Tết này ghi điểm với bố mẹ "người ấy" với hộp quà tốt cho sức khỏe

Tết thường là dịp để bạn ra mắt và tạo ra những ấn tượng tốt đẹp với gia đình "nửa kia". Ngoài việc chuẩn bị vẻ ngoài và "tâm hồn" thật đẹp, thì một món quà phù hợp, ý nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt phụ huynh. Trong đó, những món quà Tết "healthy" là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn.

Với thông điệp "Tết đong đầy - Xuân An nhiên", Fresh Garden thực sự thấu hiểu và tin rằng "Sức khỏe là điều đáng quý nhất", đó cũng chính là nguồn cảm hứng giúp Fresh Garden mang đến bộ sưu tập quà Tết 2024 "Gieo Xuân An nhiên", với lời chúc về một năm mới bình an, đong đầy yên vui tới mọi nhà. Đây không chỉ là món quà dinh dưỡng lại tinh tế cho gia đình, bạn bè, đối tác… mà còn giúp bạn có thể ghi điểm với bố mẹ "người ấy" đấy.

Đa dạng lựa chọn với 3 set quà Tết dinh dưỡng

Hộp quà Tết 2024 của Fresh Garden được đón nhận với dòng sản phẩm bánh quy hạt, bánh quy dinh dưỡng thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Ba set quà với hương vị và hình thức khác nhau, mang đến sự lựa chọn đa dạng phù hợp với sở thích của từng bậc phụ huynh.

Hộp quà "Vũ khúc hạt vàng" là sự kết hợp hương vị thơm ngon khó cưỡng từ các loại hạt hạnh nhân, macca, óc chó, hạt dẻ cười… điểm thêm hương thơm của hồng trà Ceylon, giúp cân bằng vị giác. Bao bì mang màu sắc trang nhã, lồng ghép tinh tế hình ảnh cây cỏ vươn lên, gửi trao một mùa xuân tròn đầy thay lời chúc bình an, viên mãn.

Hộp quà “Vũ khúc hạt vàng” mang hình ảnh những hạt giống yêu thương, tinh túy của đất trời đang được ươm mầm

Cũng gửi gắm hương vị Tết trọn vẹn với bánh quy dinh dưỡng, hộp quà Tết "Lời ru mùa xuân" có dạng hộp rút từ túi, tiện lợi trong việc trưng bày. Với sắc đỏ cam sang trọng làm chủ đạo tượng trưng cho sự phồn thịnh, mang đến sự lạc quan, hoan hỉ chào đón năm mới.

Hộp quà "Lời ru mùa xuân" - Bức tranh về khu vườn mùa xuân ngập tràn sắc hoa

"Dòng chảy hạnh phúc" lại mang đến hương vị ngậy bùi từ socola chip, bơ mứt dâu, dừa, hạnh nhân, cùng hộp kẹo dẻo trái cây cho khay mứt Tết gia đình thêm rực rỡ. Các hộp sản phẩm nhỏ xinh dễ trưng bày bàn trà tiếp khách, nổi bật với màu vàng ấm áp và sang trọng, cùng các họa tiết hoa khoe sắc thắm gửi gắm lời chúc năm mới suôn sẻ, may mắn và hạnh phúc ngập tràn.

"Dòng chảy hạnh phúc" - Bức họa mùa xuân ấm áp, tươi vui, mang đến cảm xúc an yên, hạnh phúc của những ngày đầu năm mới

Món quà Tết sang trọng trao sức khỏe, gửi bình an đến bố mẹ "người ấy"

Hộp quà Tết 2024 được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền của Fresh Garden với phương châm hàng Việt phục vụ người Việt. Các sản phẩm thơm ngon, đảm bảo an toàn được làm từ các nguyên liệu cao cấp, nhập khẩu trực tiếp từ các nhà cung ứng uy tín tại Hà Lan, Đức, Bỉ… đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất.

Các loại hạt dinh dưỡng không chỉ làm tăng hương vị tự nhiên cho những chiếc bánh mà còn giàu vitamin và khoáng chất. Hạnh nhân giàu chất xơ, protein, chất béo không bão hòa… . Hạt óc chó giàu chất béo omega-3, axít folic, vitamin B6… tốt cho tim mạch, sức khỏe não bộ, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Hạt macca chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa tốt cho đường tiêu hóa.

Trọn vẹn vị Tết với bánh quy dinh dưỡng được làm nên từ các loại hạt tốt cho sức khỏe

Đặc biệt, Fresh Garden còn tinh tế "mix" thêm kẹo trứng chim quen thuộc, kẹo dẻo trái cây đầy màu sắc, hương vị ngọt ngào không chỉ dễ ăn với người lớn tuổi mà còn khơi gợi Tết xưa đong đầy kỷ niệm.

Một điểm cộng của những hộp quà Tết Fresh Garden mức giá phải chăng phù hợp với các bạn trẻ, chỉ từ 490.000 đồng và 590.000 đồng mỗi hộp. Cùng với đó là hình thức hộp quà lịch sự không kém phần sang trọng, dễ trưng bày trên bàn thờ gia tiên cúng ngày Tết, trang trí phòng khách hay biếu tặng. Tất cả tạo nên món quà Tết hoàn hảo để bạn ghi điểm với bố mẹ người thương.

Còn chần chờ gì nữa mà không lựa chọn hộp quà Tết Fresh Garden để ghi trọn điểm với gia đình "người ấy" trong buổi gặp mặt đầu năm?

