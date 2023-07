Thanh Duy muốn mình hoàn thiện và ấn tượng hơn trong mắt khán giả

Sau gần 1 năm, cuối cùng full show kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Duy mang tên Delilah Land cũng được tái dựng lại qua video để những ai chưa có cơ hội đặt chân tới vùng đất này, có thể hiểu và cảm nhận nhiều hơn về Delilah Land của Thanh Duy. Đây là lần đầu tiên có một show diễn được dàn dựng đầu tư và công phu trong rạp xiếc của Việt Nam, đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận truyền thông.

Chia sẻ về điều này, Thanh Duy cho biết: "Tôi muốn đặc biệt tri ân và dành 'quyền ưu tiên' cho những khán giả của mình, những người đã bỏ tiền ra mua vé tham gia liveshow và tận mắt nhìn thấy những màn biểu diễn mà tôi dày công thực hiện".

Bên cạnh đó, Thanh Duy cũng ra mắt từng sản phẩm âm nhạc ở trong liveshow, bởi lẽ mỗi ca khúc đều được anh và ekip chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như đầu tư rất nhiều. Có những bài được “đo ni đóng giày” và mang một màu sắc mới hoàn toàn khác.

Delilah Land là liveshow đầu tiên của Thanh Duy sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, ca hát và trình diễn. Điều đặc biệt nhất chính là, lần đầu tiên Thanh Duy thực hiện liveshow trong rạp xiếc với sự kết hợp của nhiều bộ môn nghệ thuật giải trí khác với nhau, tất cả cùng thăng hoa trong không gian âm nhạc sáng tạo và đa sắc màu, như những tài năng hiện hữu trong con người Thanh Duy.

Trong liveshow Delilah Land, Thanh Duy đã “lột xác” mạnh mẽ khi mang đến một hình ảnh Drag queen Delilah đầy cá tính, táo bạo nhưng cũng không kém phần giải trí, để chính thức ra mắt và giới thiệu với công chúng và khán giả của mình.

Thanh Duy tổ chức liveshow trong rạp xiếc

Trong chuỗi các bài hát mới sắp phát hành, Real Queen sẽ là ca khúc đầu tiên được giới thiệu trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube. Sau đó 7 ngày, Thanh Duy sẽ tiếp tục mang đến ca khúc Delilah do Tia Hải Châu sáng tác riêng cho Thanh Duy, tiếp theo là ca khúc Turn Me On - một sáng tác mới do chính Thanh Duy chắp bút.

Kết lại chuỗi những tuần ra mắt các ca khúc này sẽ là fullshow Delilah Land với hơn 15 tiết mục biểu diễn kết hợp với các loại hình nghệ thuật giải trí khác như xiếc, Dance, múa cột… lần đầu tiên ra mắt công chúng một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó sẽ là một EP gồm 6 ca khúc đa phần là những sáng tác của Thanh Duy như Xập Xình, Magic, I Celebrate You, Turn Me On, Delilah, Real Queen.

Thanh Duy cũng thử sức với vai trò sáng tác và chủ động làm việc với các nhà sản xuất âm nhạc để có thể cho ra các tác phẩm “mang màu” Thanh Duy. Anh chia sẻ: “Tôi muốn mình trở nên hoàn thiện hơn, và để lại trong lòng khán giả một hình ảnh ấn tượng thông qua các sản phẩm âm nhạc”.