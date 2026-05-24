Cuối mỗi năm học, mạng xã hội lại ngập tràn hình ảnh giấy khen, bảng điểm hay những món quà học sinh tặng thầy cô. Nhưng giữa rất nhiều bài đăng quen thuộc ấy, tấm “giấy khen” do một tập thể lớp 6 tự tay làm để tặng cô giáo chủ nhiệm lại khiến nhiều người đặc biệt chú ý vì quá dễ thương và đúng tinh thần tuổi học trò.

Không phải món quà cầu kỳ hay đắt tiền, tờ giấy khen này nhìn qua thậm chí còn hơi “nghiệp dư” với nét chữ học sinh, chữ ký đủ màu và những hình vẽ nhỏ ngộ nghĩnh xung quanh. Nhưng chính sự vụng về, chân thành ấy lại khiến dân mạng đồng loạt nói vui rằng: “Chuyến này cô giáo chắc sĩ tới cuối đời mất thôi”.

Phụ huynh đăng bài chia sẻ: “Nhà nhà khoe điểm con, người người khoe giấy khen của con, riêng mình thì khoe giấy khen con và các bạn làm tặng cô giáo chủ nhiệm. Chắc cô sẽ ngạc nhiên và cảm động lắm! Là bà cụ thân sinh ra nó, mình thấy hãnh diện vì con mình quá, học có thể chưa giỏi bằng ai nhưng riêng thái độ biết ơn và quan tâm tới người khác thế này cũng là đủ với mình rồi!”.

Tấm giấy khen đáng yêu

Tấm giấy khen được làm theo đúng phong cách của một giấy khen “chính thống” với đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, khung viền đỏ vàng và các biểu tượng quen thuộc của ngành giáo dục. Chính giữa là dòng chữ nổi bật: “GIẤY KHEN”.

Bên dưới, “đơn vị trao tặng” cũng được ghi rất trang trọng: “Tập thể lớp 6H trân trọng trao tặng”.

Và người nhận không phải bạn học sinh nào mà chính là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hương, với lý do khen thưởng nghe vừa đáng yêu vừa dễ khiến người ta mềm lòng:

“Đã hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm niên khóa 2025 - 2026”;

“Cám ơn cô vì đã dìu dắt, nhẫn nại đồng hành cùng 6H”;

“Cám ơn cô vì tất cả”.

Những chi tiết của tấm giấy khen cũng rất đáng yêu khi phần viền trắng bên ngoài được lấp kín bởi chữ ký của cả lớp với đủ loại nét chữ khác nhau: có bạn ký tên nắn nót, có bạn thêm biệt danh, có người còn vẽ thêm bông hoa nhỏ hoặc dấu chấm than. Các dòng chữ ký chen lẫn nhau, không đều tăm tắp như giấy tờ người lớn nhưng lại tạo cảm giác rất thật, rất đúng tinh thần của một lớp học cấp 2.

Nhiều người nói nhìn tờ giấy khen này là thấy nguyên cả không khí cuối năm học ùa về. Cái thời mà học sinh chưa có quá nhiều tiền để mua quà lớn, nên thường tự làm thiệp, viết thư tay, xin chữ ký cả lớp hoặc nghĩ đủ trò dễ thương chỉ để cô giáo vui.

Dưới phần bình luận, rất nhiều giáo viên cũng vào chia sẻ rằng với nghề dạy học, đôi khi những món quà khiến thầy cô nhớ lâu nhất lại không phải vật chất, mà chính là cảm giác được học sinh yêu thương và ghi nhận:

- Chuyến này cô giáo chắc sĩ tới cuối đời.

- Dạy bao năm chưa chắc nhận được giấy khen nào quyền lực bằng giấy khen của học sinh.

- Cái này đem ép khung treo luôn chứ không cất tủ nữa.

- Đọc câu “Cám ơn cô vì tất cả” tự nhiên thấy xúc động ngang.

Điều dễ thương nhất của tuổi học trò nằm ở chính những suy nghĩ rất vô tư như vậy. Các em có thể chưa biết làm điều gì quá lớn lao, nhưng lại sẵn sàng dành thời gian cùng nhau nghĩ cách làm một món quà thật đặc biệt cho cô giáo chủ nhiệm. Chính sự chân thành ấy mới là thứ khiến ai cũng thấy ấm lòng.