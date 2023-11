Taylor Swift: Chiếm sóng từ sân khấu tới… báo cáo tài chính?

“Các nhà đầu tư nên ước mình nghe Taylor Swift sớm hơn”

Từ bộ óc nhà đầu tư, nhạc của Taylor Swift có thể phiên ra được bức tranh… tài chính. Một báo cáo về lạm phát ở Mỹ của FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) mới đây đã được đặt tên là “Wait and CPI”, lấy từ “Wait and See”. Sở dĩ có cái tên này là bởi theo Bộ lao động Mỹ tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,2% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước. Đứng trước báo cáo lạm phát, FED quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 - 5,50% trong tháng 11. FED đang theo dõi sát sao dữ liệu nhằm đưa ra động thái kế tiếp ở cuộc họp chính sách tháng 12, một sự kiện đang rất được mong ngóng.

Nhận xét về cái tên không thể “trendy” hơn, Mr.X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI cho rằng chuỗi tour diễn của Taylor Swift đang ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số giá tiêu dùng của một số quốc gia và đem về doanh thu kỷ lục cho Mỹ, đó là lý do các nhà đầu tư rất quan tâm. “Hoặc có thể một số nhà phân tích chứng khoán hiện nay đang là fan của cô ấy.” - Mr.X30 hài hước chia sẻ. “Thế nhưng hình thức triển khai báo cáo này cũng khá mới mẻ, gần gũi hơn với người đọc trẻ.”

Nhắc đến The Eras Tour, báo chí mới đây đã đưa ra khái niệm “Hiệu ứng Taylor Swift” trong kinh tế, khi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ từ “Eras Tour” đã giúp Mỹ ngăn chặn một cuộc suy thoái, đưa Taylor Swift vào danh sách MarketWatch 50 Những người có ảnh hưởng nhất trên thị trường. Hits Daily Double báo cáo rằng Swifties (người hâm mộ của Taylor Swift) đã chi từ 1.300 đến 1.500 USD cho khách sạn, du lịch và đồ ăn cho mỗi 100 USD chi cho tiền vé, gấp 4-5 lần so với các tour diễn khác.

Việc nhà đầu tư cần làm là kiên định

Trong thời điểm chào tháng 11 và sang đến “mốc cuối” của năm, khi thanh khoản liên tục lao dốc đi ngược với kỳ vọng của các nhà đầu tư, thị trường khó đoán định được xu hướng, các nhà đầu tư càng cần phải kiên nhẫn với quyết định của mình. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của Goldman Sachs đánh giá chiến lược đầu tư tốt nhất cho năm 2024 là làm theo lời khuyên của Taylor Swift như bài hát trong album năm 1989 của cô: “All You Had To Do Was Stay” (Tạm dịch: Tất cả những gì bạn phải làm là kiên định ).

Trong Bí mật đồng tiền số 38, khán giả đặt câu hỏi: VN-Index như cô gái đẹp, làm sao để chinh phục thành công?. Anh Nguyễn Trường Khôi, Trưởng phòng Tư vấn chứng khoán, CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ: “Bên cạnh kiến thức, cần thời gian và đam mê. Đã là người tham gia thị trường đầu tư và sống với thị trường, phải luôn luôn nghĩ cách để đầu tư. Kể cả thời điểm thị trường khó khăn, trong đầu mình vẫn phải nghĩ ra ý tưởng đầu tư, chuẩn bị danh sách cổ phiếu tiềm năng để sát sao”. BTV Ngọc Trinh - Host của chương trình cũng chia sẻ: “Có niềm tin là rất tốt, nhưng niềm tin của chúng ta dựa vào cơ sở nào còn quan trọng hơn”.

Những sự kiện như FED giữ nguyên lãi suất nhưng cũng báo hiệu sẽ còn tăng là một trong những yếu tố châm ngòi cho đà giảm của thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Hamas nổ ra trong đúng thời điểm tháng 10 đã cộng hưởng khiến thị trường lao dốc, đến thời điểm hiện tại dừng lại trên mốc 1.100 điểm. Khi được hỏi giai đoạn này thế nào là đầu tư thành công, BTV Hoàng Nam thể hiện quan điểm: “Thành công không phải lãi một khoản lớn. Thời điểm hiện tại thị trường đang không rõ xu hướng. VN-index hiện tăng 10 điểm, hiệu suất chỉ 10-20% là thành công. Chúng ta nên so với thị trường theo ngày chứ không nên nghĩ quá xa".

Có thể thấy, việc có thể thích ứng với xu hướng biến thiên của thị trường đầu tư chưa bao giờ là “dễ nuốt”, nhất là trong thời điểm nô nức chuẩn bị bước sang năm mới. Thế nhưng kiên định, luôn chuẩn bị cho mình một bản kế hoạch chắc chắn là điều mà các “chứng sĩ” có thể làm tốt nhất lúc này để kết quả đầu tư có thể tiến xa hơn.