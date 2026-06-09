Tất cả người dân đi khám bệnh trái tuyến sắp đón tin vui lớn từ 1/7

Người bệnh cảm thấy "nhẹ gánh" yên tâm khám chữa bệnh!

Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Theo VTC đưa tin, người có thẻ BHYT khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình. Điểm mới này chính thức đi vào thực tiễn từ ngày 1/7/2026.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) chia sẻ với Nhân dân, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi đối tượng khi khám tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản, cơ sở cấp chuyên sâu mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh.

Thí dụ cách tính 1 số trường hợp cụ thể như sau:

Bệnh nhân A có mức hưởng của đối tượng là 100% chi phí khám, chữa bệnh, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại Bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, bệnh nhân sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 100% x 50% = 500.000 đồng. Phần bệnh nhân tự chi trả chỉ còn 500.000 đồng.

Bệnh nhân B có mức hưởng của đối tượng là 80% chi phí khám, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại Bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 80% x 50% = 400.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả chỉ còn 600.000 đồng.

Hiểu đúng bệnh viện tuyến chuyên sâu, tuyến cơ bản

Theo VTC News, 'Cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở y tế' là cụm từ mới được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới thay cho việc phân cấp bệnh viện theo tuyến/hạng như trước đó.

Theo quy định trước đây, bệnh viện công lập được chia thành 4 tuyến. Cụ thể, tuyến trung ương và tương đương (tuyến 1); tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3) và tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Việc phân chia này dựa theo địa giới hành chính. Ví dụ: Bệnh viện đa khoa huyện sẽ thuộc tuyến 3; đa khoa tỉnh sẽ thuộc tuyến 2 và bệnh viện trung ương là tuyến 1.

Tuy nhiên Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực có quy định mới về phân chia cấp chuyên môn bệnh viện. Theo đó, các cơ sở y tế sẽ được xếp theo cấp chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm cấp chuyên sâu, cấp cơ bản và cấp ban đầu.

Việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật dựa trên 4 nhóm năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn; năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa; năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; năng lực nghiên cứu khoa học về y học.

Để biết cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp chuyên môn nào, bao nhiêu điểm và có đủ điều kiện áp dụng các chính sách mới hay không, người dân có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Website của Sở Y tế địa phương; Website của các bệnh viện. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ quan và cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai các thông tin này để người dân thuận tiện tra cứu trước khi đi khám.