Tài xế xe công nghệ, đặt đồ ăn "nổ đơn" liên tục, kiếm bạc triệu ngày Tết

Ông Đoàn Minh Hiền chạy GrabBike cho biết những tháng bình thường mỗi ngày ông kiếm được hơn 400.000 đồng nhưng hai tháng trước Tết công nhân nghỉ việc quá nhiều nên doanh thu giảm còn khoảng 200.000 đồng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm những năm trước, thu nhập chạy xe, giao hàng, đặt đồ ăn của ông Hiền có thể tăng lên gấp hai, gấp ba lần so với ngày thường. Nguyên do nhiều tài xế tắt app về quê ăn Tết nên những người ở lại TP HCM nhận cuốc xe mệt nghỉ.

“Chạy xe dịp Tết không phải lo ế, chỉ sợ không đủ sức khỏe để chạy thôi” - tài xế này hồ hởi khoe.

Giao đồ ăn ngày Tết

Tương tự, anh Bùi Văn Công chạy GoFood, cho biết đồng nghiệp nghỉ Tết khá nhiều nên những người còn lại nhận đơn hàng giao thức ăn, thức uống liên tục nên doanh số có ngày đạt hơn 1 triệu đồng. "Tết nhất nhà nào cũng có mấy món tương tự nhau, ăn hoài cũng ngán nên họ đặt món bên ngoài để thay đổi khẩu vị, đặc biệt là trà sữa giao hàng liên tục vì không có nhà nào làm món này ngày Tết cả" - anh Công cho hay.

Các bác tài xe công nghệ cho biết thêm các hãng còn có nhiều chương trình ưu đãi trong dịp Tết, với mức thưởng tăng thêm từ một cho đến vài trăm ngàn đồng. Vì vậy, các tài xế có thêm động lực để phục vụ.

Theo Gojek,nhu cầu đi lại, đặt đồ ăn và gửi đồ của người dân thường tăng cao trong dịp Tết, trong khi đó nguồn cung đối tác tài xế thời gian này có xu hướng giảm do nhiều người về quê, nghỉ lễ. Do đó, nhằm khích lệ và ủng hộ các đối tác tài xế duy trì hoạt động để phục vụ người dùng trong thời gian cả nước nghỉ Tết, Gojek áp dụng một số khoản phụ phí nghỉ lễ đối với các khoản cước vận tải. Toàn bộ số tiền phụ phí này, sau khi được khấu trừ các khoản thuế theo quy định của nhà nước, đều được chuyển vào ví của đối tác tài xế.

Ngoài ra, đối tác tài xế xe 4 bánh GoCar nếu hoàn thành tổng cộng 20 chuyến sẽ nhận thưởng 1 triệu đồng, 40 chuyến được 1,5 triệu đồng. Đối tác tài xế còn được nhận các ưu đãi dựa vào mức điểm tích lũy theo ngày, theo tuần và theo tháng. Ví dụ, ưu đãi theo ngày từ 140.000-700.000 đồng, theo tuần lên đến 1 triệu đồng, theo tháng từ 1-4 triệu đồng.

Chưa kể, tài xế có thể nhận khoản thêm ưu đãi 5% dựa trên doanh thu tháng kế tiếp. Đối tác tài xế xe 2 bánh (GoRide, GoSend, GoFood)sẽ nhận được các khoản ưu đãi trong chương trình tuần lễ Tết để đảm bảo thu nhập.

Hãng Grab Việt Nam cũng có các chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho đối tác tài xế dịp Tết như chương trình thưởng "Xuân như ý - Lộc đầy nhà" để hỗ trợ đối tác tài xế có thêm thu nhập.

Theo đó, đối tác tài xế 4 bánh sẽ được thưởng 5% và đối tác tài xế 2 bánh sẽ được thưởng 8% trên tổng doanh thu các chuyến xe/đơn hàng hoàn thành.

Chương trình lì xì lộc xuân "Tết hoan ca, nhận chuyến xa", đối tác tài xế sẽ được thưởng 5% trên tổng doanh thu từ các chuyến xe GrabCar hoàn thành có lộ trình di chuyển dài từ 25 km trở lên.

Chương trình đặc biệt "An tâm thu nhập - Tết Quý Mão 2023" dành cho các đối tác tài xế GrabBike và GrabCar.

Tài xế chờ khách

Tương tự, để hỗ trợ, khuyến khích tinh thần hoạt động của các bác tài, hãng Be áp dụng phụ phí Tết từ 5.000-20.000 đồng/chuyến xe cho tất cả dịch vụ.

Bên cạnh đó, Be triển khai chuỗi chương trình thưởng đặc biệt như chương trình hái lộc – quay số may mắn; chương trình hân hoan đón xuân về dành cho các bác tài hoàn thành ít nhất 60 chuyến trong thời gian quy định sẽ được nhận mức thưởng 200.000 đồng; chương trình lì xì đầu năm thưởng thêm 5% cước phí chuyến đi cho các bác tài hoàn thành ít nhất 60 chuyến; chương trình xuân an vui dành cho đối tác đạt đủ số chuyến yêu cầu sẽ nhận được mức thưởng lên đến 1,5 triệu đồng.

Còn đại diện hãng giao đồ ăn BAEMIN cho biết đơn hàng trong dịp Tết tăng cao hơn so với ngày thường do nhu cầu ăn uống của người dùng tăng. Để đáp ứng nhu cầu, lực lượng shipper được hãng phân bố đồng đều theo ca hoạt động, phục vụ được nhu cầu tăng cao cũng như mang lại thu nhập cho các đối tác tài xế.

Ngoài ra, BEAMIN còn có chương trình thưởng tết dành cho các đối tác tài xế, thưởng giờ cao điểm, phụ phí giao hàng Tết. Hoặc chương trình thưởng mốc, tính tổng lượng đơn giao thành công với mốc đơn thấp nhất là 30 được thưởng 140.000 đồng, mốc cao nhất từ 160 đơn thưởng 960.000 đồng.

Với đơn vị giao hàng, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Quan hệ công chúng J&T Express, cho hay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng cao dịp Tết, đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các nguồn lực, đặc biệt giao hàng xuyên Tết nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng nhà bán hàng, bảo đảm hoạt động kinh doanh trực tuyến không bị gián đoạn.