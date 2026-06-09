Tên gọi đang bị ghét nhất Việt Nam, nhiều người chỉ muốn đi đổi tên ngay lập tức

Chưa từng thấy cái tên nào nhiều "nghiệp" đến vậy.

Trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, mối quan hệ ngoài luồng giữa Dương (Tiến Lộc) và cô gái trẻ tên Trang (Lê Trần Thanh Tâm) hiện đang nhận không ít "gạch đá". Dương vốn luôn mang cảm giác bị lép vế, không được tôn trọng trước người vợ giám đốc mạnh mẽ là Diệu (Quỳnh Châu). Đúng lúc này, Trang xuất hiện với vẻ ngoài cô đơn, yếu đuối, đánh trúng tâm lý muốn chở che của người đàn ông đang cô đơn.

Ở preview tập 10, Trang đã dùng tuyệt chiêu thao túng tâm lý cực cao tay khi chủ động hỏi Dương có còn yêu vợ không, rồi đề nghị "Mình dừng lại ở đây được rồi" khi nhận được câu trả lời gượng gạo "Có". Sự thụt lùi đầy tính toán này lập tức khiến Dương xót xa rồi ôm hôn cô gái trẻ. Sau đó, cả hai chính thức vượt quá giới hạn.

Có thể thấy, nhân vật Trang trong phim này gây ức chế với hình tượng tiểu tam hệ "bạch nguyệt quang", sử dụng sự dịu dàng và ngoại hình trong sáng để thao túng tâm lý Dương. Cô nàng có lợi thế chí mạng là nhan sắc với gương mặt thanh tú vương chút buồn. Vẻ ngoài dịu dàng của Trang đối lập hoàn toàn với hình ảnh một người vợ giám đốc (Diệu do Quỳnh Châu thủ vai) tháo vát, mạnh mẽ nhưng khô khan và bận rộn. Chính sự đối lập này đã đánh trúng vào tâm lý tự ái, muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của Dương (Tiến Lộc).

Trang tiếp cận Dương với tư cách đối tác, luôn dịu dàng lắng nghe, thấu hiểu và an ủi những tổn thương, bất mãn của Dương về cuộc sống hôn nhân nghẹt thở. Cô còn biết tiến biết lùi, dùng chiêu giả vờ nhận phần thiệt thòi, tỏ ra biết điều để khiến Dương cuống cuồng, nảy sinh lòng xót xa và cảm giác chiếm hữu. Bằng vẻ đẹp ngọt ngào và những lời nói tinh tế, Trang đã đập tan một gia đình khi khiến Dương chính thức phản bội vợ và ghi tên mình vào danh sách tiểu tam màn ảnh Việt khiến khán giả nghe đến là nhăn mặt.

Nhìn lại màn ảnh Việt thời gian qua, không phải đến Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cái tên này mới bị "vận" kiếp trà xanh. Trước đó, khán giả từng nhiều lần tăng xông với nhân vật Như Trang (Ngân Hòa) trong bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật này không đơn thuần là một kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác mà cô ta còn đại diện cho sự vô ơn và băng hoại về mặt đạo đức.

Như Trang vốn mồ côi mẹ, có hoàn cảnh đáng thương. Cô may mắn được nữ chính là Mai (Lê Phương) dang tay cưu mang, đưa về nhà chăm sóc, yêu thương và đối xử tử tế không khác gì người thân ruột thịt trong gia đình. Đáp lại tấm chân tình ấy, Như Trang lại trơ trẽn lén lút quyến rũ và ngoại tình với Dũng (Lương Thế Thành) - chồng của người phụ nữ đã cứu vớt cuộc đời mình. Không hề có một chút cắn rứt lương tâm, cô ta tận dụng sự tin tưởng của Mai để làm bình phong, vừa đóng vai đứa em ngoan hiền trước mặt, vừa tìm mọi cách đưa người đàn ông của chị lên giường sau lưng.

Động cơ của Như Trang không chỉ là tình yê mà đó là lòng tham không đáy. Cô ta muốn cướp đoạt tất cả những gì Mai đang có, từ danh phận người vợ, sự giàu sang cho đến tổ ấm gia đình. Sự lạnh lùng, tráo trở và ánh mắt thách thức của Như Trang khi đối đầu trực diện với Mai ở những phân cảnh cao trào đã đẩy sự phẫn nộ của khán giả lên mức đỉnh điểm.

Khác với hai cô nàng giật chồng, nhân vật Trang (Ngọc Thủy) trong Bước Chân Vào Đời là một mảng màu khác biệt nhưng đáng ghét không kém. Trang ở đây là cô gái trẻ mới lớn, bướng bỉnh và dễ sa ngã trước những cám dỗ đầu đời. Sự khó ưa của Trang không đến từ bản chất độc ác mà xuất phát từ sự bốc đồng và thiếu chín chắn.

Từ quê lên thành phố, Trang xinh xắn nhưng lại mang tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng. Cô dễ dàng bị lóa mắt và nhanh chóng ngã vào vòng tay của Dũng (Hoàng Anh Vũ) - một gã đàn ông từng trải, lọc lõi. Chỉ vì những món quà vật chất như chiếc iPad hay khoản tiền 20 triệu giúp trang trải nợ nần, Trang đã mù quáng tin vào thứ tình yêu hào nhoáng mà không hề biết mình chỉ là một quân cờ.

Vì tính cách "ngựa non háu đá" và sự nhẹ dạ, Trang bị Dũng lợi dụng để làm rò rỉ bí mật dự án của công ty cũ nhằm trả thù riêng. Hậu quả là gã đàn ông kia ung dung ăn mừng, còn Trang phải đền bù thiệt hại cho công ty. Sự ngạo mạn bọc ngoài vẻ non nớt của cô khiến người xem chỉ muốn "tắt tivi" vì bực mình.

Từ giật chồng ân nhân, thực dụng bất chấp cho đến thảo mai đưa đàn ông có vợ lên giường, hội những nhân vật tên Trang trên phim Việt đang tạo nên một làn sóng giải trí đầy ức chế. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến nhiều khán giả trùng tên ngoài đời chỉ biết dở khóc dở cười, cầu xin các biên kịch hãy đổi tên nhân vật ở các dự án sau để họ không phải tính chuyện đi đổi giấy khai sinh ngay lập tức.

Bình luận của netizen: - Sao đợt này tiêu tam toàn tên Trang vậy trời - Giờ xem phim xong muốn trùng sinh đổi tên luôn quá - Mang tiếng Trang quá - Ông đạo diễn chắc phải hận người con gái tên Trang lắm - Chưa thoát bóng ma hạnh phúc lại đến Trang này

Dĩ nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cách xây dựng nhân vật của các bộ phim. Tuy nhiên, việc liên tiếp xuất hiện những "Trang" với hình tượng tiểu tam hoặc có tính cách gây tranh cãi đã vô tình biến cái tên này thành một "meme" mới của khán giả truyền hình Việt. Và với những diễn biến ngày càng căng thẳng của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, có lẽ cái tên Trang sẽ còn tiếp tục bị réo gọi nhiều hơn nữa trong thời gian tới.