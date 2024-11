Thấy tên bạn trai cũ trên sổ đỏ nhà mình dù đã chia tay hơn 20 năm, người phụ nữ tái mặt khi biết sự thật

Câu chuyện bắt đầu từ việc chị Thẩm (Trịnh Châu, Hà Nam) chuẩn bị bán nhà và phát hiện ra điều bất thường trên sổ đỏ. Khi in hồ sơ, người phụ nữ bàng hoàng khi thấy căn nhà có thêm một người “đồng sở hữu”, càng bất ngờ hơn cả, người này không phải ai khác mà chính là người bạn trai cũ đã chia tay từ hơn 20 năm trước của cô.

Điều đáng nói là sổ đỏ ghi nhận mối quan hệ của họ là vợ chồng, trong khi chị Thẩm chưa từng kết hôn.

Chị Thẩm chia sẻ vụ việc với phóng viên. Ảnh: NetEase.

Trước tình huống khó tin này, chị Thẩm đã tìm đến cơ quan chức năng để làm rõ. Đại diện Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị Trịnh Châu cho biết, qua kiểm tra hồ sơ, họ không phát hiện sai sót trong quy trình cấp sổ đỏ.

Lúc này, chị Thẩm mới nhớ lại năm xưa từng nhờ bạn trai hỗ trợ làm thủ tục mua nhà và cấp sổ đỏ vì anh ta nói rằng mình từng làm nên có kinh nghiệm.

Vì tin tưởng nên khi nhận lại sổ từ Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị, chị Thẩm đã không mở ra kiểm tra lại và suốt nhiều năm sau đó chị cũng cất sổ trong két. Mãi cho tới thời gian gần đây cần tiền nên mới có ý định bán nhà. Nào ngờ từ việc bán nhà, chị Thẩm lại phát hiện ra sự việc đáng sợ này.

Vì quá bức xúc, người phụ nữ đã làm đơn kiện nhưng vụ việc bị từ chối vì đã quá thời hiệu khởi kiện là 20 năm. Qua thông tin do Sở Nhà ở cung cấp, chị liên hệ với công an địa phương nơi bạn trai cũ đăng ký hộ khẩu và phát hiện ra nghi vấn giả mạo giấy tờ. Tuy nhiên, do thời gian đã qua quá lâu nên rất khó có thể điều tra làm rõ.

Phía cơ quan chức năng cho biết vụ việc rất khó điều tra vì đã vượt quá 20 năm. Ảnh: Sohu.

Hiện tại, việc tìm ra sự thật chỉ có thể thực hiện được khi tìm thấy người bạn trai cũ. "Bị lừa dối hơn 20 năm, tôi không ngờ anh ta lại là người như vậy. Thật đáng sợ!", chị Thẩm bàng hoàng chia sẻ.

Vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 18/11 vừa qua đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện hy hữu như phim truyền hình này. Nhiều người khác lại cho rằng đây là tình huống khó lường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ đối phương khi yêu đương. Một số khác bày tỏ sự đồng cảm với chị Thẩm và cho rằng việc tìm ra người bạn trai cũ là chìa khóa để giải quyết vụ việc.

Về phần chị Thẩm, sau vụ việc này chị cũng tự nhận bản thân có nhiều phần sai sót khi quá chủ quan tin người. Cho tới hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.