Techcombank Inspire “tiếp lửa” thế hệ “Why not?” “cháy” hết mình với loạt trải nghiệm tại WonderFest 2023

WonderFest là chuỗi sự kiện du lịch giải trí đẳng cấp và đại nhạc hội quốc tế được tổ chức thường niên do VinWonders tổ chức tại Vinpearl Nha Trang. Năm nay, lễ hội kéo dài từ 1/6 - 22/7, du khách ở mọi lứa tuổi đều có thể đắm chìm trong không khí hội hè bất tận. Đến với WonderFest 2023, thế hệ "Why not?" nói riêng sẽ được thăng hoa trong từng phút giây, "cháy" hết mình trong từng khoảnh khắc với chuỗi trải nghiệm đỉnh cao.

Techcombank Inspire - Đồng hành cùng thế hệ "Why not?" "cháy - chất - chill"

Là thương hiệu tài chính đồng hành cùng giới trẻ và mang đến những giá trị thiết thực, Techcombank Inspire giúp người trẻ "sống rực màu, giàu trải nghiệm" trọn tinh thần "Why not?" tại WonderFest 2023.

Cụ thể, Techcombank Inspire xuất hiện tại WonderFest 2023 với "cơn mưa" ưu đãi,mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính và đặc quyền khác biệt, đồng hành cùng các bạn trẻ chinh phục những mục tiêu và trải nghiệm cuộc sống rực rỡ sắc màu.

Cùng đón chờ cơn mưa ưu đãi tại booth Techcombank Inspire

Với tổng tài sản bình quân tại Techcombank trong 3 tháng từ 200 triệu đồng, các bạn trẻ sẽ trở thành hội viên Techcombank Inspire và tận hưởng những đặc quyền vượt trội như hoàn tiền lên đến 2% cho mọi giao dịch bằng thẻ thanh toán, miễn phí thường niên trọn đời cho thẻ tín dụng.

Ngoài ra, vấn đề lãi suất không còn là chuyện lớn khi lãi suất tại Techcombank Inspire sẽ được tiết kiệm lên đến 0.3%. Đặc biệt là đặc quyền ưu tiên giải ngân với các gói vay, ứng tiền tức thì, chi tiêu linh hoạt.

Bên cạnh những ưu đãi tài chính khi mở thẻ Techcombank Inspire thì sân khấu hoành tráng, những hoạt động ca nhạc sống động của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

WonderFest - Chinh phục mọi giác quan người xem với công nghệ và nghệ sĩ đỉnh cao

Theo chia sẻ từ đại diện Vinpearl, hành trình trải nghiệm đầy mê hoặc tại 8Wonder sẽ chinh phục mọi giác quan, thăng hoa cảm xúc cùng âm nhạc đỉnh cao, ẩm thực quyến rũ, các màn trình diễn mãn nhãn, carnival náo nhiệt, các hoạt động giải trí - tương tác cùng công nghệ hiện đại….

"Sự khác biệt của WonderFest so với các sản phẩm tương tự trên thế giới là sự kết hợp có 1-0-2 của chuỗi lễ hội và dàn sao toàn cầu với nền tảng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí hàng đầu khu vực của Vinpearl – VinWonders, mang đến trải nghiệm tươi mới hàng năm. Chúng tôi mong muốn phát triển WonderFest thành một sản phẩm du lịch đặc biệt, không chỉ cho chuỗi Vinpearl mà còn là một thương hiệu độc lập có khả năng thu hút du khách, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới", ông Jurgen Peter Dorr, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl chia sẻ.

Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện chính là 8Wonder - siêu đại nhạc hội với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao cùng sự góp mặt của "siêu sao tỷ view" Charlie Puth. Ngoài ra, 6 gương mặt "hitmaker" đình đám của âm nhạc đương đại Vpop như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hieuthuhai, Mono. Tlinh, Amee cũng sẽ quy tụ về đây tạo nên đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế.

Với quy mô hoành tráng cùng sự đầu tư chuyên nghiệp, 8Wonder hứa hẹn sẽ là không gian mà mọi giác quan của giới trẻ đều bị mê hoặc.

Cùng với đó, lễ hội ẩm thực đưa du khách vào một hành trình ẩm thực đa dạng, từ món ăn đường phố hấp dẫn cho đến những món ăn cao cấp được chế biến bởi các đầu bếp tài ba.

Hay Carnival tươi sáng và rực rỡ sắc màu sẽ là nơi du khách có thể trở thành một phần của màn trình diễn thu hút. Tất cả sẽ cũng sẽ góp phần thổi bùng sức nóng, làm nên bộ sưu tập trải nghiệm đa sắc màu dành cho thế hệ "Why not?" mà Techcombank Inspire hướng tới tại WonderFest 2023.

Mới đây, sân khấu 8Wonder được chính thức "trình làng" khiến cộng đồng mạng mắt chữ A miệng chữ O vì độ hoành tráng bậc nhất khi tọa lạc trên quảng trường Wonder rộng 10.400m2 sở hữu tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang.

Theo đó, sân khấu 8Wonder đưa khán giả đến với không gian âm nhạc độc đáo, giữa thiên đường đại dương vô cực, trời xanh và ánh ráng chiều tuyệt đẹp giữa vịnh biển.

Một thế giới đại dương vô cực với biểu tượng hình sứa bao trùm, kích thước sân khấu cao tới gần 50m, chiều ngang dài tới 23m, rộng 22m cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư ở cấp độ "chưa từng có" tại bất cứ đại nhạc hội nào tại Việt Nam. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" vào 22/7 này.

Hãy cùng Techcombank Inspire "Sống rực màu, giàu trải nghiệm" trọn tinh thần "Why not?" tại WonderFest 2023 - đại tiệc "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.