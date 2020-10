Tập 10 King Of Rap được khán giả khen nức nở với phần thi collab ấn tượng, thậm chí còn "có phần nhỉnh hơn Rap Việt"?

Lên sóng cùng một thời điểm, Rap Việt và King Of Rap những ngày đầu liên tục được đặt lên bàn cân để so sánh. Tuy nhiên, sau vài tập phát sóng, Rap Việt bứt phá, vượt King Of Rap quá xa đến mức khán giả chẳng buồn so sánh hai chương trình này với nhau nữa. Tuy nhiên đến tập 10 lên sóng tối thứ 7 vừa qua, có vẻ như King Of Rap dần lấy lại được phong độ và từng bước trở lại cuộc đua.



Khán giả có thể thấy trong tập mới nhất, ekip sản xuất đã tiếp thu ý kiến để cải thiện rõ rệt về mặt hình ảnh, âm thanh, ánh sáng. Sự góp mặt cực kì quan trọng của Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng như chất lượng các màn trình diễn liên tục được đẩy mạnh đã tạo nên một làn gió mới cho King Of Rap.

Bên cạnh đó, việc dàn sao Việt gồm NSƯT Quế Trân, Emily, Trọng Hiếu, Bùi Lan Hương, Erik đồng loạt "đổ bộ" trong tập 10, collab với các thí sinh King Of Rap cũng là nhân tố cực kì quan trọng khiến tập phát sóng này nhận được sự chú ý mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa các rapper với các nghệ sĩ Vpop thuộc rất nhiều thể loại âm nhạc: pop, dance, Rn'B, Dream Pop thậm chí cải lương cũng là yếu tố giúp tập 10 King Of Rap thu hút đặc biệt. Các sân khấu đã đề cao sự sáng tạo của các rapper, thể hiện sự thích ứng của Rap với các dòng nhạc khác để tạo nên những màn kết hợp không-ai-nghĩ-đến nhưng lại rất hiệu quả.

Mượn Rượu Tỏ Tình - Emily x HIEUTHUHAI x Right

Trong tập 10, HIEUTHUHAI và Right đã kết hợp với Emily trong bản hit Mượn Rượu Tỏ Tình; Vsoul và Tuimi hòa giọng rap cùng Erik với Em Không Sai Chúng Ta Sai; Wxrdie và Kenji có sự trợ giúp của Trọng Hiếu; ICD và GTM đầy ma mị và triết lí khi hòa giọng cùng "nàng thơ dream pop" Bùi Lan Hương. Việc các rapper đứng chung sân khấu với dàn sao Vpop qua đó cũng tạo nên hiệu ứng tích cực cho tập 10 King Of Rap.



Đặc biệt, màn kết hợp của Chị Cả và Color với NSƯT Quế Trân, mang Rap và Cải lương vào chung một sân khấu khiến dư luận "dậy sóng" vì sự sáng tạo kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố hiện đại và truyền thống.

Phần thi của Chị Cả và Color với sự trợ giúp của NSƯT Quế Trân

Chỉ số và lượt tương tác cho tập 10 King Of Rap cũng tăng lên rõ rệt: Top 25 trending YouTube với hơn 1,2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, những con số này chỉ mới có thể gọi là "khởi sắc", chưa thể "so kè" với Rap Việt khi cả tập 11 và tập 10 của chương trình này vẫn đang chễm chệ ở vị trí top 1 và 2 trending với lượt xem lớn hơn gấp nhiều lần. Hi vọng ekip King Of Rap sẽ lấy đây làm động lực để bắt đầu "tăng tốc" cho những tập sau, dù khá muộn màng nhưng chưa phải là quá trễ!

Tất nhiên, Rap Việt hiện tại vẫn đang dẫn trước một quãng rất xa, King Of Rap vẫn chưa thể đuổi kịp chỉ sau một thời gian ngắn như vậy được. Sau tập 10 có phần gây "hụt hẫng" với màn Đối đầu không mấy ấn tượng của team Binz, Rap Việt mang đến tập 11 bùng nổ trở lại để mở đầu cho vòng Bứt phá. Các màn trình diễn Phiêu Lưu Ký của Dế Choắt, Người Ấy Là Ai của 16 Typh, Rồng Rắn Lên Mây của Thành Draw,... đều nhận được sự chú ý rất lớn từ khán giả đại chúng lẫn fan Underground.

Dù không thể so với Rap Việt về lượng view lẫn mức độ phổ biến nhưng King Of Rap vẫn đạt được chỉ số khả quan và nhận được lời khen tích cực sau tập 10

Phía dưới phần bình luận có thể thấy tập 10 King Of Rap nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Với những khán giả trung thành theo dõi show ngay từ đầu, tập 10 thực sự đã khiến họ hãnh diện. Một số khán giả trung lập đã ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của chương trình, thậm chí số ít ý kiến còn cho rằng tập mới nhất của King Of Rap còn hay hơn cả Rap Việt.

- Chắc đây là lần đầu tiên mình sang xem King Of Rap gần như được trọn vẹn cả tập. Cũng khá hay so với những tập đầu!

- Tập này King Of Rap đỉnh thật. Chị Quế Trân xinh thật, giọng kẹo ngọt!

- Công nhận tập này King Of Rap quá đỉnh quá ý nghĩa luôn.

- Tập này King of Rap hay thật sự!!!! Quá hay!!! Quá tiếc cho VSoul!



- Tập này là một chương trình hoàn hảo. Thí sinh cực kì chất lượng. Anh Hồ Hoài Anh xếp các cặp đấu rất thú vị. Các khách mời rất đỉnh cao. Và các bạn đã có một màn trình diễn thực sự ấn tượng. Cảm ơn King Of Rap.

- Đến vòng này không còn gì bàn cãi nữa. Quá hay, quá xuất sắc, đúng nghĩa một cuộc thi vì nó đang dần tiến lên và hoàn thiện hơn với Rap.



- Tập này đầu tư quá, có ca sĩ collab cùng, có fan ở dưới hét không lặng như tập trước, âm nhạc thì quá đỉnh rồi, không thể tin đc là chuẩn bị trong 1 tuần luôn.

- Phải công nhận King Of Rap vòng này đỉnh thật. Từ hình ảnh cho tới âm thanh đều hoàn hảo.

- Tập này cả Rap Việt và King Of Rap rất tuyệt!

Ảnh: chụp màn hình - Clip: YouTube