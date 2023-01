Bùm, 2 phần hân hoan, 3 phần lo lắng, còn lại 5 phần… chúng tôi không biết làm gì. Sẽ lại là một tiết mục "trăm buổi như một" như mọi buổi YEP chúng tôi đã trải qua được thực hiện trong những lời cằn nhằn nhẹ của "hội hướng nội bị bắt đi tập văn nghệ". Nhưng vào một ngày, khi vô tình xem được một đoạn clip về buổi YEP công ty nhà người ta, trong vài giây phút tôi như bừng tỉnh. YEP của công ty họ hoàn toàn khác biệt so với tất cả những YEP mà tôi từng biết. Họ làm tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về định nghĩa Year End Party, cũng như định vị tên tuổi của công ty họ trong mắt tôi.

Buổi tiệc cuối năm của họ không chỉ dừng lại là 1 buổi ăn mặc xúng xính tới tổng kết, vinh danh cá nhân/tập thể xuất sắc, ăn một bữa cỗ rồi chụp ảnh ra về. "YEP nhà người ta" được đầu tư khủng khiếp ngang quy mô tổ chức một lễ trao giải tầm cỡ, một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng. Từ nhân viên tới leader đều toả ra phong thái của những celeb, họ "cháy" trong chính bữa tiệc tôn vinh họ nhưng hơn hết vẫn còn đó giây phút lắng đọng nói về hoài bão, mục tiêu chung mà cả công ty hơn 2300 người đang cùng nhau vươn tới. Bữa tiệc có cả nụ cười và cả nước mắt xúc động thể hiện sự "biết ơn" trọng vọng cho từng con người lớn nhỏ trong công ty. Các tiết mục nội bộ "xịn đét" bao gồm dàn dancer chuyên nghiệp, từ sếp, đến nhân viên, có cả những chú bảo vệ, cô lao công cùng thể hiện bản thân đầy đặc sắc… Họ có tất cả nhưng không phải kiểu "tuần tự thả topping vào nồi lẩu thập cẩm", mà biến nó thành một buổi party cực cool. Quả nhiên là "đế chế hàng đầu" của thị trường "nightlife", Hoàng An Nhiên Group làm YEP cũng ở một đẳng cấp khác!

Không gian ngay từ sảnh đón khách đã được trang hoàng thành một triển lãm tôn vinh những thành viên sáng giá của Hoàng An Nhiên. Bước dần vào phía trung tâm là nơi được đặt booth camera 360 độ ghi lại khoảnh khắc thần thái nhất của từng người. Để bất kì ai cũng cảm nhận được rằng mình đang được tôn vinh và trân trọng một cách tuyệt đối. Bên trong, bữa tiệc với tone màu chủ đạo là xanh đen với thiết kế đầy chất underground mang tên THE NEXT CHAPTER với concept trang trí cực ấn tượng được thực hiện bởi đạo diễn Ứng Duy Kiên và The Bros Entertainment. Với thiết kế chữ H gồm 3 khu vực sân khấu chính, 1 khu vực trung tâm với sân khấu 360 độ thật-sự-lộng-lẫy với chất lượng âm thanh ánh sáng sánh ngang các chương trình âm nhạc tầm cỡ. Thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ chính 3 chữ cái đầu của H-A-N của Hoàng An Nhiên Group, là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng với H tượng trưng cho cây cầu dẫn tới thành công, A là sự tiên phong của người dẫn đầu và N là những con người - mảnh ghép không thể thiếu của tập đoàn.



Bầu không khí bên trong khu vực chính dần được hâm nóng liên tục bởi sự dẫn dắt tài tình của MC Phí Linh và Dustin Nguyễn - 2 cái tên vàng trong làng MC khiến cho từng phút từng giây của sự kiện không sao hết nhiệt của người Hoàng An Nhiên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên cạnh các tiết mục âm nhạc đến từ chính các nhân viên trong nội bộ tập đoàn thì 2 khách mời nổi tiếng là Violin Hoàng Rob và nam ca sĩ Justatee cũng đã giúp không khí tại buổi YEP như "bùng cháy". Sự chịu chơi và biết cách chơi của tất cả những con người có mặt tại bữa tiệc ngày hôm ấy cho thấy Hoàng An Nhiên Group đã tạo nên được một tập thể "chiến" đến như thế nào.

Quay trở lại với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", mà không, cụm từ "cây nhà lá vườn" có lẽ không còn phù hợp với các tiết mục nội bộ tại đây nữa. Tôi biết rằng ở bất kì tập thể nào cũng có những nhân sự có đam mê và năng khiếu ở lĩnh vực này. Nhưng mức độ sẽ chỉ dừng lại ở đam mê và năng khiếu mà thôi… Còn ở Hoàng An Nhiên, họ đầu tư vào các tiết mục trình diễn, biến mình thành những idol chuyên nghiệp!

Đúng chất một YEP với lifestyle độc đáo, những con người của Hoàng An Nhiên đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đa dạng màu sắc khác biệt nhưng màu nào cũng cực sắc nét. Đã rap là phải rap cho thật chất, gọi là sexy dance thì chính xác đó là sexy, gọi là Hip-hop thì 100% cái chất Hip-hop đã ăn vào trong máu. Là một "đế chế" đã tạo nên những sự kiện giải trí hấp dẫn và đẳng cấp nhất cho giới trẻ Việt, đương nhiên rằng những con người góp từng viên gạch tạo nên đế chế ấy cũng phải là những cá thể vô cùng đặc biệt. Các nhân sự của Hoàng An Nhiên gì cũng biết: họ nhảy như những dancer chuyên nghiệp, họ hát như các ca sĩ thực thụ, chẳng ngại máy quay, không ngại sân khấu, trình diễn tự tin và toả sáng rạng rỡ. Các tiết mục nội bộ được đầu tư công phu, mỗi team là một màu sắc hoàn toàn khác biệt như "Vampire Nightlife" đầy huyền bí, màn parody "Cưới vợ miền Tây" đầy hài hước, "Red Lights" thì nóng bỏng… và phải kể đến những nhân vật cosplay đâu ra đấy như Hà Hồ - Đông Nhi hay MONO phiên bản Hoàng An Nhiên. Mỗi cá thể là một ngôi sao, và tại buổi YEP Next Chapter, họ đã cùng nhau toả sáng và đưa Hoàng An Nhiên lên một tầm cao mới.

Chỉ trong 7 năm, tập đoàn Hoàng An Nhiên đã sở hữu hàng loạt những quán bar/club hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM, con số nhân sự đã lên tới hơn 2300. Trong hành trình hiện thực hoá hoài bão mà Chủ tịch Trần Duy Long cùng các cộng sự đang ấp ủ, Hoàng An Nhiên chú trọng vào việc luôn tái tạo, ghi nhận và tôn vinh những giá trị cốt lõi của từng nhân sự, từ đó xây dựng được lực lượng nhân viên gắn kết thiện chiến.

"Tôi luôn coi mọi người trong công ty giống như một gia đình. Nhưng thực sự tôi muốn tất cả những người trong Hoàng An Nhiên phải cùng nhau hoạt động như là một đội bóng. Từng người phải phối hợp với nhau nhuần nhuyễn trên sân bóng, hết mình vì trận bóng và cống hiến chiến thắng cho cả đội, để có thể làm mọi người tự hào về nó.



Một công ty tốt là một công ty phải có tính đoàn kết, phải biết cách ăn chia, phải biết cách làm sao để dìu dắt nhau lên kể cả trong những lúc khó khăn. Hay cả khi mình đang đứng top nhưng không bao giờ được quên là mình phải cố gắng hơn nữa." - Chủ tịch Trần Duy Long.



Hoàng An Nhiên đã kiến thiết nên một bộ máy nhân sự không quản ngại vất vả để đem đến các dịch vụ và sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng. Hoạt động trong ngành giải trí về đêm, một thị trường ngách với rất nhiều rào cản nhưng qua 7 năm hoạt động, thành công mà Hoàng An Nhiên gặt hái được không phải tự nhiên mà có. Tại YEP Next Chapter, cách mà Hoàng An Nhiên ghi nhận và tôn vinh khiến mỗi nhân sự đều có riêng cho mình một khoảnh khắc vinh quang đáng để tự hào. Hơn 40 hạng mục trao giải khác nhau, hơn 150 cá nhân và tập thể đã được xướng tên. Họ là những người quản lý tài ba mang về doanh thu đáng kể cho tập đoàn, họ là những cá nhận, tập thể xuất sắc khối sales, khối outlet, backoffice… từ Bắc chí Nam hay kể cả những người bảo vệ, những cô lao công… đều được bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Sự đầu tư tỉ mỉ về các ý tưởng sáng tạo cho year-end này được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác như Chiếc cúp handmade "Ngọc trong đá" được phát triển và thiết kế riêng cho từng người chiến thắng thể hiện sự trân trọng tuyệt đối mà Hoàng An Nhiên dành cho nhân viên của mình, khiến rất nhiều nhân sự tại các doanh nghiệp khác nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tị.

Mời người thân, gia đình của nhân viên tới YEP, lên sân khấu chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của con mình - Chủ tịch, đội ngũ lãnh đạo của Hoàng An Nhiên đã cho thấy cái tâm và cả cái tầm của họ dành cho những người đồng đội đã cùng mình sát cánh. Ghi nhận và tôn vinh, điểm gắn kết của đội ngũ nhân viên thiện chiến chính là chìa khoá mở ra con đường phát triển của Hoàng An Nhiên trong hiện tại và tương lai.



Xuất phát từ những nightclub đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2015, Hoàng An Nhiên đã hình thành nên một hướng đi mới chưa từng có trong thị trường giải trí về đêm tại Việt Nam với rất nhiều concept mới, không gian thưởng thức đậm chất nghệ thuật sáng tạo kết hợp âm nhạc xu hướng. Nam tiến và mang trong mình rất nhiều hoài bão, Chủ tịch Trần Duy Long luôn muốn mang đến một tư duy mới, một cách chơi mới, một lifestyle mà chỉ có Hoàng An Nhiên mới có thể làm được. Liên tục thay đổi để mang đến cảm giác mới lạ cho khách hàng, tạo ra những không gian hoạt động giải trí để người trẻ có thể vui vẻ và chia sẻ với nhau, không ngại bộc lộ cá tính của riêng mình. Chưa dừng lại ở đó, tầm nhìn của Hoàng An Nhiên còn là những buổi trình diễn âm nhạc kết hợp nghệ thuật sáng tạo, là các sự kiện có sự góp mặt của ngôi sao hạng A tại Vpop hay trong năm 2022 là sự vươn lên đến tầm cỡ quốc tế với hàng loạt tên tuổi DJ Thế giới đã được mời về trình diễn tại các bar/club thuộc hệ thống Hoàng An Nhiên Group.

Tại cái nôi đầu tiên của Hoàng An Nhiên Group ở khu vực miền Nam là Kasho Club, sự kiện Wonderlust #2 đã thu hút hàng trăm lượt khách tới tham dự và cán mốc doanh thu kỷ lục. Tiếp theo đó là Zion Sky Lounge & Dining với chuỗi sự kiện Zion Live đã tạo nên một không gian tổng hoà của kiến trúc - ẩm thực - âm nhạc liveband với sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Một cột mốc mới cho Hoàng An Nhiên Group khi lần đầu hợp tác với nghệ sĩ quốc tế - boyband huyền thoại BLUE. Để từ đây, Hoàng An Nhiên liên tiếp thành công, tạo tiếng vang lớn trên thị trường giải trí Việt Nam và tạo tiền đề đưa ngành nightlife tại Việt Nam lên bản đồ quốc tế với sự xuất hiện của DJ HYO tại ATMOS, hay ATMOS Ravolution Music Festival với sự góp mặt của Top 28 DJ Mag 2022 đến từ Hà Lan… Liên tiếp những cú nổ lớn đến từ tầm nhìn mang cả thế giới về Hoàng An Nhiên Group.





Sau 2 năm dịch Covid-19 khiến mọi thứ đều đóng băng, ngành giải trí nightlife tưởng chừng như gục ngã vậy nhưng Hoàng An Nhiên vẫn trụ vững, và thậm chí còn sống dậy một cách mạnh mẽ hơn, biến văn hoá nightlife trở thành lifestyle không thể thiếu trong đời sống giới trẻ tại Việt Nam. Và để làm được điều đó, sự thay đổi cũng phải bắt nguồn từ chính tư duy của lãnh đạo cùng nhận thức của đội ngũ nhân viên Hoàng An Nhiên. Họ đã thay đổi nhận thức của cộng đồng về ngành giải trí về đêm, về bar/club vốn nhận nhiều định kiến. Thông qua cách tiếp cận với những sáng kiến văn minh, các hoạt động kết nối gia đình và xã hội Hoàng An Nhiên đã từng bước thay đổi cách nhìn của mọi người về nightlife. Nightlife giờ đã trở thành một lifestyle, Hoàng An Nhiên là đế chế đã tạo nên những sân chơi hấp dẫn dành cho giới trẻ, để họ có thể vui vẻ và chia sẻ cá tính cùng những người cool nhất.

Và chính ở thời khắc chuyển giao này, YEP The Next Chapter như một tuyên ngôn cho sự phát triển mà Hoàng An Nhiên muốn hướng đến. Từ đó, đế chế hàng đầu mới có thể tạo dựng được một phong cách sống mới đầy tích cực mang tên Hoàng An Nhiên.



"Sẽ thế nào nếu một ngày tôi nói tôi sẽ thay đổi cách nhìn của mọi người về nightlife, một cách nhìn tôn trọng chúng tôi hơn - những người làm về đêm, tạo ra những sân chơi mới cho giới trẻ, để mọi người được vui vẻ và chia sẻ với nhau.



Chúng ta được phép tự hào vì 11 outlets có mặt trên bản đồ Việt Nam, đón 5 triệu lượt khách mỗi năm, và tôi không thể hiện thực hoá nó một mình. Đó là thành công của 2300 con người, đó là kết quả của sự nỗ lực của những con người đã sát cánh cùng tôi và cho đi rất nhiều. Cho dù đó là thời gian, tài năng, tuổi trẻ hay thậm chí là cho đi sự kiên nhẫn và cố gắng…".