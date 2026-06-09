“Thầy giáo” bảnh nhất lúc này: U50 body hết nước chấm, cùng vợ làm thành couple mặc chất suốt một thập kỷ

Không chỉ sở hữu vóc dáng phong độ, Kim Mu Yeol còn được ngưỡng mộ bởi gu thời trang tối giản, ăn ý bên bà xã Yoon Seung Ah suốt hơn một thập kỷ bên nhau.

Chỉ vài ngày sau khi lên sóng Netflix, Teach You a Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Hàn Quốc. Bộ phim hành động - tâm lý học đường chuyển thể từ webtoon Get Schooled liên tục góp mặt trong Top 5 toàn cầu và giữ vị trí số 1 tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Ở trung tâm của cơn sốt này là Kim Mu Yeol trong vai Na Hwa Jin - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục, nổi tiếng với những màn xử lý bạo lực học đường theo cách không ai dám làm. Netizen nhận xét về nam diễn viên sinh năm 1982 rằng dù anh đã sở hữu cả rổ vai phản diện cực ngầu nhưng vẫn không bằng một lần ở thế chính diện.

Suốt 10 tập phim, khoảng 95% thời lượng khán giả bắt gặp Kim Mu Yeol trong bộ suit đen, sơ mi đen hoặc các biến thể xoay quanh tông màu tối. Hiếm hoi lắm khán giả được thấy nam diễn viên đổi gió bằng một chiếc áo dệt kim hay những gam màu sáng trong các phân cảnh hồi tưởng hoặc khi nam chính phải làm nhiệm vụ ở 1 trường tiểu học.

Nói cách khác ý đồ để nam chính phần lớn chỉ diện đồ đen của Teach You a Lesson ngoài là "đồng phục" công việc còn cho thấy sự "hắc hoá" trong nội tâm của nhân vật này khi mất đi màu hồng của hạnh phúc. Nếu thống kê nghiêm túc, số lần nhân vật Na Hwa Jin mặc đồ không đen có lẽ đếm chưa hết hai bàn tay.

Nhưng bằng một cách nào đó màu đen với Kim Mu Yeol vẫn toả sáng lạ thường bằng nét nam tính, vóc dáng phong độ, cường tráng. Ngoài đời, nam diễn viên cũng là tuýp đàn ông của gia đình khá trầm lắng, tuy nhiên nhìn vào những hoạt động mạng xã hội ít ỏi của Kim Mu Yeol, người ta vẫn nhận ra sự tinh tế trong phong cách ăn mặc của nam diễn viên và người bạn đồng hành là vợ.

Trên trang cá nhân và trong những lần xuất hiện công khai hiếm hoi, nam diễn viên gần như gắn bó với công thức thời trang tối giản như sơ mi flanel, blazer đen, sơ mi trắng, áo thun trơn và quần denim. Anh không theo đuổi hình ảnh nam thần thời trang hào nhoáng mà thiên về vẻ nam tính trưởng thành, thực tế và bền vững.

Cũng phải nói thêm rằng Kim Mu Yeol thuộc nhóm người có lợi thế "dễ mặc gì cũng đẹp" nhờ nền tảng hình thể quá ổn. Cao 1m83, khung vai rộng, thân hình lực lưỡng cùng cơ bụng săn chắc được duy trì ở tuổi 44 giúp nam diễn viên cân đẹp những công thức ăn mặc đơn giản nhất. Đó là lý do trên mạng xã hội của anh, khán giả thường bắt gặp những outfit khá cơ bản nhưng vẫn toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành và tự tin với chính mình.

Và phong cách này lại hoàn toàn ăn ý với bà xã Yoon Seung Ah. Khác với nhiều cặp đôi nghệ sĩ Hàn Quốc thường xây dựng hình ảnh xa hoa, Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah nổi tiếng bởi lối sống điềm tĩnh, yêu thiên nhiên và thích chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại ngôi nhà vùng ngoại ô. Điều đó cũng phản ánh trực tiếp vào thời trang của họ.

Yoon Seung Ah thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế mang hơi hướng Scandinavian hoặc Japanese minimalism với cardigan len, áo sơ mi oversized, váy suông, denim và các gam màu trung tính như kem, be, xám hay nâu đất. Trong khi đó Kim Mu Yeol vẫn trung thành với bảng màu đen - trắng - navy quen thuộc. Đặt cạnh nhau, cả hai không diện đồ đôi theo kiểu cố tình đồng bộ nhưng luôn tạo cảm giác hài hòa như bước ra từ một cẩm nang mặc đẹp của một couple có gu thẩm mỹ đồng điệu.

Chính sự tiết chế ấy lại khiến cặp đôi trở thành hình mẫu được nhiều người Hàn yêu thích. Không chạy theo logo hay xu hướng ngắn hạn, Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah xây dựng hình ảnh bằng những món đồ cơ bản, phom dáng đẹp và tính ứng dụng cao rất đáng để học hỏi.

Có lẽ cũng vì vậy mà Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah từ lâu đã được xem là một trong những cặp đôi có hình ảnh đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Trước cả khi Teach You a Lesson giúp Kim Mu Yeol bước lên hàng ngũ những ngôi sao được quan tâm nhất Netflix hiện tại, cuộc sống đời thường của hai vợ chồng đã nhiều lần trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội xứ kim chi.

Những bộ ảnh ghi lại cảnh cả hai đi du lịch, dạo phố, chăm sóc khu vườn hay đơn giản là cùng nhau tận hưởng cuộc sống thường ngày từng khiến không ít cư dân mạng Hàn Quốc xuýt xoa vì cảm giác bình yên và hạnh phúc mà chúng mang lại.

Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah công khai hẹn hò từ năm 2012 sau một sự cố "dở khóc dở cười" khi đoạn tin nhắn nam diễn viên gửi cho người trong mộng vô tình bị đăng tải lên mạng xã hội. Hơn một thập kỷ bên nhau, họ vẫn là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ Hàn Quốc thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư mà gần như không bao giờ nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Nhìn lại những hình ảnh ấy mới thấy, sức hút của Kim Mu Yeol chưa bao giờ chỉ nằm ở vai diễn Na Hwa Jin hay những bộ suit đen quyền lực trên màn ảnh. Đó còn là hình ảnh một người đàn ông phong độ, một người chồng tinh tế và một nửa của cặp đôi mà nhiều người từng thừa nhận: Nhìn xong chỉ muốn kết hôn ngay lập tức!.

Ảnh: IGNV