Taeyeon khoe visual không tuổi trong MV vấn vương tình cũ, nhạc hay miễn chê nhưng quá ngắn làm fan "thòm thèm"

Đúng 16h (giờ Việt Nam) ngày 15/12, Taeyeon đã chính thức trở lại với mini album What Do I Call You và bài chủ đề cùng tên. Đây là lần comeback thứ 2 của trưởng nhóm SNSD trong năm 2020, cho thấy cô quả là ca sĩ chăm chỉ hàng đầu Kpop.

MV What Do I Call You - Taeyeon

Ca khúc What Do I Call You thuộc thể loại Pop R&B, phần lời nói về cảm xúc dành cho người yêu cũ, dù cả hai đã chia tay nhưng đối phương vẫn luôn ở bên. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, đơn giản nhưng toát lên nét quyến rũ, sang trọng. Qua giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Taeyeon, ca khúc lại càng bắt tai.

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc hiếm hoi mà cô tiết lộ bản thân yêu thích ngay từ lần nghe đầu tiên, thậm chí nhận xét lời bài hát, giai điệu và tâm trạng mang đậm phong cách Taeyeon.

Trong MV What Do I Call You, Taeyeon tìm cách xóa bỏ ký ức với "người cũ còn thương". MV mang màu sắc trong trẻo, dịu dàng, đã vậy còn có nhiều cảnh nữ idol tình tứ bên bạn trai (cũ) giấu mặt.

Taeyeon tìm cách xóa bỏ kỷ niệm với người cũ nhưng thực chất còn vấn vương tình cảm

Dù vậy, ấn tượng nhất vẫn là nhan sắc của Taeyeon. Thủ lĩnh SNSD quả là "nữ hoàng hack tuổi" khi khoe visual trẻ trung, xinh đẹp như mới đôi mươi. Nữ idol "cân trọn" nhiều concept trong MV, khi thì dịu dàng đằm thắm, lúc lại tinh nghịch năng động hoặc thanh lịch, quyến rũ. Ai không biết Taeyeon có lẽ khó mà tin được cô đã 31 tuổi.



Taeyeon thể hiện nhiều concept trong MV, khi thì trẻ trung, đơn giản...

... lúc lại thời thượng, sang chảnh

Taeyeon đẹp như nữ thần khi hồi tưởng về tình cũ

Nhìn visual không tuổi, ai nghĩ cô đã ở "đầu băm"

Xem xong MV What Do I Call You, đa số cư dân mạng thể hiện phản ứng tích cực khi khen Taeyeon hát hay, bài hát lôi cuốn ngay từ những giai điệu đầu tiên. Tuy nhiên khuyết điểm duy nhất của ca khúc là... quá ngắn, chưa kịp nghe đã tai thì đã hết khiến các fan "thòm thèm".

Netizen bình luận:

- Bài này nghe lần đầu đã thấy hay rồi.

- Nhạc của Taeyeon nếu không phải xuất sắc thì chỉ có thể là siêu hay.

- Ban đầu nghe lạ tai, nghe lần 2 nghiện rồi, đúng kiểu Taeyeon nói là bài title không có gì nhưng mà rất là thích.

- Nhạc hay thật sự luôn mọi người ơi, ngay từ câu đầu tiên đã ấn tượng muốn nghe toàn bộ bài, đậm chất US-UK nữa, nghe đi thực sự không phí đâu.

- Sao mà ngắn vậy. Nghe chưa đã gì hết mà đến cuối bài rồi.

MV mới của Taeyeon được khen hết lời, chỉ tiếc là quá ngắn

What Do I Call You là mini album thứ 4 trong sự nghiệp solo của Taeyeon. Album gồm 6 ca khúc, trong đó có cả Happy - bài hát nữ idol phát hành hồi tháng 5. Trưởng nhóm SNSD còn tham gia viết lời và sáng tác ca khúc To The Moon, cho thấy đây là sản phẩm mà nữ idol đặt nhiều tâm huyết vào cả phần hình ảnh lẫn âm nhạc.

Nguồn: FB - Ảnh chụp màn hình - Video: YouTube