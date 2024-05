Tán nữ quân nhân ở cách đơn vị một hàng rào, anh thiếu tá "sượng trân" khi đọc dòng tin nhắn lạnh lùng

Phạm Văn Giang (SN 1984, quê Nam Định) và Đỗ Thị The (SN 1986, quê Ninh Bình) quen nhau khi công tác chung một đơn vị. Giang giữ chức vụ thiếu tá, đang công tác tại Tiểu đoàn 24 quân y, Sư đoàn 5. Công việc chính của anh là khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn. Còn The làm công tác hậu cần tại Sư đoàn 5. Đơn vị của The cách đơn vị Giang chỉ một hàng rào.

Thấy nữ quân nhân xinh xắn, tóc dài dễ thương, anh Giang để ý và tìm cách hỏi dò xem The có người yêu chưa, nhà ở đâu.

Thời điểm đó chưa có Facebook, Zalo, anh chỉ dám ngỏ lời làm quen qua tin nhắn điện thoại. Nhưng The chưa có tình cảm gì nhiều, trả lời rất lạnh lùng dứt khoát: "Em chỉ coi anh như anh trai thôi".

Anh Giang và chị The làm chung một đơn vị

Thấy cô gái quê Ninh Bình "chảnh", Giang càng quyết tâm cưa đổ. Sau này cặp đôi có cơ hội nói chuyện, tiếp xúc nhiều hơn khi đi học chung. Theo thời gian, The mở lòng từ lúc nào không hay.



"Anh ấy bản lĩnh, rất đàn ông", The nhận xét. Thời gian ở trong đơn vị, giờ giấc kỷ luật nghiêm ngặt, Giang và The chuyên tâm vào công việc. Chỉ khi hết giờ hành chính, cả hai mới có thời gian hẹn hò, tâm tình như những cặp đôi khác.

“Giờ hành chính tụi mình không gặp nhau. Tới buổi tối mới có thể ra nhà trọ cô ấy nói chuyện”, Giang nói.

Khi tình yêu mới chớm nở, gia đình Giang phản đối vì nghĩ anh còn trẻ, chuyện của cả hai sẽ không đi tới đâu.

“Mình nhất quyết không đồng ý, vợ cũng vậy. Đến một giai đoạn nào đó, có lẽ gia đình sẽ hiểu thôi”, thiếu tá 39 tuổi kể.

Đồng hành cùng nhau 3 năm, Giang và The quyết định kết hôn. Suốt mấy năm yêu, gia đình hai bên chưa hề biết mặt dâu - rể. Anh Giang đành gửi địa chỉ nhà The cho bố mẹ và nhờ bố mẹ sang nhà gái gặp mặt, giáp lời.

Chưa kịp ra mắt đã thành vợ thành chồng

Tết năm 2007, anh Giang định đưa The về ra mắt. Nhưng người bác trong họ khuyên: "Thôi nếu 2 đứa xác định tới với nhau, về cưới luôn chứ không ra mắt nữa". Khoảng cách địa lý xa xôi, Giang ngẫm thấy hợp lý nên quyết định đi đăng ký kết hôn luôn và báo cha mẹ xem ngày cưới. Sau đó hai vợ chồng xin phép đơn vị cho về quê tổ chức lễ thành hôn.

Cặp đôi kết hôn sau 3 năm yêu

16 năm hôn nhân, tổ ấm của cả hai lần lượt đón chào thêm những thiên thần nhỏ. Giang kể, thời điểm khó khăn nhất là lúc mới kết hôn, vợ chồng phải đi thuê nhà trọ, trang trải chi phí nuôi con. “Lương cả hai trừ hết các khoản đi, chưa tới 1 triệu/ người. May sao có ông bà nội gửi vào cho 1 triệu/tháng mua sữa. Đến khi bé được 1 tuổi, ông bà đón ra chăm”, thiếu tá U40 kể.



Cặp vợ chồng đồng lòng, cố gắng tiết kiệm, chắt chiu từng chút. Tới thời điểm hiện tại, kinh tế mới đỡ vất vả.

Trong mắt Giang, The là người vợ đảm đang, chu toàn, chỉ có điều nói nhiều, hơi nóng tính một chút. Anh và vợ gặp khá nhiều mâu thuẫn trong vấn đề dạy dỗ con cái.

“Nếu vợ không hài lòng sẽ la mắng liền. Còn mình thì hay phản đối vợ trước mặt con. Vợ hay góp ý: Anh để cho em dạy con, anh cứ nhảy vào nói con không sợ. Nhưng mình thấy cái này chưa hợp lý. Hai đứa con vẫn thích nghe bố nói chuyện hơn.

Ví dụ con quăng đồ lung tung, vợ sẽ bắt con để đúng vị trí luôn chứ không có chuyện nửa tiếng hay 1 tiếng sau mới làm. Vợ không để ý cảm xúc con thế nào”, Giang nói.

Còn với The, cô thừa nhận những điểm còn chưa tốt và hứa sẽ cố gắng cải thiện. Ngược lại, cô cũng mong chồng sửa tính gọn gàng, biết chăm sóc, quan tâm việc nhà cùng vợ hơn.

Nguồn: Vợ chồng son Quân đội