Thế hệ “Why not?” trải nghiệm "bí kíp tiếp lửa" tài chính cùng Techcombank Inspire

Thế hệ “Why not?” - Thế hệ tự tin và bản lĩnh

Từ khóa thế hệ “Why not?” hiện đang được nhiều người tìm kiếm nhất trên mọi nền tảng mạng xã hội. Vậy thế hệ “Why not?” là gì, có điều gì khác với GenZ? “Why not?”- Cởi mở, tự chủ và tự do trải nghiệm. Đây là thế hệ trẻ nhiệt huyết, đam mê trải nghiệm, và mang trong mình những khát vọng to lớn và mong muốn khẳng định màu sắc riêng của mình.

Với những suy nghĩ mới lạ, dám nghĩ dám làm, thế hệ “Why not?” thường đặt ra câu hỏi: “Why not?” (Tại sao không?) để vượt qua những ranh giới về bản thân để từ áp lực kỳ vọng của gia đình để tự tin sống là chính mình theo cách mà họ muốn.

Tuy nhiên để trả lời cho câu hỏi “Why not?” tưởng chừng đơn giản đó cần 1 kế hoạch dài hơi và xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc chính là bước đầu tiên của kế hoạch.

Với mong muốn “tiếp lửa” cho thế hệ “Why not?” dám nghĩ, dám làm, Techcombank Inspire chính thức đồng hành cùng WonderFest 2023 mang đến sức mạnh cho thế hệ trẻ với những công cụ tài chính như thanh toán, tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm.

Techcombank Inspire đồng hành cùng WonderFest 2023 - “Bệ phóng” giúp giới trẻ là chính mình

Cụ thể, tại WonderFest 2023, các bạn trẻ có thể thỏa sức bật “mood trẻ”, vượt ra khỏi mọi giới hạn với nhiều hoạt động từ âm nhạc tới các hoạt động tư vấn/ hỗ trợ tài chính độc đáo.

Xuất hiện tại sự kiện, Techcombank Inspire mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn đặc biệt dành cho thế hệ "Why not?". Cụ thể, tại khu vực riêng của Techcombank Inspire, thế hệ "Why not?" sẽ có cơ hội giao lưu và nhận chữ ký từ Amee với loạt hit đình đám gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ.

Theo chia sẻ từ nhiều bạn trẻ, sự xuất hiện của Amee tại khu vực riêng của Techcombank Inspire tại sự kiện như một điểm nhấn hoàn hảo, tạo sự kết nối và cổ vũ cho thế hệ "Why not?" trong hành trình khám phá, tìm kiếm đam mê và chinh phục ước mơ.

Bên cạnh đó, với cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng thế hệ “Why not?”, Techcombank Inspire mang đến sức mạnh với những công cụ tài chính như thanh toán, tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm giúp thế hệ “Why not?” tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân, vươn tới mục tiêu hiện thực hóa mơ ước cho bản thân. Từ đó, họ sẽ góp phần kiến tạo đóng góp cho xã hội và lan tỏa nguồn cảm hứng về sự bứt phá, vươn lên đến những đỉnh cao, tạo nên một thế hệ chủ động đầy hoài bão sẵn sàng theo đuổi ước mơ.

Các khu vực riêng của Techcombank được đặt tại sự kiện Wonderfest 2023 giúp các bạn trẻ dễ dàng được tư vấn và đăng ký mở thẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Techcombank Inspire.

Theo chia sẻ từ đại diện Techcombank, không chỉ có địa điểm chụp ảnh, Techcombank cũng sẽ tham gia vào đoàn biểu diễn Carnival đường phố tại VinWonders trong dịp lễ hội lần này.

“Ngoài những đặc quyền riêng và sự tư vấn đồng hành của Techcombank với các hoạt động tài chính, Techcombank Insprire sẽ mang đến những trải nghiệm riêng biệt, thể hiện cá nhân hóa và cá tính riêng cho mỗi khách hàng. Chúng tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn có năng lực tài chính tốt nhất để có thể thực hiện đam mê, khát vọng riêng của bản thân. Hòa mình cùng sự kiện âm nhạc hay các hoạt động “sống rực màu, giàu trải nghiệm” của thế hệ “Why not?” sẽ là hành trình liên tục của Techcombank.”

Để tạo điều kiện cho khách hàng, Techcombank Inspire miễn phí các khoản phí giao dịch thanh toán, hoàn tiền chi tiêu không giới hạn lên tới 2% cho hội viên. Tiếp bước hành trình vươn tới ước mơ, “Techcombank Inspire” gồm những giải pháp giúp tiết kiệm dễ dàng với tích lũy như ý, ưu tiên giải ngân với thủ tục cấp ngay hạn mức vay và định giá nhanh chóng tài sản cho các khoản vay mua nhà OneHousing.

Ngoài ra, Techcombank Inspire mang đến sự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ưu việt với Manulife cho bản thân và gia đình, để bạn an tâm trong mọi hành trình cuộc sống.

Được biết, WonderFest 2023 là chuỗi sự kiện du lịch giải trí đẳng cấp và đại nhạc hội quốc tế được tổ chức thường niên do VinWonders tổ chức tại Vinpearl Nha Trang. Năm nay, lễ hội kéo dài từ 1/6 - 22/7, du khách ở mọi lứa tuổi đều có thể đắm chìm trong không khí hội hè bất tận. Đến với WonderFest 2023, thế hệ “Why not?” nói riêng sẽ được thăng hoa trong từng phút giây, “cháy” hết mình trong từng khoảnh khắc với chuỗi trải nghiệm đỉnh cao.

Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện chính là 8Wonder - siêu đại nhạc hội với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao cùng sự góp mặt của "siêu sao tỷ view" Charlie Puth. Ngoài ra, 6 gương mặt “hitmaker” đình đám của âm nhạc đương đại Vpop như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hieuthuhai, Mono, Tlinh, Amee cũng sẽ quy tụ về đây tạo nên đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế. Với quy mô hoành tráng cùng sự đầu tư chuyên nghiệp, 8Wonder hứa hẹn sẽ là không gian mà mọi giác quan của giới trẻ đều bị mê hoặc.

Cùng với đó, lễ hội ẩm thực đưa du khách vào một hành trình ẩm thực đa dạng, từ món ăn đường phố hấp dẫn cho đến những món ăn cao cấp được chế biến bởi các đầu bếp tài ba. Hay Carnival tươi sáng và rực rỡ sắc màu sẽ là nơi du khách có thể trở thành một phần của màn trình diễn thu hút. Tất cả sẽ cũng sẽ góp phần thổi bùng sức nóng, làm nên bộ sưu tập trải nghiệm đa sắc màu dành cho thế hệ “Why not?” mà Techcombank Inspire hướng tới tại WonderFest 2023.