Team VTV đu trend đi làm mà không được mang theo túi, so ra cũng một chín một mười với dân Hoả Lò!

Từ một trào lưu của hội học sinh từng gây bão trên TikTok, "no backpack day" (tạm dịch: ngày không mang balo) tiếp tục mở rộng quy mô với dân công sở và làm mưa làm gió khắp nơi. Sau khi team Nhà tù Hoả Lò thực hiện Hoalo's no backpack day với thông điệp "đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui" cực kì viral thì mới đây VTV cũng lọt trending với clip VTV's no backpack day - thử thách 6 ngày 6 đêm không mang túi đi làm.

Clip no backpack day của team VTV (Nguồn: @dangthuhaf)

Đúng với tinh thần thoả sức sáng tạo và duy trì độ mặn của người nhà đài, các thành viên thực hiện no backpack day theo cách cực kỳ độc đáo.

"Mở bát" cho clip là "anh da nâu" BTV Việt Hoàng mở bát với chiếc túi được biến hoá từ 1 loại dụng cụ bắt cá. Các nhân sự còn lại cũng rất gì và này nọ, biến tấu cả thế giới thành túi xách từ ấm trà, mâm, lồng bàn, gáo dừa, túi xách thú cưng, nón,...

BTV Việt Hoàng với chiếc túi đặc biệt

Cũng khá sáng tạo với mâm và lồng bàn nhưng "in tư" của anh chàng này mới là thứ khiến netizen quan tâm hơn

Quan trọng là thần thái nha quý dzị!

Trên trời dưới đất, bất cứ thứ gì cũng có thể thành túi được luôn mà...

Cùng đọ độ xịn xò của những chiếc túi có 1-0-2 khum ạ?

Ở phía dưới đoạn clip, netizen không khỏi phì cười vì màn đu trend hài hước và dễ thương đến từ VTV. Ngoài ra "in tư" anh chàng cầm mâm và lồng bàn cũng là câu hỏi lớn của hội mê trai:

- Anh cầm mâm với lồng bàn đẹp trai thế!

- Cho em xin "in tư" anh cầm mâm với mọi người ơi! Anh cầm cả trái tim em đi rồi.

- Người nhà đài có khác. Mặn mòi!

- Anh Hoàng mãi đỉnh nha!

- Ông nội có mỗi cái ấm nước chè mà cũng xách đi được. Đến ạ!

- Bảo sao người ta nói VTV là vựa muối lớn nhất vịnh Bắc Bộ.

