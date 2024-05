The Jolly Tour “bữa tiệc âm nhạc” lan tỏa đến hơn 300.000 sinh viên Việt Nam

Từ cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, gần 20 năm nỗ lực, Jollibee đã từng bước chiếm được cảm tình của người Việt không chỉ với những món thức ăn nhanh chất lượng mà còn mang đến cho mọi người không gian ấm áp, sang trọng để ai cũng được thưởng thức ẩm thực vui vẻ, thoải mái nhất bên gia đình và bè bạn.



Các bạn sinh viên hào hứng check-in và tham gia các trò chơi của Jollibee tại sự kiện.

The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang đang thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự tại các điểm dừng chân.

Sau thành công của chuỗi sự kiện "Hành trình cảm xúc - Lan tỏa triệu niềm vui" năm 2023, The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang đánh dấu sự trở lại của Jollibee trong hành trình kiến tạo không gian giải trí cho sinh viên và giới trẻ khắp cả nước. The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang đi khắp các tỉnh từ Bắc đến Nam với điểm dừng chân tại 300 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Tại mỗi điểm đến, The Jolly Tour sẽ tạo nên "bữa tiệc" tinh thần thịnh soạn, chiêu đãi các bạn học sinh, sinh viên với sự tham gia của các ca sĩ trẻ nổi tiếng như: Pháp Kiều, 24k.Right, Vũ Phụng Tiên, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và OgeNus…

The Jolly Tour thu hút hàng triệu sinh viên trên khắp cả nước tham gia

Ngoài những tiết mục âm nhạc bùng cháy, những màn giao lưu với ca sĩ khách mời, các bạn sinh viên còn được tham gia các trò chơi thú vị do Jollibee tổ chức và có cơ hội nhận được những phần quà từ ban tổ chức như voucher, túi tote canvas,...

Nhờ những màn biểu diễn sống động cùng không gian âm nhạc – giải trí chất lượng, chuỗi sự kiện The Jolly Tour – Niềm Vui Âm Vang thu hút hơn 30 trang cộng đồng lớn và hội nhóm chia sẻ hình ảnh liên quan đến chương trình. Bên cạnh đó, The Jolly Tour – Niềm Vui Âm Vang thu hút hơn 15 triệu lượt tiếp cận, hơn 5000 bình luận và hàng ngàn lượt tương tác khác trên nền tảng facebook, Tiktok về hành trình thú vị này của chú ong Jollibee và "ban nhạc" Niềm Vui Âm Vang.

HURRYKNG biểu diễn tại The Jolly Tour

Qua hành trình The Jolly Tour - Niềm vui âm vang, Jollibee không chỉ lan tỏa niềm vui ẩm thực, âm nhạc, giải trí chất lượng, mà còn là một phần quan trọng trong sứ mệnh của Jollibee - xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho sinh viên.

Bên cạnh sức hút của các rapper hàng đầu, chú ong Jollibee cũng lọt "tầm ngắm" của các bạn trẻ với loạt khoảnh khắc đáng yêu như phiêu theo nhạc và giao lưu cùng người tham dự. Trong quá trình vui chơi, các bạn trẻ cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng bạn bè của mình và bạn ong Jollibee.

Jollibee đã mang đến những trải nghiệm giải trí đúng nghĩa cho cộng đồng GenZ thông qua The Jolly Tour – Niềm Vui Âm Vang. Qua đó tiếp thêm năng lượng tích cực, tạo động lực cho các bạn sinh viên học tập tốt hơn và tận hưởng khoảng thời gian sinh viên năng động của mình.

Đừng quên The Jolly Tour vẫn đang tiếp tục hành trình của mình đến các điểm trường tiếp theo, hãy theo dõi trang fanpage Jollibee Viet Nam để cập nhật thêm thông tin từ ban tổ chức nhé!