Tất cả người lao động đều có thể nhận khoản tiền tối đa 320 triệu đồng từ đầu năm 2026

Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp lên tới gần 320 triệu đồng/năm

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định mới, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố và được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Cùng thời điểm, Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026, cụ thể như sau:

Dựa trên mức này, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng được xác định lại. Theo đó, người lao động ở vùng I sẽ được hưởng tối đa 26,55 triệu đồng/tháng; vùng II là 23,65 triệu đồng/tháng; vùng III là 20,7 triệu đồng/tháng; và vùng IV là 18,5 triệu đồng/tháng. Đây được xem là mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước, phản ánh sự quan tâm của Nhà nước trong việc bảo đảm đời sống cho người lao động khi mất việc.

Theo Luật Việc làm 2025, người lao động có thể hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng với 144 tháng đóng bảo hiểm. Nếu đạt điều kiện hưởng tối đa, người lao động ở vùng I có thể nhận 318,6 triệu đồng/năm, tương đương gần 320 triệu đồng. Các vùng khác cũng có mức hưởng tương ứng:

Như vậy, việc tăng mức lương tối thiểu vùng không chỉ giúp cải thiện thu nhập của người lao động đang làm việc, mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của họ, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động đang dần hồi phục và biến động sau đại dịch.

Ai được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 lần từ năm 2026?

Thực chất, “tăng 2 lần” ở đây được hiểu là: trước kia người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (khu vực công) chỉ được hưởng trần thấp hơn; còn người làm theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định (khu vực tư) có trần cao hơn.

Cụ thể, hiện nay người lao động thuộc khu vực công có mức trợ cấp tối đa khoảng 11,7 triệu đồng/tháng; người lao động khu vực tư, tùy vùng, khoảng 17,25-24,8 triệu đồng/tháng.

Nhưng kể từ 1-1-2026, khu vực công sẽ được hưởng chung mức trần mới, tức là người thuộc khu vực công được “tăng” lên mức tương đương khu vực tư hiện nay. Như vậy, đối tượng được tăng gồm:

Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Cả hai nhóm này đều được nâng trần hưởng trợ cấp thất nghiệp dựa trên mức lương tối thiểu vùng mới.



