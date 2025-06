Tết thiếu nhi sôi động của “khối nghỉ hè” tại các khu đô thị Vinhomes

Chuỗi lễ hội đặc sắc trải dài từ Bắc vào Nam

Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã "lên đồ" cho con từ sớm để có thể chơi "quên lối về" trong mê cung trải nghiệm được tổ chức ở Ocean City. Là fan của bộ môn Hip Hop, Gia Bảo cùng team của mình đã có một ngày sống trọn vẹn với đam mê ở giải đấu Hanoi Best Kidz, thu hút đông đảo cộng đồng Hip Hop Street Dance nhí quy tụ về quảng trường K-Town.

"Ngoài giải trí, tụi em còn học thêm được nhiều kỹ thuật mới, chuẩn bị cho những buổi biểu diễn sau này", Gia Bảo hào hứng kể.

Màn trình diễn sôi động của các vũ công nhí khuấy động sân khấu Ocean City

Không kém phần náo nhiệt, khu phố The Venice rộn rã tiếng cười với loạt trò chơi dân gian như cà kheo, kéo co, cá ngựa, thả diều… cùng các hoạt động nghệ thuật, thi vẽ tranh, làm đồ thủ công thủ công sáng tạo.

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm khinh khí cầu tại Vinhomes Royal Island

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island lần đầu tiên mang đến trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ trên cao với lễ hội khinh khí cầu đầy màu sắc. Không gian sống bỗng hóa thiên đường du lịch, nơi trẻ nhỏ được hóa thân thành "phi công nhí", làm bong bóng nghệ thuật, tham gia diễu hành cùng hơn 30 mascot ngộ nghĩnh như Labubu, gấu trúc, khủng long…

Sân khấu ngoài trời hoạt náo thu hút hơn 6.000 cư dân và du khách tại Vinhomes Golden Avenue

Còn ở Vinhomes Golden Avenue (Quảng Ninh), hơn 6.000 cư dân và khách mời đã cùng hòa vào Ngày hội thiếu nhi kết hợp ra mắt Câu lạc bộ Golden First. Những bữa tiệc buffet "ngon bá cháy", chương trình nghệ thuật mãn nhãn và màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời đã đem lại trải nghiệm đáng nhớ cho mọi gia đình.

"Thiên đường nghỉ hè" lý tưởng của trẻ em đô thị

Không khí hội hè chưa dừng lại ở đó. Trên khắp các khu đô thị Vinhomes, kỳ nghỉ hè của cư dân nhí còn kéo dài suốt nhiều tuần tới với hàng loạt hoạt động vui chơi, thể thao, sáng tạo phong phú.

Tại Vinhomes Grand Park, chuỗi sự kiện Wonder Summer Fest sẽ kéo dài từ 2/6 đến 3/8, với các hoạt động trải dài mỗi ngày: Family team building, Wonder Cup, Lễ hội Kem, Hội chợ Handmade. Cuối tuần sẽ là tâm điểm với Lễ hội Âm nhạc Waving Wonder, Tropical Babies, Mùa hè Xanh...

"Con tôi chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hè nào sôi động và bổ ích đến vậy. Mỗi ngày lại có hoạt động mới khiến cháu rất háo hức", anh Phú Thái, cư dân The Origami, chia sẻ.

Kỳ nghỉ hè rực rỡ sẽ còn kéo dài cả tháng ở các đại đô thị Vinhomes trên cả nước

Trong khi đó, Ocean City tiếp tục khẳng định đẳng cấp "kỳ quan nghỉ dưỡng" phía Đông Thủ đô với bộ đôi VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng được "kéo về trước hiên nhà", trở thành điểm hẹn lý tưởng mỗi ngày của các gia đình.

"Không cần đi đâu xa, tuần nào cả nhà tôi cũng có ‘resort tour’ và foodtour trong nội khu. Cuộc sống đúng chuẩn nghỉ dưỡng, không khác gì đang du lịch Nha Trang, Phú Quốc", chị Bích Ngọc, cư dân Vinhomes Ocean Park 2, bày tỏ.

Hệ sinh thái xanh, đa tiện ích tại các khu đô thị Vinhomes không chỉ mang đến một mùa hè trọn vẹn, bổ ích, mà còn kiến tạo môi trường sống lý tưởng để trẻ phát triển thể chất - trí tuệ - cảm xúc. Từ công viên xanh, sân thể thao, bể bơi, sân chơi liên hoàn đến các hoạt động lễ hội, văn hóa - nghệ thuật thường xuyên được tổ chức, mùa hè tại Vinhomes là giấc mơ của "khối nghỉ hè".

VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park đón gần 2 vạn người/ngày mùa hè năm ngoái

Chiến lược kiến tạo môi trường sống toàn diện, đề cao trải nghiệm của cư dân mọi lứa tuổi chính là dấu ấn khác biệt mà Vinhomes kiên định theo đuổi. Không chỉ cung cấp tiện ích hàng đầu, chủ đầu tư còn chủ động tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, đặc biệt chú trọng tới trẻ nhỏ - thế hệ tương lai.

Mỗi dịp lễ, kỳ nghỉ hè đều trở thành "mùa lễ hội" rộn ràng tại các khu đô thị Vinhomes, với sân chơi sáng tạo, bổ ích ngay dưới chân nhà. Chính sự thấu hiểu và chăm sóc cư dân một cách trọn vẹn ấy đang tạo nên lực hút như nam châm, kéo dòng chuyển cư ngày càng mạnh mẽ về các "điểm đến đáng sống" mang tên Vinhomes.