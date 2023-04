Tàu lượn siêu tốc đột ngột dừng lại giữa chừng, hành khách hoảng sợ khi lơ lửng ở độ cao 70 mét

Những trò chơi cảm giác mạnh luôn là lựa chọn của nhiều người khi đến với những khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, đã có không ít sự cố xảy ra khi trò chơi như đu quay, tàu lượn siêu tốc gặp tai nạn bất ngờ và khiến các hành khách không khỏi sợ hãi.

Theo đó, ngày 11/04 vừa qua, một chàng trai tên Leo Mcmullin (23 tuổi) cùng những người bạn đã quyết định cùng tìm kiếm cảm giác mạnh khi bước lên chiếc Big One, tàu lượn siêu tốc được mệnh danh lớn nhất Vương quốc Anh nhân chuyến đi du lịch của cả nhóm.

Tàu lượn đột ngột dừng khi đang lên đến đỉnh của đường ray trên cao

Sau hơn 2 tiếng xếp hàng để được chơi trò chơi nổi tiếng này, cả nhóm đã cuối cùng đã được ngồi trên tàu lượn. Tuy nhiên, ngay khi con tàu vừa lên đến đỉnh của đường ray trên cao, nó đã đột ngột dừng lại.



Việc đột ngột dừng lại ở độ cao 70 mét trên cao đã khiến Leo cùng những người bạn của mình vô cùng hoảng loạn. Trong video được Leo ghi lại, anh cho thấy mọi người đều vô cùng hoang mang vì không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, một nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức đến nơi tàu lượn siêu tốc bị dừng và yêu cầu toàn bộ hành khách phải đi bộ xuống mặt đất bằng thang khẩn cấp. Dù không ai bị thương nhưng việc phải đi bộ xuống từ khoảng cách 70 mét trong điều kiện gió thổi mạnh vẫn khiến cho các hành khách sợ "mất mật".

"Điều này thật đáng sợ, nó giống như bị rơi ra khỏi tàu lượn siêu tốc vậy" - Leo mô tả.

Leo cùng những hành khách khác phải di chuyển xuống mặt đất bằng thang khẩn cấp

Chia sẻ về sự cố, người phát ngôn của khu Blackpool Pleasure Beach cho biết: "Vào lúc 2h50 chiều ngày 11/04, chuyến tàu lượn siêu tốc Big One đã buộc phải dừng lại do điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột.



"Những vị khách trên chuyến đi đã được nhân viên của Blackpool Pleasure Beach trấn an và hộ tống ra khỏi chuyến đi. Do gió giật mạnh, tàu lượn siêu tốc Big One đã đóng cửa trong thời gian còn lại của ngày" - người phát ngôn cho biết.

Nguồn: The Sun