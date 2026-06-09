Tài khoản Vietcombank của người phụ nữ SN 1982 có giao dịch 477 triệu đồng: Công an tức tốc vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Phát hiện số tiền lớn chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, người phụ nữ ở Lâm Đồng nhanh chóng trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng), trước đó chị B.T.K.Nghĩa (SN 1982), trú tại thôn 21, xã Nhân Cơ, bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 477 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là một giao dịch chuyển khoản nhầm, chị Nghĩa không tự ý sử dụng số tiền mà chủ động đến Công an xã Nhân Cơ trình báo, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh để tìm chủ nhân thực sự của khoản tiền nói trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng để làm rõ nguồn gốc giao dịch. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền 477 triệu đồng là anh Trần Văn Khoa (SN 1995), trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi xác định được chủ tài khoản chuyển tiền, Công an xã Nhân Cơ đã liên hệ với anh Khoa, đồng thời mời anh đến trụ sở để làm việc và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Công an xã Nhân Cơ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc chuyển nhầm tiền

Tại buổi làm việc, sau khi đối chiếu và xác minh đầy đủ các thông tin liên quan, chị Nghĩa đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 477 triệu đồng cho anh Khoa dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Khoa không giấu được sự xúc động và vui mừng. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nghĩa vì hành động trung thực, trách nhiệm, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với Công an xã Nhân Cơ đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp anh sớm nhận lại tài sản.

Theo Công an xã Nhân Cơ, hành động của chị Nghĩa là một nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng điện tử ngày càng phổ biến, việc một người dân chủ động trình báo khi nhận được khoản tiền lớn từ tài khoản lạ là hành động đáng trân trọng và cần được nhân rộng.

Chị Nghĩa thực hiện hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho anh Khoa dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an

Bên cạnh đó, vụ việc cũng cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống thường ngày. Sự phối hợp nhanh chóng giữa Công an xã Nhân Cơ và ngân hàng đã giúp xác minh chính xác thông tin, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân, đồng thời ngăn ngừa những tranh chấp hoặc hệ lụy có thể phát sinh.

Qua vụ việc, Công an xã Nhân Cơ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, nhất là đối với các khoản tiền có giá trị lớn. Khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sự cẩn trọng trong mỗi giao dịch tài chính không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bản thân mà còn góp phần hạn chế những rủi ro, tranh chấp không đáng có trong quá trình sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)