Thầy trò Apollo English hân hoan lập kỷ lục lễ vinh danh Cambridge đông và nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối nhất

Cuối tuần qua, Apollo English đã tổ chức lễ vinh danh Cambridge cho học sinh khắp cả nước. Trong không gian trang trọng của khách sạn 5 sao hôm 11-12/5 tại TP. HCM và Hà Nội, nụ cười rạng rỡ của hàng trăm học sinh cùng các thầy cô nước ngoài, các vị phụ huynh làm sự kiện trở nên ấm áp và đáng nhớ.

Ông Thang Văn Phúc và ông Hoàng Thái Tuấn Anh, đại diện của Tổ chức kỷ lục Việt Nam, trao 2 tấm bằng kỷ lục cho các đại diện Apollo English.

Đồng thời, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận lễ vinh danh Cambridge 2024 của Apollo xác lập 2 kỷ lục quốc gia, gồm: "Lễ vinh danh Cambridge cho nhiều học viên nhất Việt Nam" và "Lễ vinh danh Cambridge cho nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối nhất Việt Nam".

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình 30 năm hoạt động giáo dục của Apollo English. Nỗ lực không thể phủ nhận của cả đội ngũ giáo viên và các học sinh thể hiện qua kết quả gần 90% học sinh Apollo đạt điểm tuyệt đối tại các kỳ thi Cambridge.

Các đánh giá theo chuẩn Cambridge được công nhận rộng rãi tại 145 quốc gia và 25.000 trường đại học, cao đẳng và tổ chức khắp thế giới. Do đó, đây được coi là tấm vé thông hành cho tương lai, mở ra cơ hội học tập và làm việc ở nhiều môi trường quốc tế.

"Thành tựu này chính là bước khởi đầu vững chắc để các con tiến xa hơn nữa trên con đường học vấn. Không chỉ là một sự công nhận thông thường, đây còn là chìa khóa mở ra tương lai rộng lớn, đầy tiềm năng và cơ hội, đạt được đánh giá chuẩn Cambridge cho thấy các con không chỉ chinh phục một ngôn ngữ mới, mà còn là cánh cửa vươn ra thế giới để tiếp xúc với những môi trường học tập và làm việc hàng đầu. Các con đã chứng minh cho thế giới và quan trọng hơn là cho chính bản thân mình thấy được sự quyết tâm và khả năng vượt qua mọi thách thức. Những kỹ năng này là hành trang vô giá để giúp các con tự tin đạt được thành công trong tương lai", ông Lewis Readman, Giám đốc học vụ cấp cao của Apollo English, phát biểu tại sự kiện.

Đối với các học sinh, Apollo English là một môi trường học tập, nơi khám phá tương lai và phát triển toàn diện. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, kỹ năng thông qua việc học tiếng Anh, thầy cô tại Apollo English còn đóng vai trò là những người truyền cảm hứng, giúp học sinh định hình tương lai. Sự tận tâm, kiên nhẫn và yêu thương dành cho học sinh đã giúp họ vượt qua khó khăn và đạt kết quả cao trong kỳ thi Cambridge.

Bé Đoàn Hà Anh, học sinh đạt điểm tuyệt đối ở cả 4 kỹ năng, tự tin chia sẻ lưu loát bằng tiếng Anh trước hơn 1000 thầy cô, phụ huynh và các bạn cho rằng khoảnh khắc bước vào kì thi, dù kết quả thế nào thì con biết mình đã thắng, vì con đã dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình.Đây là hồi kết đẹp cho một giai đoạn học tập chăm chỉ.

"Mẹ muốn em được trải nghiệm nhiều hơn và mẹ của em tin rằng tiếng Anh sẽ mang đến cho em những khả năng vô tận, giúp em phát huy hết tiềm năng của mình. Để có được sự chuẩn bị tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của các giáo viên và thầy cô trợ giảng tại Apollo, em đã có thể vượt qua các thử thách trong hành trình của chính mình. Không thể quên những kiến thức mà bản thân em có được từ chính những thử thách đó, những hoạt động vui chơi, bài tập về nhà và những giờ giải lao ở Apollo", bé Đoàn Hà Anh nói thêm.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995, với tinh thần "Where the Best become better, Apollo English là một trong số ít tổ chức Anh ngữ tại Việt Nam luôn cam kết chất lượng đầu ra". Là đơn vị ủy quyền chính thức của Viện Khảo thí Cambridge, Apollo English đã và đang đào tạo hàng trăm nghìn học sinh thông thạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với đội ngũ giáo viên và hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế do International House giám sát, Apollo English đặt mục tiêu không chỉ giúp học sinh thành thạo tiếng Anh, mà còn đạt thành công học thuật và phát triển kỹ năng sống cần thiết cho thế giới ngày mai.