Thành viên hụt BLACKPINK đẹp gấp 10 lần sau khi tháo khẩu trang, nguyên nhân nằm ở bộ phận cực phẩm này!

Nhan sắc của các idol Kpop luôn là đề tài thu hút sự quan tâm từ phía khán giả. Không ít thần tượng xứ Hàn chỉ cần dựa vào những hành động rất đỗi bình thường mà vô tình tạo nên khoảnh khắc thần thánh gây bão mạng xã hội. Miyeon (G)I-DLE cũng là 1 trường hợp trong số đó khi cô bỗng gây sốt mới đây chỉ nhờ vào động tác tháo khẩu trang.

Loạt ảnh so sánh nhan sắc Miyeon trước và sau khi cởi khẩu trang đã nhận bão like từ cộng đồng mạng xứ Hàn. Khán giả đều đồng tình rằng thành viên hụt BLACKPINK bỗng bừng sáng, đẹp lên gấp bội phần sau khi tháo bỏ khẩu trang. Netizen nhận xét rằng chiếc mũi cực phẩm chính là tài sản quý giá của nữ ca sĩ đình đám, giúp nhan sắc cô được tôn thêm vài bậc. Thật đáng tiếc là khi đeo khẩu trang, mỹ nhân sinh năm 1997 đã giấu nhẹm đi chiếc mũi hoàn hảo của mình, và điều này vô tình khiến gương mặt cô trở nên mờ nhạt đi.

Sau khi tháo khẩu trang, Miyeon bỗng trở nên xinh đẹp lên gấp 10 lần. Chiếc mũi chính là tài sản quý giá trên gương mặt cô, khiến tổng thể gương mặt nữ ca sĩ bừng sáng

Khi đeo khẩu trang, Miyeon chưa tỏa ra khí chất nữ thần thu hút mọi ánh nhìn. Phải tới khi tháo bỏ chiếc khẩu trang, cô mới thực sự khiến khán giả “sốc visual” và trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm

Miyeon sở hữu chiếc mũi cao, thanh tú, là niềm ao ước của mọi cô gái. Theo Koreaboo, Miyeon nằm trong nhóm những mỹ nhân có chiếc mũi đẹp nhất Kpop hiện nay

Cứ mỗi lần tháo khẩu trang, Miyeon lại khiến công chúng ngẩn ngơ trước nhan sắc tựa nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích

Nữ ca sĩ tạo ra những khoảnh khắc thần thánh chỉ bằng động tác cởi bỏ chiếc khẩu trang

Trong 1 tập của chương trình All That Cube, Miyeon đã được đo chiếc mũi trước hàng vạn khán giả, và kết quả khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Theo đó, sống mũi mỹ nhân nhóm (G)I-DLE tạo thành góc nghiêng 40 độ so với mặt phẳng gương mặt. Được biết, đây là con số đạt chuẩn khi nói đến 1 sống mũi hoàn hảo.



Trước đó, loạt hình quá khứ của Miyeon từng nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Trong những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, thành viên hụt BLACKPINK cho thấy chiếc mũi của cô là hoàn toàn tự nhiên.

Sống mũi của Miyeon tạo thành góc nghiêng hoàn hảo so với mặt phẳng gương mặt. Qua đây có thể thấy mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm idol nữ sở hữu chiếc mũi đẹp nhất Kpop

Từ hình chính diện cho đến những bức ảnh góc nghiêng, chiếc mũi của mỹ nhân sinh năm 1997 đều vô cùng hoàn hảo, khiến công chúng không thể rời mắt

Loạt ảnh quá khứ cho thấy Miyeon vốn sở hữu chiếc mũi cao, thanh tú ngay từ khi còn nhỏ

