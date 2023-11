The Arth Saigon - Điểm hẹn cho những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc

The Arth Saigon - Không gian của nghệ thuật và cảm xúc

Người ta thường ví Sài Gòn là thành phố không ngủ, là thiên đường cho những cuộc vui về đêm. Chắc vì lẽ đó, người Sài thành sành ăn, sành chơi và có gu thưởng thức rất tinh tế trong bộ môn này. Nếu khách phương xa đến Sài Gòn, muốn hỏi một quán bar nào thời thượng, sang trọng và đủ tinh tế để gặp gỡ hẹn hò thì người ở đây sẽ giới thiệu ngay một cái tên: The Arth Saigon.

Ở thành phố hoa lệ này có vô số quán bar, lounge sôi động nhưng nếu nói để hội tụ đủ các yếu tố từ kiến trúc, ẩm thực và không khí thì The Arth vẫn là một cái gì đó rất riêng. Nằm ngay giữa trung tâm sầm uất của Quận 1, nhưng đối lập với phố phường ồn ã xung quanh, The Arth là một không gian nghệ thuật nơi chúng ta có thể tìm kiếm cảm hứng và niềm vui cho cuộc sống.

Không khí về đêm tại The Arth Saigon

Nếu đã từng một lần mê mẩn sự tráng lệ và huyền bí của ngôi trường phù thủy Hogwarts trong Harry Potter, chắc chắn bạn sẽ thích kiến trúc mang đậm dấu ấn Anh quốc cổ điển tại The Arth. Không gian nơi đây sang trọng, xa hoa nhưng cũng không kém phần tinh tế bởi tông màu nâu gỗ ấm chủ đạo và những nét chấm phá ấn tượng mang đặc trưng của nước Anh.

Không gian sôi nổi phù hợp cho những buổi tụ tập

Chỉ cần cầm trên tay một ly rượu vang, bạn đã có thể hòa mình vào không gian tiệc tùng thời thượng của giới trẻ Sài thành. Không cần biết bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, bạn đến từ đâu, chỉ cần bạn bước vào "trạm xe lửa" The Arth, bạn sẽ có trong tay một tấm vé đi đến vùng đất của niềm vui, tiếng cười và của cảm xúc bùng nổ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi với không gian Dining, The Arth còn sở hữu tổ hợp vui chơi hấp dẫn cùng phòng Cigar riêng biệt, tạo thành tổ hợp không gian Dining - Cigar Louge cổ điển và đẳng cấp tại Sài Gòn. The Arth cũng là địa chỉ được ưa thích mỗi dịp lễ hội bởi nơi đây thường xuyên tổ chức những sự kiện âm nhạc, những buổi tiệc vui tươi với concept, decor độc đáo và mới mẻ.

Dịch vụ chiều lòng những người sành ăn chơi

Không chỉ dừng lại ở không gian ấn tượng, The Arth Saigon còn ghi điểm bởi thực đơn đồ ăn, thức uống đa dạng và cực kỳ tinh tế. Các món ăn và đồ uống tại đây hội đủ các yếu tố từ sắc, vị, hương đủ để chinh phục những thực khách kỹ tính và sành ăn.

Đến với The Arth, bạn có thể bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực tinh tế, sang trọng với những món ăn chất lượng và chỉn chu được đội ngũ đầu bếp chuẩn bị. Một trong những món ăn ấn tượng tại The Arth là Panipuri Kumquat (Bánh Panipuri - Sò điệp - Kim quất - Caviar) và Ravioli Lobster Tomyum (Tôm hùm - Súp Tomyum - Húng quế). The Arth Saigon cũng phục vụ những món ăn chơi quen thuộc và gây ghiền như khoai tây chiên, gà cay,… để nhâm nhi trò chuyện cùng bạn bè.

Những món ăn hòa quyện sắc và hương

Và tất nhiên, không thể bỏ qua những thức uống đặc trưng giúp tôn lên hương vị của các món ăn trong một buổi tối lãng mạn. Bạn có thể chọn lựa trong menu đa dạng của The Arth Saigon các loại rượu vang, champagne phù hợp để thưởng thức trong không khí tươi vui đến những loại phù hợp cho những buổi tụ tập.

Nâng ly lên và hoà cùng không khí tiệc tùng tại The Arth

Còn với những buổi hẹn hò lãng mạn chỉ riêng hai người, các món Signature Cocktail là sự lựa chọn hoàn hảo để mở đầu một câu chuyện tâm tình. Những ly cocktail tại The Arth Saigon có hương vị quyến rũ, sánh quyện các cung bậc của mùi vị từ tươi mát đến nồng nàn.

Kết hợp cùng vị béo của sữa và kem, hậu vị là hương hoa cam kéo dài nhẹ nhàng, phù hợp với những quý cô. Món cocktail dành cho quý ông với sự kết hợp của cam quýt cùng vị ngọt của caramel và kẹo bơ cứng, mang đến hậu vị chocolate ấn tượng trên đầu lưỡi.

Những sự kiện sôi động thường xuyên được tổ chức

Còn đối với những tâm hồn yêu sự sôi nổi, hãy tìm đến The Arth để tận hưởng một bữa tối cực vui với DJ, những vũ công và một loạt các hoạt động giải trí. Ngoài các chương trình như Saxophone & Violin Night vào thứ 2 và thứ 3, Ladies Night vào thứ 4, DJ Night vào thứ 6 và thứ 7 thì The Arth còn có những sự kiện nổi bật cho những dịp lễ hội. Với đa dạng các hoạt động giải trí, đây là một nơi lý tưởng để hẹn hò, họp mặt bạn bè, tổ chức các sự kiện private, sự kiện công ty, sinh nhật hay after wedding.

Một cuộc gặp gỡ là khởi đầu của những điều mới mẻ, mở ra cánh cửa cho những cơ hội trong tương lai. Nếu đang tìm kiếm những cuộc gặp gỡ chất lượng trong không gian kết nối cảm xúc thì The Arth Saigon chính là nơi dành cho bạn.

The Arth Saigon

Địa chỉ: Tầng 1, 222 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

SDT đặt bàn: 077 926 3222

Fanpage: https://www.facebook.com/TheArthLounge