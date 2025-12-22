Tại sao nhồi máu cơ tim lại nguy hiểm hơn khi xảy ra ban ngày?

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Experimental Medicine đã tìm ra thứ có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc khiến các cơn nhồi máu cơ tim ban ngày thường gây ra tổn thương mô cơ tim nghiêm trọng hơn so với ban đêm.

Theo Live Science, sự chênh lệch về hậu quả của các cơn nhồi máu cơ tim (đau tim) ban ngày và ban đêm đã được các bác sĩ quan sát trong nhiều thập kỷ.

Có nhiều giả thuyết, trong đó một số nghiên cứu chỉ ra sự biến động hàng ngày của hormone căng thẳng và huyết áp là những "thủ phạm" tiềm năng. Tuy nhiên, vai trò của hệ miễn dịch vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Giờ đây, nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà miễn dịch học Andrés Hidalgo từ Đại học Yale (Mỹ) đã chỉ ra yếu tố then chốt: Một loại tế bào miễn dịch gọi là bạch cầu trung tính hoạt động hung hăng hơn vào ban ngày.

Phát hiện này đến từ việc phân tích chi tiết hồ sơ lâm sàng của hơn 2.000 bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Các hồ sơ này chỉ ra rằng những bệnh nhân nhập viện vào ban ngày có lượng bạch cầu trung tính cao hơn cũng như bị tổn thương cơ tim nhiều hơn.

Tuy nhiên những biện pháp tấn công vào bạch cầu trung tính sẽ không an toàn, vì chúng vẫn là hàng rào phòng thủ cần thiết cho cơ thể.

Các thử nghiệm trên chuột sau đó đã xác minh điều này: Các nhà nghiên cứu thử vô hiệu hóa một gene giúp kiểm soát đồng hồ sinh học về mặt di truyền.

Đúng như dự đoán, nhịp điệu này lại biến mất và tổn thương tim tổng thể đã giảm bớt ở những con chuột bị biến đổi gene này.

Điều này giúp giảm độ nghiêm trọng của cơn nhồi máu cơ tim mà không gây hại đến các tế bào bạch cầu trung tính.

Khám phá này mở ra hy vọng về một loại liệu pháp miễn dịch mới có thể giảm thiểu tác hại của đột quỵ hay nhồi máu cơ tim mà không làm suy yếu khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.