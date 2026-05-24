Tận thấy “bác sĩ” chữa bệnh cho voi

Huỳnh Thủy, Theo tienphong.vn 14:32 24/05/2026
Giữa rừng Đắk Lắk có một trung tâm đặc biệt đang chăm sóc 9 cá thể voi quý hiếm. Ngày ngày, các bác sĩ thú y và nài voi chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho voi.

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đang chăm sóc, cứu hộ 9 cá thể voi nhà quý hiếm.

Thời điểm chúng tôi có mặt, các bác sĩ thú y, nài voi đang tìm cách xử lý dấu hiệu tắc tuyến thái dương của một số cá thể voi - thường gặp ở voi đực vào mùa động dục.

Theo bác sĩ thú y, nếu dịch tiết không thoát hết có thể gây sưng viêm, hình thành áp xe. Vì vậy, các bác sĩ và nài voi đã dùng thuốc thú y kết hợp lá cây rừng để điều trị.

Anh Cao Xuân Ninh (bác sĩ thú y thuộc Tổ chăm sóc voi) nấu các bài thuốc từ dược liệu tự nhiên và chuẩn bị thuốc nhằm hỗ trợ điều trị, kháng viêm, tăng sức đề kháng cho voi.

Các bác sĩ thú y tiêm thuốc trực tiếp vào vùng áp xe và vệ sinh vết thương bằng nước dược liệu nấu từ các loại thảo dược tự nhiên.

Tại trung tâm, mỗi ngày voi Jun (bìa trái) được vệ sinh vết thương, khử trùng và ngâm thuốc hằng ngày để phục hồi sau phẫu thuật chân. Đây là cá thể được cứu hộ năm 2015 sau khi dẫm phải bẫy thú, gây thương tích nặng.

Sau thời gian chăm sóc, điều trị, một số cá thể voi được thả về khu bán hoang dã rộng hơn 10.000 ha để tự do vận động và hòa mình với thiên nhiên.

