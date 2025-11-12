Tài khoản LPBank của người đàn ông SN 1991 liên tiếp nhận 2 giao dịch chuyển khoản tổng cộng 650 triệu đồng: Công an khẩn trương xác minh

Ngày 6/11, Công an xã Hòa An tiếp nhận trình báo của công dân Lê Trung Tuân (sinh năm 1991, trú tại: xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 18/10, tài khoản ngân hàng LPBank của anh bất ngờ nhận được 2 giao dịch chuyển tiền: giao dịch thứ nhất chuyển số tiền hơn 251 triệu đồng với nội dung “VU HONG NHINH chuyen tien”; giao dịch thứ hai chuyển số tiền 400 triệu đồng với nội dung “CAO NGOC CHINH chuyen tien”. Tổng cộng, anh Tuân nhận được số tiền 651.780.000 đồng.

Nhận thấy số tiền trên không thuộc sở hữu của mình, ông Tuân cũng không quen biết những người chuyển tiền nên đã đến Cơ quan Công an xã Hòa An trình báo.

Ông Lê Trung Tuân làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa An khẩn trương tiến hành xác minh, xác định được số tiền trên là của vợ chồng ông Cao Ngọc Chinh. Qua làm việc, được biết vào ngày 18/10, ông Chinh cùng vợ là bà Vũ Hồng Nhinh có thực hiện một giao dịch kinh doanh với tổng số tiền hơn 651 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình cung cấp thông tin tài khoản của đối tác, toàn bộ số tiền trên bị chuyển nhầm vào tài khoản của ông Lê Trung Tuân.

Công an xã Hòa An đã có thư khen ngợi gương người tốt, việc tốt của ông Lê Trung Tuân.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải tiền của mình, người dân cần kịp thời liên hệ và trình báo với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Báo Cao Bằng﻿