Tân binh mới của Vpop: từng được Isaac đánh giá cao về vocal, khẳng định không muốn bị gọi là máy hát !

Ngày 15/11, Tường Duy chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc ‘dạy anh cách iu em’, đánh dấu màn debut trong vai trò ca sĩ solo sau thời gian dài chuẩn bị. Được biết đến từ chương trình sống còn Vote For Five, Tường Duy là thí sinh liên tục dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả và nhận được nhiều lời khen từ các Mentor Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac về khả năng trình diễn. Thậm chí, Isaac trong một tập phát sóng đã cao hứng gọi Tường Duy là một “tượng đài vocal”, điều này chứng minh nam ca sĩ có một nền tảng về giọng hát vững vàng, được đầu tư đúng mức.

Nam ca sĩ Tường Duy.

Tại buổi họp báo ra mắt vào chiều 15/11, Tường Duy cũng thẳng thắn nhìn nhận về vấn đề vocal của bản thân. Anh cho biết mình thần tượng các giọng ca “khủng” như các diva Thanh Lam, Hà Trần hay Trọng Tấn, Tùng Dương tuy nhiên anh cũng sẽ nghe rất nhiều thể loại nhạc để bản thân luôn cập nhật xu hướng. Về giọng hát, Tường Duy cho biết bản thân vẫn là “tay ngang” khi không phải xuất phát học từ môi trường thanh nhạc bài bản nhưng anh luôn cố gắng nỗ lực. Tường Duy cho biết không muốn bị gọi là “máy hát” mà muốn khán giả cảm nhận được cảm xúc trong từng câu hát của anh.

Khởi đầu bằng MV debut Dạy anh cách iu em Tường Duy sẽ lần lượt phát hành thêm 2 ca khúc mới thuộc EP love: iu. Tựa đề “love: iu” cũng có thể đọc là “lớp iu”, mang ý nghĩa lớp học về tình yêu. EP gồm 3 ca khúc xoay quanh lăng kính tình yêu của một chàng trai, đi từ bước đầu chập chững sa vào lưới tình đến những cảm xúc sâu sắc hơn, trưởng thành hơn thông qua hành trình học cách yêu thương một người.

Tường Duy - dạy anh cách iu em

3 ca khúc thuộc EP được sáng tác bởi 3 nhạc sĩ khác nhau và sản xuất âm nhạc bởi 3 đội ngũ riêng biệt nhằm tạo nên sự đa dạng trong âm nhạc của Tường Duy: Trid Minh, Andiez và Hải Sâm. Đồng thời, mỗi ca khúc sẽ khai thác khả năng biến hóa đầy màu sắc trong giọng hát, phong cách trình diễn linh hoạt của Tường Duy.

Ca khúc mở màn cho EP - D ạy anh cách iu em được nhạc sĩ Trid Minh sáng tác theo “đặt hàng” từ ý tưởng của chính Tường Duy. Dạy anh cách iu em xoay quanh những dòng tâm sự của một chàng trai mong bạn gái hãy dạy mình cách yêu cô ấy. Ca từ của Dạy anh cách iu em rất tươi sáng, trẻ trung, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những người trẻ. MV Vpop đầu tiên được quay hình bằng iPhone 15 Promax và dựng bằng… Capcut!

Nội dung MV xoay quanh một nam sinh viên ngành mỹ thuật vô tình bắt gặp chiếc thùng ghi “Don't touch” dán đầy những lá cờ màu đỏ - đại diện cho dấu hiệu “redflag” (những điều không ổn, đáng lưu tâm) trong tình yêu. Qua những hình ảnh thú vị, MV ‘dạy anh cách iu em’ gửi gắm một bài học ý nghĩa và tích cực về tình yêu: Trong một thế giới mà người ta thi nhau cảnh báo về tình yêu, như cách Gen Z vẫn nói “redflag everywhere”, thì tình yêu lại chính là giải pháp cho mọi vấn đề. Chỉ cần yêu, học cách yêu và sống để yêu là chúng ta có thể tìm ra cách để yêu một người, cũng như yêu chính bản thân mình.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, Tường Duy từng theo học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với thành tích học tập ấn tượng - Thủ khoa ngành Kiến trúc, đồng thời, liên tục nhận học bổng trong thời gian theo học. Khởi nguồn từ công việc làm thêm - hát tại quán cà phê để kiếm thêm sinh hoạt phí, đam mê âm nhạc của Tường Duy được nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ từng ngày. Anh chàng quyết định gác lại việc học, từ bỏ cuộc sống ổn định để một mình chuyển vào TP. HCM để theo đuổi ước mơ.

Năm 2020, Tường Duy trở thành Á quân chương trình Sao Tìm Sao. Đến năm 2022, Tường Duy gia nhập BN Entertainment - cũng là công ty quản lý của Vũ đoàn Bước Nhảy, một trong những vũ đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Khi “lấn sân” sang mảng đào tạo và quản lý nghệ sĩ, BN Entertainment cũng chính là nơi mang đến công chúng hiện tượng Mỹ Mỹ - cựu thành viên của Vũ đoàn Bước Nhảy, đang được yêu thích với bản hit Không Ai Khác Ngoài Em.

Tháng 9/2022, Tường Duy tham gia chương trình sống còn Vote For Five và để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ khi bất ngờ rút lui ngay trước thềm chung kết. Tại Fan Meeting tri ân khán giả vào tháng 11, Tường Duy từng tiết lộ lý do phải rút lui vì sức khỏe và hẹn sẽ trở lại trong trạng thái tốt nhất. Sau gần một năm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, rèn luyện sức khỏe và nghiêm túc trau dồi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn, Tường Duy giữ đúng lời hứa trở lại Vpop để chào sân với EP “love: iu”, mở đường bằng MV ‘dạy anh cách iu em’.