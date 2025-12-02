Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách trong năm 2026, gồm 11 triệu khách quốc tế và 50 triệu khách nội địa.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách trong năm 2026, gồm 11 triệu khách quốc tế và 50 triệu khách nội địa, với tổng thu du lịch dự kiến đạt 330 nghìn tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai loạt giải pháp trọng tâm: nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các dòng sản phẩm mới như du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp, du lịch gắn với di sản văn hóa - đô thị. Tăng cường quảng bá tại các thị trường chiến lược như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, đẩy mạnh truyền thông thương hiệu điểm đến, mở rộng thị trường mới và kích cầu du lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung phát triển du lịch ban đêm, du lịch đường thủy, sản phẩm ẩm thực, triển khai nền tảng du lịch trực tuyến 3D/360 độ và hoàn thiện bộ sản phẩm đặc trưng theo từng khu vực.

Hàng loạt sự kiện lớn sẽ được tổ chức nhằm thu hút khách như ITE - HCMC 2026, Lễ hội sông nước, Giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Tuần lễ Du lịch. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư vào cơ sở lưu trú, giải trí và hạ tầng giao thông phục vụ du lịch.