBritney nhằm giúp cô được giải thoát khỏi lệnh bảo hộ, và chiến dịch nhanh chóng lan tỏa, kể cả trong cộng đồng người nổi tiếng. Ngày 22/4/2019, fan của Britney tập trung rất đông tại Tòa Thị chính Tây Hollywood, tay giương cao những tấm biểu ngữ ủng hộ nữ ca sĩ. Miley Cyrus mang biểu ngữ vào trong concert của chính mình. Anh chàng Rapper Eve thì mặc chiếc áo với lời kêu gọi này khi tham dự một talkshow.

Kể từ đây, mọi chuyện ngày càng leo thang, với vô số lời đồn đoán về cuộc sống của Britney Spears. Tháng 5/2019, cô xuất hiện trước tòa, trình bày về tình trạng của lệnh bảo hộ, và kể từ đó không hề chính thức xuất hiện nữa. Ngay cả đoạn video trên Instagram hồi tháng 4/2019 cũng là lần hiếm hoi Britney lên tiếng, và cũng chỉ là để trấn an người hâm mộ và truyền thông.

Hành trình tìm lại "The real Britney" dài đằng đẵng

Những hoài nghi và ước đoán về sự tự do của Britney Spears đã có một lịch sử dài đầy tranh cãi. Cả truyền thông lẫn người hâm mộ đã nghi ngờ rằng có một "Britney thực sự" đầy ngây thơ và dễ tổn thương vẫn đang ở đó, chờ đợi cơ hội được lên tiếng. Và khi Britney đáp trả lại tất cả bằng câu nói "Hãy để Britney yên" (Leave Britney alone!), người hâm mộ không muốn xem đó là lời nói thật của cô. Họ vật lộn với sự mâu thuẫn về những hình ảnh và lời nói liên quan đến thần tượng của mình.

Người Mỹ gặp được một Britney Spears thăng hoa vào cuối thập niên 1990, với những màn trình diễn gợi tình một cách thơ ngây. Bản hit đầu tiên của cô - Baby One More Time - thể hiện hình ảnh của một cô nữ sinh trung học gợi tình đã trở thành một quả bom, một biểu tượng gắn liền với Britney trong suốt thời gian dài. Hình tượng ấy rất cuốn hút, nhưng cũng đầy tranh cãi, và được thổi bùng bằng những hình ảnh đầy ẩn ý của truyền thông. Tạp chí People thậm chí đã đặt vấn đề lo ngại rằng liệu chăng hình ảnh của Britney đang là "sexy quá sớm"?

Britney Spears và hình tượng gợi tình nhưng ngây thơ

Sự đan xen đầy mâu thuẫn giữa gợi tình và vẻ ngây thơ của một cô nữ sinh da trắng là hình tượng được xây dựng cho Britney Spears. Cô có lần còn vướng vào nghi vấn bơm ngực, dù chưa lần nào thừa nhận. Có điều, mọi đồn đoán đều chỉ giúp cái tên Britney trở thành một hiện tượng, một phần cũng bởi cô chẳng bao giờ đáp trả truyền thông, cũng chẳng tỏ ra hối hận về hình ảnh mình theo đuổi. "Tôi có lẽ chẳng bao giờ ra đường với một chiếc quần nóng bỏng. Nhưng khi là người nổi tiếng, bạn phải đóng vai ai đó," - Britney từng trả lời như vậy trên tạp chí People.

Sự ngây thơ của Britney chấm dứt bằng một giai đoạn trưởng thành đầy dữ dội. Âm nhạc của cô thể hiện sự bối rối rất rõ trong giai đoạn chuyển giao này, với những ca khúc như "Overprotected" hay "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" - 2 bài hát chủ đề cho phim điện ảnh Crossroads cô thủ vai chính vào năm 2002. Nhưng những câu chuyện hấp dẫn nhất - với công chúng và báo chí - lại nằm ở ngoài sân khấu.

Britney Spears bên bạn trai cũ - Justin Timberlake

Những mối tình của Britney nhanh chóng trở thành thứ nhiên liệu tuyệt vời cho trào lưu "slut-shaming" của truyền thông Mỹ. Họ muốn bóc trần hình ảnh ngây thơ được dựng lên cho cô. Chẳng hạn như khi cô khẳng định sẽ giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn, bạn trai cũ Justin Timberlake lại tiết lộ họ đã từng quan hệ, thậm chí còn viết hẳn một bài hát về cách Britney phản bội anh như thế nào. Fred Durst cũng lên sóng khẳng định đã từng sex với Công chúa nhạc Pop. Bản thân Britney còn vướng phải hình ảnh được cho là "tục tĩu" sau nụ hôn nổi tiếng với nữ ca sĩ Madonna tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2003.

Và Britney, cô lại chọn cách làm cũ, đó là lờ đi tất cả những câu hỏi về tai tiếng mà cô phải chịu đựng, bao gồm cả đời tư và nghi án lạm dụng chất gây nghiện.

Nụ hôn biểu tượng và cũng đầy tai tiếng của Britney với Madonna năm 2003

Hàng năm trời trước khi chiến dịch #FreeBritney nổ ra, người hâm mộ đã hy vọng vào một Britney được giải phóng khỏi nền công nghiệp âm nhạc mà họ tin rằng đang kìm hãm cô lại. Và chính cô cũng góp công thổi bùng lên ảo vọng đó. Năm 2004, cô xuất hiện trong một chương trình radio để nói về đĩa đơn mới: "Mona Lisa", nằm trong album Original Doll (tạm dịch: Con búp bê nguyên bản), được cô hé lộ nhằm ám chỉ đến hình tượng búp bê Barbie đầy sáo rỗng gắn liền với mình từ lâu.

Album Original Doll đã không bao giờ được phát hành, nhưng nó trở thành nguồn cơn nuôi dưỡng hy vọng về một Britney tự do trỗi dậy. Khi nhìn lại, nó giống như cô đang tự mình làm chủ cuộc đời và sự nghiệp, cố gắng đặt ra những giới hạn. Như đám cưới bất ngờ với người bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander vào tháng 1/2004 là một ví dụ. Dù cuộc hôn nhân bị hủy bỏ chỉ sau 55h, nhưng nó giống như sự nổi loạn của một Britney đã mỏi mệt vì bị quản lý quá nhiều.

Tháng 7/2004, Britney kết hôn với Kevin Federline. Cô sử dụng website chính thức của mình làm kênh giao tiếp với người hâm mộ và truyền thông, thể hiện một hình ảnh tự do hơn. Nhưng vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con với Federline lại đưa cô vào tầm ngắm của những chiếc cối xay tin tức, chỉ khác là lần này sự công kích đã khác. Biểu tượng ngây thơ, ngọt ngào một thời của nước Mỹ giờ bị xem là một kẻ bần cùng của phương Tây, và là bà mẹ bỏ con vô trách nhiệm.

Britney Spears tại sân khấu MTV Video Music Awards năm 2007

Britney trở thành sự ám ảnh cho truyền thông, với hình ảnh một cô nàng tóc vàng đầy nổi loạn và giận dữ. Không còn hình tượng gợi tình ngây thơ ngày nào, Britney của năm 2007 sẵn sàng chĩa ô dọa đánh cánh săn ảnh vì bị làm phiền quá nhiều. Nếu đó là hành động để lấy lại quyền riêng tư thì hoàn toàn không hiệu quả, bởi nó chỉ khiến cô trở thành mục tiêu bị khai thác dễ dàng hơn.

Màn trình diễn tại MTV Video Music Awards năm 2007 cùng với hình ảnh cạo trọc đầu của Britney được xem là một thảm họa, nhưng nó không hề vô nghĩa. Britney xuất hiện thường xuyên với mái tóc giả lộ rõ, những chiếc áo 2 dây xuề xòa lộ rõ khuyết điểm hình thể (vì tăng cân) và trở thành mục tiêu bị công kích rất nặng. Bù lại, giới truyền thông bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì những gì xảy ra với siêu sao nhạc Pop một thời, và khiến nhạc sĩ Chris Crocker phải gầm lên: "Hãy để Britney yên".

Britney trở thành mục tiêu bị công kích bởi truyền thông

Quyền tự do đánh mất

Trên sân khấu, Britney vẫn là một hiện tượng. Gimme More trở thành bản hit đình đám nhất của cô kể từ sau Baby One More Time. Album phát hành sau đó - Blackout - lọt top 2 xếp hạng (cũng vì luật xếp hạng thay đổi vào phút chót). Piece of Me thì được ca tụng là một trong những album tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhưng bên ngoài sân khấu, mọi chuyện phức tạp hơn. Năm 2008, Britney bị áp đặt "giam giữ 5150" theo quy định của California, dành cho những người có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân phải chịu giám sát tâm thần mà không cần đồng thuận. Lần bắt giữ đầu tiên là vào đầu tháng 1, kéo dài 72h sau khi cô từ chối đưa con cho Kevin Federline theo hạn định. Lần thứ 2 là do sự dàn xếp của Sam Lutfi - quản lý của Britney, người mà cha mẹ cô cho rằng là nguồn cơn của mọi rắc rối bên ngoài sân khấu.

Cha của Britney - ông James Spears đã nộp đơn xin quyền bảo hộ để được quản lý tài chính và cuộc sống của con gái. Yêu cầu được chấp thuận. Trong giai đoạn này, cô như sống một cuộc đời không phải của mình. Truyền thông dường như chấp nhận rằng cô đã quá tệ, quá bi kịch và phải cần đến sự cứu rỗi từ bên ngoài. Và cũng kể từ đó, cô chưa bao giờ giành lại được quyền tự quyết cho cuộc đời mình. Mọi lần xuất hiện trước công chúng của Britney Spears từ năm ấy - dù là quảng bá sản phẩm hay họp báo - đều được lên kịch bản rất kỹ lưỡng, sàng lọc mọi câu hỏi tiếp nhận.

Màn trình diễn của Britney Spears vào năm 2016

Đến năm 2016, New York Times lần đầu tiên đưa ra một chủ đề gây tranh cãi rất mạnh: Liệu Britney Spears đã sẵn sàng để tự đứng lên? Đây là bài viết đầu tiên cung cấp những thông tin thực tế về cuộc sống của Britney Spears sau sân khấu dưới quyền bảo hộ, bao gồm cả những sự thật về việc cô thậm chí còn không được chi tiêu các khoản lớn nếu không có sự đồng thuận của cha. Đó cũng là cánh cửa duy nhất hé mở về cuộc sống của cô mà người hâm mộ có thể bám víu lấy.

Các khoảng trống về thông tin xung quanh Britney cũng chẳng ngăn được người hâm mộ đồn đoán và đặt ra nhiều giả thuyết. Mạng xã hội cùng các kênh podcast trang bị thêm cho họ nền tảng để chia sẻ những gì có được. Các tin đồn về việc nữ ca sĩ bị điều khiển để cho thấy hình ảnh vui tươi dù không hề có sự tự do đã xuất hiện rất nhiều.

Về chiến dịch #FreeBritney, chẳng phải tự nhiên mà Britney's Gram khởi xướng nó, bởi Instagram là thứ duy nhất mà người hâm mộ có thể biết được tình hình của cô như thế nào. Khi Britney biến mất khỏi nền tảng này vào cuối năm 2018, Gray và Barker bắt đầu lan truyền những giả thuyết đằng sau. Đến tháng 1/2019, Britney hủy bỏ lịch diễn tại Las Vegas vì lý do sức khỏe của cha. Tháng 4, trang TMZ đăng ảnh Britney đến khám tại cơ sở tâm thần vì đã khiến cha phiền lòng. Và đến cuộc gọi mô tả đầy chân thật vào giữa tháng 4 đã như giọt nước làm tràn ly, khiến Gray và Barker phát hành buổi podcast khẩn cấp.

Còn Britney, cô xuất hiện lại trên Instagram sau khi chiến dịch lan tỏa quá nhanh, nhưng chủ yếu để trấn an và phản bác lại những thuyết âm mưu của người hâm mộ đặt ra. Fan bênh vực, Britney lại phản đối, cho đến khi lời tiết lộ gây chấn động vào ngày 24/6 được đưa ra.

13 năm địa ngục

Sáng ngày 24/6, sau nhiều lần trì hoãn suốt những năm qua, Britney Spears đã chính thức lên tiếng về cái gọi là "quyền bảo hộ" đã áp đặt lên nữ ca sĩ suốt 13 năm qua. Lời khai của Britney Spears khiến MXH xôn xao vì những tình tiết không thể tin được đến từ chính gia đình của cô. Sự thật được phơi bày trước khán giả không khác gì một "chế độ nô lệ" giữa thời hiện đại: không được gặp bạn bè, không được gặp con, không được lập gia đình, bị ép buộc đặt vòng tránh thai trong cơ thể để ngăn có con.

Thậm chí, Britney còn tiết lộ cô bị cưỡng bức lao động ngay trong chính gia đình mình, trong khi quyền tự do bị đánh mất với sự giám sát của vệ sĩ và y tá 24/24. Cô bị ép buộc phải uống các loại thuốc tâm thần liều cao, khiến tinh thần không lúc nào bình thường. Cô không được tự quyết bất kỳ điều gì, kể cả yêu đương, kết hôn hay sinh con.

#FreeBritney, với lời trần tình của chính nữ ca sĩ, đã không phải là một thuyết âm mưu đầy ảo tưởng của người hâm mộ nữa. Những tranh cãi giờ đã được chính chủ xác nhận, và đây cũng chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. 13 năm địa ngục, Britney đã đứng ra lên tiếng tự bảo vệ mình, và lần này thì thế giới đã lắng nghe cô.

