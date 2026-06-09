Teach You a Lesson (Bài Học Đáng Đời) leo thẳng hot search, bạo lực học đường lại nóng
“Có thể là coi 1 mạch 10 tập không tua giây nào!”.
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Với chủ đề bạo lực học đường cùng cách khai thác mạnh tay, Teach You a Lesson (tựa việt: Bài Học Đáng Đời) đang là tựa phim được bàn luận rầm rộ trên mạng xã hội những ngày gần đây. Không xây dựng theo hướng tâm lý nhẹ nhàng hay chữa lành, phim gây chú ý nhờ loạt tình tiết dồn dập, những màn đối đầu căng thẳng và cách xử lý khiến nhiều khán giả cảm thấy hả dạ.
Hiện tại, Teach You a Lesson đang viral trên nhiều nền tảng MXH như Facebook, TikTok và Threads.
Trên Facebook và TikTok, hàng loạt video cut cảnh phim, recap và tóm tắt nội dung phim liên tục xuất hiện với lượng tương tác lớn. Nhiều clip đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Không ít người dùng cho biết họ ban đầu chỉ xem thử vài đoạn cut ngắn, nhưng sau đó lại bị cuốn vào nội dung phim và quyết định “cày” xuyên đêm.
Đáng chú ý, nhiều fanpage chuyên cập nhật phim Hàn như Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn, Cuồng Phim, Tiệm Phim Quả Quýt,... cũng gần như “phủ sóng” nội dung liên quan đến Teach You a Lesson, liên tục khai thác các phân cảnh cao trào, câu thoại đắt giá hay những màn xử lý bạo lực học đường trong phim. Chỉ cần lướt vài phút, không khó để bắt gặp nội dung liên quan đến bộ phim này.
Content ê hề trên các page xem phim Hàn
Trong khi đó trên Threads, nhiều bài đăng thảo luận về nhân vật, diễn biến và thông điệp phim cũng thu hút lượng tương tác cao. Đặc biệt, những phân cảnh xử lý bạo lực học đường hay các câu thoại cảm xúc được chia sẻ lại liên tục.
Phía dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận thể hiện sự ấn tượng: “Xem đi mấy bạn ơi! Đã lắm ý.. Cứ phải vỗ đùi đen đét”, “Phim thiết thực ghê coi lèo 10 tập luôn á!”, “Phim này xem đã cái nư gì đâu á. Xứng đáng không tua nhanh phút giây nào”, “Phim giải quyết vấn đề nhanh mà không bị tức, coi thấy vừa lòng ghê”, “Đỉnh lắm ạ! Mấy phim khác coi đến tập cuối cùng mới hả dạ thì phim này hả dạ ngay từ mười mấy phút đầu”, “Nhiều tình tiết thấy hơi lố 1 chút, nhưng tổng thể thì phim coi đã”, “Thấy phim leo top nên tui tò mò coi thử. Cái kết luyện 1 lèo 3 tập. Nó hay, nó cuốn, nó đã gì đâu”, “”Tâm đắc kinh khủng câu: ‘Người lớn mà sợ học sinh thì làm sao dạy’. Thật sự nó đúng là tình trạng hiện nay luôn”, “Tôi thấy phim hơi ảo khi buff sức mạnh của nam chính nhưng mà nó ý nghĩa lắm ấy”,...
Bên cạnh đó, netizen cũng tiếp tục tranh luận về thông điệp mà Teach You a Lesson đưa ra, đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường, quyền lực của giáo viên và ranh giới giữa giáo dục với trừng phạt. Một bộ phận khán giả cho rằng phim có phần cường điệu và phi thực tế, bạo lực đến cực đoan.
Chính những tranh cãi này càng đẩy phim viral hơn, củng cố sức hút của Teach You a Lesson.
Teach You a Lesson lấy bối cảnh một xã hội giả tưởng nơi môi trường học đường bị biến chất nghiêm trọng khi học sinh cá biệt lấn át giáo viên, nạn bắt nạt diễn ra công khai và phụ huynh lạm dụng quyền lực. Phim theo chân Cục Bảo vệ Quyền giáo dục được thành lập để can thiệp bằng những phương pháp cứng rắn.
Kim Mu Yeol vào vai thanh tra “át chủ bài” Na Hwa Jin, xuất thân là lính đặc nhiệm, luôn xuất hiện trong bộ vest tối màu, ánh mắt như đang cười nhưng lại toát ra cảm giác lạnh gáy. Anh theo đuổi phương châm giáo dục: “Nói được thì nói, không nói được thì đánh”, lấy sự điên rồ để trị những kẻ điên rồ, khiến đám bắt nạt lần đầu tiên biết đến cảm giác sợ hãi.
Lee Sung Min vào vai Bộ trưởng Giáo dục Choi Kang Seok. Sau cú sốc mất con gái, ông đã dốc toàn lực thành lập Cục Bảo vệ quyền giáo dục và trở thành hậu phương vững chắc nhất của Na Hwa Jin.
Jin Ki Joo vào vai nữ thanh tra đặc nhiệm Lim Han Rim, mạnh mẽ không kém nam giới, sức chiến đấu cực cao, chuyên xử lý những vụ việc khó nhằn tại các trường nữ sinh.
Ngoài ra còn có Pyo Ji Hoon trong vai viên chức hành chính Bong Geun Dae - một người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nhát gan nhưng nhanh trí, giỏi thu thập thông tin và đóng giả thâm nhập trường học. Chất hài duyên dáng của anh giúp làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, u ám của bộ phim, đồng thời trở thành “chất keo” không thể thiếu của cả đội.
Cập nhật đến sáng ngày 9/6, chỉ sau 4 ngày phát hành, Teach You a Lesson đã đạt 674 điểm trên bảng xếp hạng Netflix Daily Chart và đứng Top 1 tại 27 quốc gia.