Taxi Driver 2 tiếp tục bùng nổ về tỷ suất người xem, nam chính Lee Je Hoon lột xác tạo hình gây bất ngờ

Sau hai tập đầu tiên bùng nổ về tỷ suất người xem và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế, nhất là ở Việt Nam, Taxi Driver 2 (Ẩn Danh 2) tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới. Con số rating tập 3 lên tới 13,2%, tăng mạnh so với con số 10,3% của tập 2. Thành tích này giúp Taxi Driver 2 trở thành bộ phim được xem nhiều nhất vào thứ Sáu vừa qua. Taxi Driver 2 cũng là chương trình được xem nhiều nhất dưới mọi hình thức phát sóng vào thứ Sáu trong nhóm đối tượng người xem chính từ 20 đến 49 tuổi.



Rời khỏi bối cảnh Việt Nam của tập 2, sang tập 3, nhóm Taxi Cầu Vồng trở về Hàn Quốc và tiếp tục hành trình thực thi công lý của mình. Tập 3 mở ra một vụ án mới, lần này là vụ lừa đảo mà nạn nhân là những người già sống xa con cái, sống với suy nghĩ dù bản thân có phải chịu cảnh tù tội cũng không được liên luỵ tới con. Bà Im Soon sau khi bị hội của Sang Gi lừa đảo vẫn luôn cho rằng mình có lỗi, phải cho tới khi có khả năng bị kiện ra tòa, bà mới quyết định tìm tới Taxi Cầu Vồng vì đó là cách duy nhất để con trai bà không biết chuyện.

Mánh khóe của hội Sang Gi là tới những vùng quê, nơi chủ yếu toàn các người già sinh sống vì người trẻ đã lên thành phố lập nghiệp, sau đó tổ chức ca nhạc, tặng quà rồi bán sản phẩm. Hơn hết chúng sẽ tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn nhất, bịa ra những câu chuyện để tạo sự cảm thông.

Sang Gi tiếp cận, làm thân với bà Im Soon

Sang Gi giả vờ như mình có hoàn cảnh giống bà Im Soon, phải sống xa con, sau đó liên tục tặng quà, cho tiền, chăm sóc bà Im Soon như mẹ mình. Phải xa con từ lâu, bà Im Soon sớm bị cảm động và coi Sang Gi như con trai thật. Bà giúp Sang Gi bán hàng, sau đó còn nghe lời Sang Gi, mở thẻ tín dụng. Kết quả, mọi sản phẩm mà Sang Gi nhập về bán đều được thanh toán bằng thẻ của bà Im Soon, đã thế những sản phẩm này còn có chất lượng thấp, gây nguy hại cho người dùng. Sau khi hội Sang Gi ôm đồ bỏ trốn, bà Im Soon phải đối diện với những khách hàng mua trúng đồ dởm, thậm chí là có khả năng bị kiện ra tòa vì không có tiền trả nợ tín dụng. Vì điều này, bà mới quyết định liên lạc, cầu cứu Taxi Cầu Vồng.

Bà Im Soon bị người dân trong làng đưa tới đồn cảnh sát

Sau khi bà Im Soon liên lạc, hội Taxi Cầu Vồng lập tức cải trang thành người dân trong làng, tiếp cận nhóm của Sang Gi. Cuối tập 3, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) cũng cải trang trở thành một nông dân, khiến khán giả thích thú với tạo hình "hiền khô" hơi "ngố tàu", khác hẳn với vẻ ngoài cực ngầu mọi ngày của mình. Khán giả hiện đang rất mong chờ tập 4 để xem "anh nông dân" Do Gi sẽ xử lý tụi lừa đảo ra sao.

Tạo hình anh nông dân của Lee Je Hoon

Nguồn ảnh: SBS