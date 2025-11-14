"Thầy bói" gốc Việt lừa đồng hương 1.200 tỷ ở Sydney: Nhận trợ cấp khuyết tật, nhưng là VIP sòng bạc

Đài ABC News (Australia) đưa tin, một người phụ nữ tự nhận là thầy bói và thầy phong thủy đã bị buộc tội lừa đảo 70 triệu đô la Australia (AUD, tương đương 1.200 tỷ VND) từ một cộng đồng người Việt ở Sydney.

Cảnh sát Australia cáo buộc Anya Phan là thành viên của một trong những tổ chức tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử nước này.

Người phụ nữ 53 tuổi này đã bị bắt cùng với cô con gái 25 tuổi của mình trong một cuộc đột kích của cảnh sát Australia tại một địa chỉ ở Dover Heights, vùng ngoại ô phía đông Sydney vào sáng 12/11 (giờ địa phương).

Anya Phan đã bị bắt sau khi cảnh sát Australia đột kích nhà của bà ta ở Dover Heights, ngoại ô Sydney. Ảnh: ABC News

Cảnh sát đã tịch thu các chứng từ tài chính, điện thoại di động, đồ điện tử, túi xách hàng hiệu, phỉnh sòng bạc trị giá hơn 6.000 AUD (103 triệu VND) và một thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 AUD (173 triệu VND).

Khách VIP tại sòng bạc nhưng hưởng trợ cấp khuyết tật

Thanh tra Gordon Arbinja thuộc Đội điều tra tội phạm tài chính của Cảnh sát bang New South Wales (Australia) cho biết Phan được tin tưởng và có ảnh hưởng trong cộng đồng của mình.

Ông cho biết Phan đã trở thành công dân Australia sau khi đến nước này vào năm 2001, nhưng không làm việc kể từ đó và đang nhận trợ cấp khuyết tật.

Cảnh sát Australia cáo buộc Phan đã lợi dụng người khác bằng cách thuyết phục họ vay tiền tài chính dựa trên lời bói toán rằng họ sẽ "trở thành tỷ phú" trong tương lai, còn bà ta sau đó sẽ được nhận lại một phần tiền vay.

Thanh tra Arbinja cho biết khoản hoa hồng gửi tới địa chỉ ở Dover Heights là 56.000 AUD (966 triệu VND) mỗi tháng và Phan còn là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.

Vụ lừa đảo này được cho là được dàn dựng với sự hỗ trợ của Thi Ta - con gái Phan, được cho là đã đại diện cho tổ chức tội phạm nêu trên mua một bất động sản trị giá 5,3 triệu AUD (91,3 tỷ VND) ở Rose Bay, ngoại ô Sydney.

Ủy ban Phòng chống Tội phạm bang New South Wales đã đóng băng thêm 15 triệu AUD tài sản (258,6 tỷ VND), nâng tổng số tiền liên quan đến tổ chức này lên 75 triệu AUD (1293,1 tỷ VND).

Cảnh sát Australia cũng thu giữ một thỏi vàng khi thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: Cảnh sát bang New South Wales

Theo ABC News, hai người phụ nữ này đã được đưa đến Đồn cảnh sát Surry Hills, nơi Phan bị buộc tội 39 tội danh, bao gồm cố ý chỉ đạo hoạt động của một tổ chức tội phạm và 19 tội danh lừa đảo để trục lợi tài chính.

Phan đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại trước khi ra hầu tòa tại Tòa án địa phương Downing Centre vào ngày 13/11.

Thi Ta bị buộc tội bao gồm 2 tội danh lừa đảo để trục lợi tài chính và tham gia hoạt động của tổ chức tội phạm.

Cô ta đã được tại ngoại có điều kiện trước khi ra hầu tòa tại Tòa án địa phương Downing Centre vào tháng 1/2026.

Tổ chức tội phạm bị nhắm mục tiêu

ABC News đưa tin, Cảnh sát bang New South Wales đã thực hiện vụ bắt giữ trong chiến dịch Strike Force Myddleton - chiến dịch điều tra một tổ chức tội phạm nhắm vào các công ty tài chính ô tô ở Sydney.

Lực lượng đặc nhiệm ban đầu phát hiện ra tổ chức này bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay vốn thông qua nhiều công ty tài chính khác nhau nhằm mua những chiếc "xe ma" hạng sang không hề tồn tại.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy hoạt động của tổ chức này đã mở rộng sang hoạt động gian lận cho vay cá nhân, kinh doanh và mua nhà trên quy mô lớn.

Trong quá trình điều tra đang diễn ra, cảnh sát đã xác định được Anya Phan và con gái được cho là có liên quan đến tổ chức này.

Nhân viên điều tra của đội chống tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát bang New South Wales (Australia) đã bắt giữ Anya Phan và con gái vì cáo buộc có liên quan đến tổ chức tội phạm tài chính. Ảnh: Cảnh sát bang New South Wales

Trước đó, 17 đối tượng đã bị buộc tội theo chiến dịch Strike Force Myddleton và vẫn đang bị xét xử tại tòa. Đồng thời, Ủy ban Phòng chống Tội phạm bang New South Wales cũng phong tỏa tài sản trị giá 60 triệu AUD (1.033,2 tỷ VND).

Thanh tra Arbinja cho biết: "Những gì bắt đầu như một cuộc điều tra về hoạt động tài trợ mua xe gian lận đã mở rộng thành việc phát hiện ra một trong những tổ chức tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp của mình."

"Các nhân viên điều tra của chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để vạch trần một mạng lưới không chỉ nhắm vào các tổ chức tài chính mà còn thao túng những cá nhân dễ bị tổn thương để trục lợi cá nhân", ông nói.

Theo ABC News