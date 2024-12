Tài xế ô tô không có bằng lái bị bắt sau vụ tai nạn chết người

Công an thị xã Ba Đồn đọc lệnh bắt tam giam đối với bị can Trần Anh Cường

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với Trần Anh Cường (SN 1984; trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" .

Trước đó, tối 22-12, Trần Anh Cường điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Hùng Vương thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Hiện trường vụ tai nạn

Quá trình điều khiển xe, Cường không có giấy phép lái xe, đi sai phần đường, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm giao thông với xe máy do chị Phạm Thị Oanh Hoa (SN 2005, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) điều khiển chở theo sau anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2008; ở phường Quảng Phong).

Hậu quả làm cho chị Phạm Thị Oanh Hoa chết tại chỗ; anh Nguyễn Tuấn Vũ bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.