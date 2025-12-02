Tái hiện hành trình Casio Vintage tại Bangkok, loạt mẫu kinh điển tái xuất đầy ấn tượng

Diễn ra tại The Warehouse Talat Noi - địa điểm đầy vibe nghệ thuật giữa lòng Bangkok, sự kiện thu hút đông đảo KOLs (người có sức ảnh hưởng), giới truyền thông và các tín đồ sưu tầm đến để khám phá sức hút vượt thời gian của những thiết kế Vintage trứ danh từ Casio.

Casio Vintage tái hiện những bộ sưu tập đồng hồ mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu

Hành trình 50 năm được "sống dậy" theo cách rất Casio

Casio đã biến The Warehouse Talat Noi thành không gian tái hiện lịch sử thương hiệu qua hai khu vực chính. The Time Lounge sử dụng trưng bày các mẫu mới, các hợp tác đặc biệt và góc triển lãm lịch sử thiết kế Casio. Trong khi đó, Vintage Arcade lại được sắp xếp để công chúng khám phá chợ đồ cũ, DJ set và các góc check-in đậm vibe retro.

Không gian ngập sắc màu vintage thập niên 70s, 80s, xen lẫn ánh đèn neon và các món đồ gợi ký ức đã khiến người tham dự như bước vào "hành trình thời gian".

Trên tay Lynhci là một trong những mẫu Casio Vintage bán chạy nhất của hãng.

Nhóm sản phẩm gây chú ý: từ biểu tượng A158WA-1A đến Ring Watch

Sự kiện còn mang đến loạt hoạt động sôi nổi dành cho giới trẻ, đồng thời giới thiệu nhóm sản phẩm nổi bật nhất của Casio Vintage. Trong đó, A158WA-1A - mẫu đồng hồ kinh điển được xem là "linh hồn" của dòng Vintage; AQ230 mang tinh thần hoài niệm kết hợp hiện đại; cùng những model được cộng đồng yêu thích như Casio Ring Watch (CRW-001G) và AQ240.

BST Casio Vintage được trưng bày tại sự kiện.

Casio cũng khiến người trẻ phấn khích khi công bố các hợp tác mới với Stranger Things (Netflix) và Back to the Future - hai tượng đài văn hóa đại chúng có lượng fan khổng lồ.

Thông điệp: phong cách có thể xoay vòng, nhưng chất thì không đổi

Thông điệp "Back In Time, Ahead In Style - Quay Ngược Thời Gian, Tiên Phong Phong Cách" được thể hiện xuyên suốt sự kiện. Dòng đồng hồ ra đời từ thập niên 70s – 80s vốn từng được xem là thiết kế táo bạo, nay trở lại mạnh mẽ như một "tuyên ngôn phong cách" được Gen Z và Millennials yêu thích.

Lý Thành Cơ – Travel Blogger tham gia tại sự kiện.

Trải nghiệm đậm chất cộng đồng vintage

Các hoạt động ấn tượng như DJ set, flash mob swing hay khu chợ trời retro chỉ được nhắc nhẹ như điểm chạm, còn trọng tâm vẫn xoay quanh câu chuyện về di sản, thiết kế cùng tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ mà Casio muốn gửi đến người trẻ.

Sự kiện góp mặt của nhiều KOLs trong khu vực.

Casio Vintage – khi quá khứ trở thành biểu tượng hiện đại

Sự kiện lần này không chỉ là màn "trở lại hoành tráng" của Casio Vintage, mà còn khẳng định vị thế của dòng đồng hồ cổ điển trong văn hóa thời trang châu Á.

Với sự góp mặt của các KOLs và đại diện truyền thông đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á, xu hướng Vintage được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và truyền cảm hứng mới cho cộng đồng yêu đồng hồ trong khu vực thời gian tới.

