Tài khoản bị khấu trừ hơn 1 tỷ đồng nhưng không được thông báo, khách khiếu nại thì ngân hàng tuyên bố: “Đã xử lý đúng quy định”

Khoản tiền gần 290.000 NDT biến mất bí ẩn

Ngày 21/6/2025 trở thành “ngày đen tối” với anh Trần ở Giang Tây, Trung Quốc. Theo đó, tài khoản ngân hàng ở Nam Xương (đuôi 39138) của anh bị rút sạch 287.199,31 NDT (hơn 1 tỷ đồng) nhưng không có bất cứ thông báo, tin nhắn hay cuộc gọi nào từ phía ngân hàng.

Quá hoang mang, anh Trần đến ngân hàng kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện đơn vị thực hiện khấu trừ lại chính là ngân hàng thương mại Nghi Xuân – nơi anh từng ký hợp đồng vay mua bất động sản. Việc khấu trừ hoàn toàn không có sự đồng ý của khách hàng, càng không có căn cứ hay thông báo trước khiến người gửi tiền không khỏi phẫn nộ.

Sau khi cơ quan giám sát vào cuộc, nguyên nhân khiến ngân hàng tự ý trừ tiền được hé lộ. Theo đó, anh Trần có một tài khoản chuyên dùng để trả nợ khoản vay mua ki-ốt được lập khi ký hợp đồng năm 2018. Thế nhưng từ năm 2024, ngân hàng Nghi Xuân đã tự ý hủy tài khoản này mà không hề thông báo cho chủ tài khoản.

Lý do ngân hàng đưa ra rất khó tin: “Hệ thống không nhận diện được quan hệ ký kết nên tự động hủy”. Việc ngân hàng này hủy nhầm tài khoản, không thông báo, không khôi phục, nhưng lại trực tiếp trừ tiền ở tài khoản khác càng khiến anh Trần thêm bức xúc.

Ảnh: Sohu