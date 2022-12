Tận hưởng ưu đãi lớn từ ALL - Accor Live Limitless

ALL - Accor Live Limitless - chương trình thành viên thân thiết (miễn phí tham gia) của Accor mang tới một loạt các ưu đãi hấp dẫn cho tất cả hội viên khi đặt phòng và sử dụng dịch vụ ẩm thực tại các khách sạn, nhà hàng hay quán bar thuộc Accor trên toàn khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chương trình 3 tháng tri ân mùa lễ hội mang tên "Season of ALL". Tháng 11 chương trình sẽ được bắt đầu với những ưu đãi ẩm thực. Theo đó, tất cả các thành viên sử dụng dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng nằm trong chương trình "Season of ALL" tại Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cơ hội được tích điểm và nhân đôi điểm thưởng. Trong tháng 12, chương trình cũng sẽ dành tặng các thành viên tới 1000 điểm thưởng khi nghỉ từ hai đêm trở lên tại bất kỳ khách sạn Accor nào trong khu vực Đông Nam Á trong mùa lễ hội.

ALL là chương trình thành viên thân thiết hoàn toàn miễn phí của Tập đoàn Accor, mang lại nhiều lợi ích cho hội viên bao gồm các ưu đãi đặc biệt, tích điểm thưởng cùng nhiều đặc quyền trải nghiệm khác. Điểm thưởng ALL được tích lũy sau khi lưu trú và sử dụng dịch vụ ẩm thực tại hàng ngàn khách sạn, nhà hàng hay quán bar trên toàn hệ thống khách sạn của Accor. Hội viên có thể sử dụng điểm thưởng đổi lấy đêm lưu trú, dịch vụ ẩm thực không tính phí tại khách sạn và tận hưởng nhiều trải nghiệm khác.

Nhân đôi điểm thưởng ALL khi sử dụng dịch vụ ẩm thực

Dù là một bữa tiệc ăn mừng, một buổi tối thứ Sáu tụ tập cùng bạn bè hay tận hưởng tiệc buffet ngày cuối tuần, các thành viên ALL đều có cơ hội nhân đôi điểm thưởng khi sử dụng chương trình ẩm thực tại nhà hàng và quán bar thuộc Accor tại Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Các khách sạn của Accor trong khu vực Đông Nam Á mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Thực khách có thể thưởng thức ẩm thực phong cách Âu hiện đại trong khi ngắm nhìn hòn đảo Yeouido và Sông Hàn thơ mộng tại nhà hàng Mariposa trên tầng 29 khách sạn Fairmont Ambassador Seoul. Tiệc Brunch Cucina thịnh soạn được chuẩn bị bởi Đầu bếp Patrizia Battolu tại khách sạn Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort với các món ăn Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Châu Á, được chế biến với các nguyên liệu tươi ngon từ địa phương. Bạn cũng có thể trải nghiệm món Omakase truyền thống của Nhật Bản được chuẩn bị bởi Đầu bếp tài ba Goji Kobayashi tại nhà hàng Tenko thuộc khách sạn Pullman Bangkok King Power.

Nhà hàng Mariposa tại Fairmont Ambassador Seoul & Nhà hàng Tenko tại Pullman Bangkok King Power

Tích luỹ 1.000 điểm thưởng khi lưu trú

Từ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, nghỉ cuối tuần, cho tới những kỳ nghỉ lãng mạn cho các cặp đôi, hội viên ALL có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ yêu thích tiếp theo của mình tại hơn 370 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở 12 quốc gia trên khắp Đông Nam Á tại các thương hiệu Raffles, Fairmont, SO /, Sofitel Legend, Sofitel, MGallery, Pullman, Swissôtel, Mövenpick, Grand Mercure, Peppers, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles và ibis Budget. Thành viên sẽ có cơ hội tích luỹ tới 1.000 điểm thưởng ALL (tương đương 20 EUR) khi đặt phòng từ hai đêm trở lên, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, cho các đợt lưu trú từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Thành viên ALL có thể tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng tại khách sạn Raffles Grand Hotel d'Angkor tại Campuchia và đắm chìm trong vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian của khách sạn mang tính lịch sử này. Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa, như một viên ngọc ẩn dấu nằm trên đỉnh đồi phía Nam Đảo Sentosa được bao bọc bởi biển Đông và thiên nhiên tươi xanh, là thiên đường yên bình cho nhiều loài động vật hoang dã sinh sống. Với du khách đến thăm Nhật Bản,vị trí đắc địa của Pullman Tokyo Tamachi là địa chỉ thuận tiện để khám phá cuộc sống sầm uất náo nhiệt của trung tâm thành phố Tokyo. Với thiết kế hiện đại, khách sạn mang tới những tiện nghi về không gian phù hợp để làm việc, thư giãn và giải trí. Nằm trên bãi biển đẹp nhất của đảo ngọc Phú Quốc, Novotel Phu Quoc Resort là điểm đến tràn đầy năng lượng cho du lịch nghỉ dưỡng và những buổi gặp mặt gia đình và bạn bè.

Bên trái: Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa & Bên phải: Novotel Phu Quoc Resort

Để tận hưởng những ưu đãi tốt nhất, hãy tham gia chương trình hội viên thân thiết ALL - Accor Live Limitless. Trở thành thành viên của All miễn phí bằng cách truy cập đường dẫn: all.com



Để biết thêm thông tin về chương trình "Season of ALL", vui lòng truy cập:

https://all.accor.com/asia/event/season-of-all.en.shtml