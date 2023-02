Thanh trâm hành bản Hàn lên sóng, cư dân mạng réo tên bản Trung bị "đắp chiếu" vì Ngô Diệc Phàm

Our Blooming Youth (Thanh xuân nguyệt đàm) là phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm trung lục của Trung Quốc. Bộ phim do đối tác Hàn Quốc mua bản quyền và đã chính thức được phát sóng, với sự tham gia của do Park Hyung Sik và Jeon So Nee đóng chính. Phim kể về câu chuyện giữa thái tử với nàng tiểu thư bị vu oan hại chêt gia đình, hai người hợp tác phá án, vén màn sự thật khủng khiếp đằng sau.

Thanh trâm hành phiên bản Hàn có tên Our Blooming Youth (Thanh xuân nguyệt đàm)

Tính tới tập mới nhất vào ngày 15/2, bộ phim của đài tvN ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 3,6%, mức điểm tương đương với rating của các tập trước. Theo lời nhà sản xuất, Thanh xuân nguyệt đàm là một sản phẩm gần như mới hoàn toàn, chỉ giữ lại một vài thiết lập chính từ nguyên tác Trâm trung lục.

Trong khi Thanh xuân nguyệt đàm có cơ hội lên sóng thì một bộ phim khác cũng cải biên từ tiểu thuyết Trầm trung lục là Thanh trâm hành do Trung Quốc sản xuất lại đang bị "đắp chiếu". Nguyên nhân là bởi nam chính của bộ phim do Ngô Diệc Phàm đảm nhận. Sau scandal tình ái chấn động, bộ phim hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được ra mắt.

Thanh trâm hành phiên bản Trung Quốc có sự tham gia của diễn viên hàng đầu Dương Tử

Việc Thanh trâm hành không được phát sóng như dự kiến khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho ê-kíp làm phim. Đây là dự án được đầu tư với số tiền lớn, có sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng như Dương Tử... Đạo diễn là Lâm Ngọc Phân, người đã tạo ra các siêu phẩm mang danh "bom tấn" truyền hình như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Hoa Thiên Cốt, Bộ Bộ Kinh Tâm...