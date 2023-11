Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của Thẩm mỹ viện Cao Kim

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Nguyễn Thu Vân (chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ viện Cao Kim) địa chỉ 69 - 69A đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 vì có hành vi vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Địa chỉ 69A đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM xuất hiện trong clip quảng cáo về hệ thống Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Thẩm mỹ viện Cao Kim có hành vi vi phạm đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Với vi phạm này, Thẩm mỹ viện Cao Kim bị phạt 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan.

Thanh tra cũng phát hiện và xử phạt 35 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (kỹ thuật viên hoạt động tại Thẩm mỹ viện Cao Kim) vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Liên quan đến thông tin trên, PV liên hệ với phía đại diện Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim thì được thông tin, cơ sở thẩm mỹ viện Cao Kim bị cơ quan chức năng xử phạt không liên quan đến Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim.

PV thắc mắc tại sao có cùng một địa chỉ 69 - 69A đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 thì vị đại diện Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim cho biết: “Phía trên còn nhiều tầng cho thuê khác không thuộc phòng khám Cao Kim”.

Tuy nhiên, trước đó, khi chúng tôi vào vai khách hàng đến Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim tại 69 - 69A đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, thì bước đến cửa đã được nhân viên phòng khám này tư vấn và hướng dẫn lên tận phòng thực hiện các dịch vụ làm đẹp.

Theo thông báo ngày 24/10 trên Fanpage facebook “Cao Kim”, hiện tất cả các cơ sở Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim trên cả nước đều được cấp phép hoạt động với loại hình kinh doanh là Công ty TNHH. Tuy nhiên, hiện nay "có rất nhiều hộ kinh doanh cá thể lấy tên Cao Kim nhằm gây hiểu nhầm và tạo niềm tin cho khách hàng vì mục đích trục lợi".

Vậy liệu có phải cùng một địa chỉ, cùng một tên gọi mà lại 2 cơ sở riêng biệt?

VTC News sẽ liên hệ Sở Y tế TP.HCM để xác minh rõ thông tin trên.