Thấy dấu hiệu bất ổn, bác tài đưa quyết định ngay tức khắc để giữ an toàn cho hành khách trên xe

Mới đây, bài đăng của một tài xế may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch khi đang lái xe đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, trên đường lái xe, anh đã không may gặp vấn đề về sức khoẻ nhưng may mắn do biết trước triệu chứng và phản ứng kịp thời nên đã bảo toàn được cả tính mạng cho hành khách lẫn bản thân.

Bài viết đăng tải trên mạng xã hôi thu hút sự chú ý của nhiều người

Liên hệ với tài xế trong bài đăng, được biết anh là Lại Văn Khải (1987) hành nghề tài xế lái xe đường dài. Trước khi sự việc trên xảy ra, anh Khải cho biết đã có xuất hiện một vài bất thường về sức khoẻ trước đó:

“Thứ hai tuần trước (ngày 11/3) đó tôi có đi Đà Lạt 4 ngày, kết thúc chuyến đi. khi đi trên cao tốc có xuất hiện hiện tượng ù tai, từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Thường chỉ khi đi đèo mới xuất hiện triệu chứng đó, kèm theo việc hai mạch máu sau gáy rất căng, cả người uể oải. Sau chuyến đó tôi nghỉ ba ngày đi khám, người ta bảo điều trị đốt sống cổ và cho uống thuốc cũng thấy đỡ”

Sau khi thấy tình trạng sức khoẻ có tiến triển tốt, anh Khải đã tiếp tục nhận lái xe 29 chỗ cùng đoàn với một xe 45 chỗ khác đi Tây Ninh để đưa khách tham quan vào ngày thứ 6 (15/3). Tuy nhiên, sau khi bắt đầu hành trình, anh lại phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ:

“Khởi hành một chút đến ngã tư tôi thấy dấu hiệu bất ổn. Lúc ngồi trên ghế lái tôi phải xoay tới xoay lui để vận động, còn bị choáng nữa. Vì sau chuyến đi Đà Lạt về tôi cũng liên tục coi những dấu hiệu của đột quỵ và cách phòng ngừa nên tôi cũng biết.

Lúc đó tôi nói với tài xế 45 chỗ đi cùng. Anh ấy cũng nói bây giờ em xoa dầu vào hai tai đi rồi em đi trước anh xíu, lúc nào thấy mệt thì tấp vào lề đường, đừng cố gồng.”

Hình ảnh NVCC

Sau khi anh Khải và tài xế xe 45 chỗ vừa trao đổi, di chuyển được 2km thì anh Khải cảm thấy những dấu hiệu bất ổn về sức khỏe ngày càng trầm trọng nên đã xi nhan để tài xế phía sau biết và cố gắng qua ngã tư rồi đỗ vào lề đường.

“Nếu tôi cứ cố đi thì không biết gây tai nạn cho khách và bao nhiêu xe ngoài đường nữa.” - anh Khải cảm thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời dừng xe đúng thời điểm để bảo vệ tính mạng và an toàn không những cho bản thân mà còn cho những người khác.

“Tôi cố tấp vô lề mở cửa ra thì khách trên xe cũng không biết đâu. Trước đó tôi đã gọi cho chủ xe để rồi đổi tài xế rồi nên mới chạy từ từ để chờ để trao xe. Trao xe xong cảm giác hai chân tôi đứng không vững nữa, anh tài xế 45 chỗ lúc đó cũng lên khoác vai tôi bảo thả lỏng người đi, càng gồng thì càng không đứng được và nhất định không được hoảng sợ.

tôi được đưa đến trạm xá thì ở đó không có gì ngoài chiếc giường, phải chờ hơn một tiếng nữa xe cấp cứu mới tới. Đầu tôi choáng lắm, chân tay lạnh nên phải xoa bóp chân tay, đứng lên ngồi xuống liên tục để máu lưu thông. Tôi biết nếu khuỵ xuống lúc đó sẽ ngất và không có gì để sơ cứu hết. Tôi cũng cố nói chuyện với cô y tá ở đó. Xe cấp cứu tới thì tôi được thở oxy. Bác sĩ trên xe cũng nói đừng cố gồng quá và nói chuyện với tôi.” - Dù đã may mắn thoát nạn nhưng anh Khải vẫn chưa khỏi hoảng hồn khi nghĩ lại khoảng thời gian này.

Theo anh Khải chia sẻ, sau khi chụp X-quang, các bác sĩ cho biết có thể do anh ngồi quá lâu trong thời gian dài khiến mạch máu bị tắc nghẽn, máu không bơm được lên não nên đã dẫn đến tình trạng trên đồng thời phát hiện anh bị thoái hoá đốt sống cổ. Hiện anh Khải vẫn đang tiếp tục được điều trị và theo dõi ở bệnh viện:

“Giờ tôi đang trong viện theo dõi nhưng vẫn đau gáy phía sau, tối ngủ không được.”

Anh Khải cũng thông tin thêm, trước đó sức khoẻ anh vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là thường xuyên phải ngồi trong thời gian dài và thức đêm lái xe.

“Tôi cũng sợ nên phải coi để biết những dấu hiệu nào. Nhiều người cố quá ngất đi là không biết được. Chủ yếu muốn nhắc nhở các anh em tài xế, nếu cảm thấy sức khỏe mình có biến chứng gì đi nữa cho dù đột quỵ hay tai biến thì cũng phải đảm bảo an toàn cho hành khách và khi tham gia giao thông.”