Nói đến phim Sex is Zero ngoài những người đẹp như: Ha Ji Won, Song Ji Hyo, Jin Jae Young, Ham So Won... nam chính Im Chang Jung cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Bởi trong Sex is Zero, dù không có ngoại hình điển trai, nhưng nhân vật do Im Chang Jung đóng luôn được các cô gái xinh đẹp vây quanh.

Sinh năm 1973, Im Chang Jung nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài. Anh bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò ca sĩ ballad và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Với giọng hát trầm ấm cùng khả năng diễn xuất cực đỉnh, Im Chang Jung đã dần trở thành 1 biểu tượng giải trí được yêu mến tại Hàn Quốc.

Im Chang Jung gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong phim "Sex is Zero" bên cạnh Ha Ji Won

Không chỉ nổi bật với sự nghiệp nghệ thuật mà đời tư của Im Chang Jung cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nam tài tử phim "Sex is Zero" đã trải qua 2 đời vợ và có 5 cậu con trai ngoan ngoãn, đáng yêu.

2 đời vợ toàn cực phẩm

Vợ đầu tiên của Im Chang Jung là Kim Hyun Joo - một nữ golf chuyên nghiệp kém anh 11 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2006, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Cả hai ly hôn vào năm 2013 sau 7 năm chung sống và có 3 con trai chung. Sau khi ly hôn, cả hai thống nhất cùng nuôi dưỡng các con.

Cuộc chia tay của Im Chang Jung và người vợ đầu diễn ra khá yên ắng. Nam tài tử "Sex is Zero" từng chia sẻ rằng anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với các con từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Im Chang Jung và người vợ đầu tiên - tuyển thủ golf chuyên nghiệp

Vào năm 2017, Im Chang Jung bất ngờ thông báo kết hôn lần 2. Người vợ thứ hai của Im Chang Jung tên Seo Ha Yan. Cô sinh năm 1991 và kém Im Chang Jung 18 tuổi. Trước khi trở thành vợ tài tử "Sex is Zero", Seo Ha Yan từng có thời gian làm tiếp viên hàng không.

Hậu kết hôn, vợ Im Chang Jung nghỉ việc và tập trung thời gian chăm sóc gia đình, các con cũng như quản lý hoạt động kinh doanh của chồng.

Sau vài năm ly hôn, Im Chang Jung kết hôn với người vợ thứ 2 là tiếp viên hàng không - kém anh 18 tuổi

Vợ 2 của Im Chang Jung thường được khen ngợi bởi sự tận tâm dành cho chồng con. Thậm chí cô còn nhận được sự yêu mến của 3 con riêng của chồng. Hai vợ chồng Im Chang Jung thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và cho thấy một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Không đặt áp lực thành tích học tập lên các con

Im Chang Jung không chỉ nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn, anh còn gây chú ý nhờ cách chăm sóc và giáo dục con cái. Là cha của 5 cậu con trai, tài tử "Sex is Zero" luôn thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm trong việc nuôi dạy các con.

Nam tài tử sinh năm 1973 thường nhấn mạnh rằng tình yêu thương là yếu tố quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái. Im Chang Jung luôn cố gắng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc cũng như tạo một môi trường mà các con cảm thấy được tôn trọng. Thay vì áp đặt suy nghĩ của người lớn, Im Chang Jung để các con tự do bộc lộ cá tính, sở thích cũng như tư duy độc lập.

Im Chang Jung có 5 cậu con trai sau 2 cuộc hôn nhân

Một trong những phương pháp giáo dục con cái giúp Im Chang Jung ghi điểm trong mắt công chúng chính là việc, nam tài tử không bao giờ đặt nặng chuyện thành tích về vấn đề học tập của các con.

Cụ thể, vào năm 2023 khi tham gia một talkshow trên kênh Youtube của 1 danh hài, Im Chang Jung có chia sẻ về câu chuyện học tập của cậu con trai cả: "Từ nhỏ, tôi đã vài lần thử khuyến khích thằng bé học hành, nhưng nó không làm. Vì vậy, tôi đã nói rằng không cần học nhiều, chỉ cần chào hỏi người lớn tử tế và sống chăm chỉ là được".

Hiện tại, hai cậu con trai lớn của Im Chang Jung đang du học tại Canada theo nghiệp golf giống mẹ. Ngoài ra, nam tài tử cũng luôn cố gắng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của 2 con trai lớn. "Khi bọn trẻ lớn lên, từ một giai đoạn nhất định trở đi, tôi cảm thấy chúng hơi 'đáng sợ'. Vì thế, tôi đã tránh liên lạc với chúng một thời gian. Thế là cả một tháng không liên lạc. Nhưng hóa ra, bọn trẻ cũng đang tránh tôi!", Im Chang Jung chia sẻ trong talkshow vào năm 2023.

Hai cậu con trai lớn của Im Chang Jung theo nghiệp chơi golf của mẹ

Nam tài tử còn hài hước nói: "Chắc là bọn trẻ vẫn xem tôi trên TV. Bọn trẻ chắc cũng muốn biết tôi sống thế nào. Tôi thì, mỗi lần chúng bảo tôi gửi tiền, tôi nghĩ là chúng vẫn đang trưởng thành tốt".

Mặc dù lịch trình bận rộn, Im Chang Jung luôn cố gắng dành thời gian bên gia đình. Bởi, nam tài tử tin rằng thời gian và sự hiện diện của cha mẹ là cách tốt nhất để tạo mối quan hệ bền vững cũng như sức ảnh hưởng tích cực đến các con.

3 cậu con trai riêng của Im Chang Jung cũng rất thân thiết với mẹ kế

Thay vì chỉ dạy lý thuyết, Im Chang Jung cho rằng việc làm gương trong cuộc sống hằng ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến các con. Các con của nam tài tử thường được học cách sống chân thật, có trách nhiệm và chăm chỉ qua cách anh đối xử với mọi người xung quanh. Qua phong cách nuôi dạy các con có thể phản ánh rõ triết lý sống giản dị và chân thật của nam tài tử. Điều này giúp Im Chang Jung nhận được sự yêu mến từ công chúng và là một hình mẫu cha mẹ đáng ngưỡng mộ.